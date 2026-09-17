Cât a cheltuit Irina Pavlenco de la Sweet Kiss numai pe vacanțe anul acesta? „Îmi place să descopăr locuri noi”

Irina Pavlenco de la Sweet Kiss este una dintre vedetele care muncesc pe brânci tot anul, iar cel mai adecvat mod de relaxare pentru ea sunt vacanțele. Preferă destinațiile exotice, calde și nu se uită la bani când vine vorba să-și satisfacă setea de călătorii.



1/16 Irina Pavlenco și soțul, Valentin, în vacanță Foto: Facebook

Vacanțele cât mai exotice și în locuri noi sunt preferatele Irinei Pavlenco de la Sweet Kiss.

Cântăreața pleacă în mai multe călătorii de-a lungul anului și recunoaște că investește sume destul de mari pentru a-și satisfăce setea de aventură, dar și pentru a se relaxa alături de oamenii dragi sufletului ei.

Ultimele vacanțe le-a petrecut în țări precum Egipt sau Grecia, însă îi fac cu ochiul și destinații exotice precum Thailanda și Maldive.

„Cheltui cam 7.000 de euro pe an pe vacanțe”

Irina Pavlenco ne-a mărturisit câți bani a cheltuit pe vacanțe, anul acesta, când acestea s-au scumpit considerabil.

„Vacanțele sunt foarte importante pentru mine. Îmi place enorm să descopăr locuri noi, unde nu am mai ajuns.

Călătoriile sunt un hobby pentru mine de când mă știu și, fiind și zodie de apă, Rac, ador vacanțele petrecute neapărat lângă apă: mare, ocean, orice înseamnă apă și relaxare.

De cele mai multe ori aleg să-mi petrec vacanțele alături de familie și de oamenii dragi mie. Iar, în fiecare an, avem și o vacanță cu prietenii. Asta este obligatoriu!

În ceea ce privește vacanțele, aș spune că ajung la aproximativ 7.000 de euro pe an, în funcție, bineînțeles, de destinații și de câte călătorii fac”, ne-a spus solista de la Sweet Kiss.

Irina Pavlenco se află la acest moment în centrul unui scandal de proporții cu fosta ei colegă de la trupa Sweet Kiss, Nicoleta Aneni, care a acționat-o în judecată pentru că i-ar fi folosit vocea în concerte, după ce ea însăși a decis să părăsească formația și să abordeze o carieră solo.