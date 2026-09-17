 Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, vorbește despre AVC-ul suferit în somn: „M-am trezit cu semipareză”
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Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, vorbește despre AVC-ul suferit în somn: „M-am trezit cu semipareză”

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La cinci ani de la cumpăna care i-a pus viața în pericol, soția lui Adrian Minune a rupt tăcerea despre episodul critic din toamna anului 2021. Trezită din somn cu jumătate de corp paralizată, femeia a trecut printr-o operație pe creier și a explicat ce a contat cel mai mult.

Cati Simionescu dezvăluiri despre perioada complicată prin care a trecut
Cati Simionescu dezvăluiri despre perioada complicată prin care a trecut Foto: instagram

În septembrie 2021, familia lui Adrian Minune a trecut printr-o încercare de o duritate extremă. Cati Simionescu a suferit un accident vascular cerebral chiar în timp ce dormea, un episod silențios și periculos. 

Trezită din somn cu semipareză și diagnosticată cu anevrism cerebral

Gravitatea situației a fost evidentă din primele clipe: accidentul vascular s-a manifestat printr-o semipareză pe partea stângă, afectându-i fața, ochiul, brațul și piciorul. La spital, în urma investigațiilor amănunțite, cadrele medicale au descoperit un anevrism cerebral, motiv pentru care s-a impus o intervenție chirurgicală de urgență pe creier.

Rapiditatea reacției a fost factorul determinant care i-a salvat viața și i-a permis o recuperare completă, prevenind sechelele ireversibile specifice unui AVC netratat în primele ferestre de timp.

„Am ajuns în acel protocol rapid. Ai câteva ore la dispoziție”

Invitată înpodcastul lui Bursucu, Cati Simionescu a relatat cu emoție cum s-au derulat clipele de coșmar și primele semne că tratamentul intensiv la care a fost supusă dă roade:

Am făcut accident vascular cerebral în timpul somnului și m-am trezit cu semipareză. Ochiul stâng, mâna stângă și piciorul stâng. Am ajuns în acel protocol rapid. Ai câteva ore la dispoziție să ajungi la primul ajutor. Pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult și s-a rezolvat. Dimineață când m-am trezit, după ce am stat la perfuzii toată noaptea, doctorița care s-a ocupat de mine a venit și a vrut să vadă dacă mi s-a închis ochiul stâng de tot sau dacă s-a deschis și la mine s-a deschis de tot”, a povestit soția artistului.

Pe lângă eficiența echipei medicale și suportul constant venit din partea soțului și a copiilor, Cati pune vindecarea sa rapidă pe seama credinței în Dumnezeu, considerând că o forță divină a ajutat-o să treacă cu bine peste operația pe creier și să revină la o viață normală.

Cati Simionescu, despre relația cu Adrian Minune: „Am rămas pentru că îl iubesc”

Cati Simionescu a vorbit deschis despre relația cu Adrian Minune și a dezvăluit dacă s-a gândit vreodată să îl părăsească, în ciuda momentelor în care manelistul a recunoscut că i-a fost infidel. Soția artistului a spus că nu s-a gândit niciodată la divorț și că nu a luat în calcul să își încheie căsnicia.

Cati a explicat că, deși copiii au avut un rol important în familia lor, nu acesta a fost motivul pentru care a rămas alături de Adrian Minune. Ea spune că îl iubește foarte mult și că nu și-a imaginat viața fără el. Mărturisirea a fost făcută în cadrul podcastului lui Bursucu, unde a vorbit și despre legătura puternică pe care o are cu soțul său.

De-a lungul timpului, Adrian Minune a recunoscut public că a avut și alte femei, însă a susținut că aceste episoade nu au schimbat sentimentele pe care le are pentru soția sa. Artistul a spus că, în ciuda greșelilor sale, nu ar renunța la Cati și că își iubește soția și copiii. 

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