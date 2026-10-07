A început propriul „Asia Express” prin România! Un artist român și-a transformat promovarea albumului într-o aventură

Un artist din România și-a transformat promovarea primului album într-o aventură desprinsă parcă din „Asia Express”. Cu rucsacul în spate, fără autocar și fără șofer personal, acesta a pornit într-o călătorie prin țară în care autostopul este principala metodă de transport.

Zodier și-a transformat promovarea albumului într-o aventură ca în „Asia Express” Foto: Instagram

Este vorba despre Zodier, care a decis să promoveze albumul „Sub părul blond roșcat” într-un mod complet diferit de un turneu obișnuit. În loc să meargă din oraș în oraș cu o mașină pusă la dispoziție, artistul lasă drumul și oamenii întâlniți pe traseu să devină parte din povestea noului său material.

A plecat din București și vrea să ajungă până la Cluj

Pe 5 octombrie 2026, Zodier a pornit din București spre Brașov. De acolo, traseul continuă către Iași, Târgu Mureș și Cluj. Fiecare oprire înseamnă noi întâlniri, apariții la radio și, mai ales, povești adunate de pe drum.

Albumul „Sub părul blond roșcat” este primul material discografic al artistului și conține 12 piese. Zodier și-a dorit ca promovarea să fie la fel de personală și autentică precum muzica de pe album, astfel că a ales să ducă povestea acestuia direct printre oameni.

Pasiunea pentru muzică a început pentru Zodier la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumpărat o chitară dintr-un supermarket. A învățat singur să cânte, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte pe străzile din Timișoara, dorindu-și să aducă puțină bucurie celor care îl ascultau.

Influențat de Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri. Ulterior, le-a trimis către The Motans pe rețelele de socializare și a ajuns să participe la sesiuni alături de producători precum Marci & Sebi, Alex Turcu și Damian Rusu.

Piesele care i-au adus succes

„Albastru răsărit” a ajuns în Top 100 Radio Airplay România, iar ulterior artistul a lansat EP-ul „Mă auzi?”. Piesa „La Sacou”, realizată alături de Yuka, s-a menținut timp de șase săptămâni în Top 10 cele mai ascultate melodii de la radio, ajungând până pe locul 6.

În 2024, Zodier a colaborat cu Holy Molly pentru „Fericit” și a lansat „Două vieți” și „Nu te las”. Anul acesta, artistul a lansat alături de Tania Turtureanu piesa „O săptămână”, dar și „Cioburi”, în colaborare cu Yuka.

Acum, aventura continuă pe șoselele României, până la ultima destinație a ineditului său turneu: Cluj.