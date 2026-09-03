Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!”

Sandra Mutu a semnat oficial cu postul de televiziune Antena Stars și a încheiat deja primele filmări din noul său rol de prezentatoare. Soția lui Adrian Mutu va aduce în fața publicului emisiunea Retrospectiva Știrilor, difuzată în fiecare sâmbătă dimineață, de la ora 9:00.

Sandra Mutu la pupitrul Antenei Stars Foto: Instagram

Schimbare majoră de carieră pentru Sandra Mutu. După o perioadă îndelungată în care a stat departe de luminile reflectoarelor pentru a se dedica vieții de familie, frumoasa soție a „Briliantului” pășește într-un nou capitol profesional la Antena Stars, direct la pupitrul retrospectivei săptămânale de știri.

Emoții cât pentru zece ediții

Noul format al postului Antena Stars aduce o prezență proaspătă pe micul ecran, debutul Sandrei Mutu la conducerea „Retrospectivei Știrilor” fiind programat în fiecare sâmbătă, la ora 9:00.

Imediat după încheierea primelor ore de filmare, vedeta a împărtășit cu sinceritate pe rețelele sociale trăirile intense resimțite sub reflectoare, adresându-se direct comunității sale cu o doză savuroasă de umor:

„Astăzi am filmat prima ediție a retrospectivei Știrilor Antena Stars! Am început oficial filmările, cu emoții cât pentru zece ediții și recunosc, un zâmbet care încă se lasă așteptat. Vă aștept sâmbătă, de la ora 9.00, să-mi spuneți cum vi se pare. Și nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient… știu! Dar poate mâine, poimâine… curând… o să-mi iasă și asta.”

Deși a analizat îndelung propunerea înainte de a parafa înțelegerea, dorința de a se reinventa profesional a contat decisiv:

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj” a explicat aceasta.

De pe podiumul de Miss România la rigurozitatea știrilor

Revenirea Sandrei Mutu în fața publicului marchează o evoluție clară față de primii pași făcuți în lumea reflectoarelor. Cunoscută inițial sub numele de Sandra Bachici, ea cucerea în anul 2010, la doar 17 ani, mult râvnitul titlu de Miss România, victorie care i-a asigurat o carieră fulminantă în modelling și atenția presei tabloide.

După mariajul cu Adrian Mutu și nașterea băiețelului lor, tânăra a preferat să facă un pas în spate, dedicându-se aproape exclusiv căminului și vieții de familie.

La peste un deceniu de la lansare, Sandra revine în atenția publicului maturizată și dornică să confirme într-un format jurnalistic de sinteză la Antena Stars.