Turiști lăsați fără bani în Centrul Vechi din București. Aproape 20.000 de euro furați doar din contul unui singur bărbat

Mai mulți turiști au fost lăsați fără bani în conturi, după ce au fost abordați într-un club din Capitală. Suspecții profitau că victimele erau în stare de ebrietate și le-au folosit codurile PIN și ar fi efectuat tranzacții direct în conturile firmei lor. Anchetatorii au efectuat deja percheziții domiciliare.

Turiști lăsați fără bani în Centrul Vechi al Capitalei. Foto: Unsplash

Procurorii și polițiștii au efectuat miercuri, 7 octombrie, mai multe percheziții în București și Ilfov la persoanele suspectate de această înșelătorie. Au folosit cardurile și telefoanele unor turiști străini pentru a efectua tranzacții, și i-au lăsat fără zeci de mii de lei.

Cum funcționa schema

Suspecții acționau sub o firmă din Sectorul 3, care oferea produse și servicii aparent atractive. Majoritatea celor racolați erau turiști întâlniți în Centrul Vechi al Capitalei. Acolo, ei erau induși în eroare cu privire la costurile reale ale achizițiilor și astfel suspecții obțineau codurile PIN ale cardurilor.

Mai mult decât atât, infractorii ar fi utilizat și tehnologia de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile ale acestora pentru a valida plățile ilegale. În total, ar fi fost înregistrate 40 de tranzacții frauduloase, dintre care 35 doar din conturile unui singur client.

„Bănuiţii ar fi acţionat sub paravanul unei societăţi comerciale, cu punct de lucru într-o zonă din Sectorul 3, context în care, prin oferirea şi comercializarea unor produse şi servicii atractive turiştilor, de natură a-i induce în eroare cu privire la preţul plătit, prin reţinerea codurilor PIN ale cardurilor folosite de clienţi, precum şi prin folosirea sistemului de recunoaştere facială prin intermediul telefoanelor mobile ale persoanelor vătămate, ar fi efectuat, în mod ilicit, plăţi în cadrul aceluiaşi operator economic sau transferuri în conturi bancare proprii”, au transmis polițiștii.

Turiștii, lăsați cu conturile goale

Cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă polițiștii au identificat până acum trei victime: doi bărbați și o femeie. Doar din contul unui bărbat au fost făcute 35 de plăți. De acolo a fost sustrasă suma de 92.000 de lei, tranzacții care au mers către terminalul de plată al firmei suspecților. Printre victime s-a aflat și o femeie.

Suspecții au efectuat trei plăți la POS în valoare de 8.000 de lei și au efectuat și un transfer de 4.200 de euro către un cont personal al acestora. În această schemă, un bărbat a pierdut 3.200 de lei prin plăți la POS și 7.500 de euro printr-un transfer bancar.

Autoritățile au efectuat percheziții

Poliția Capitalei a anunțat că s-au efectuat percheziții în acest caz, ce vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, dar și complicitate la săvârșirea acestor infracțiuni.

„Au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (40 de acte materiale), precum și complicitate la săvârșirea acestor infracțiuni”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.