Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei”

După Haiducii lui 7 Cai, alta trupă cu ștate vechi în muzica românească ajunge la tribunal! De ce au ajuns fetele de la Sweet Kiss, Irina Pavlenco și Nicoleta Aneni, la cuțite?

Nicoleta și Irina de la Sweet Kiss sunt la cuțite Foto: Click!

Este scandal cât casa în trupa Sweet Kiss, una dintre formațiile care au făcut furori pe scenă la sfârșitul anilor ’90, cu piese precum „Alin, Alin”.

Din formula trupei au făcut parte Irina Pavlenco, Nicoleta Aneni și Laurențiu Vasioi, iar după retragerea lui Laurențiu, cele două artiste au continuat proiectul o perioadă.

Acum, însă, cele două fostele colege au ajuns la cuțite și se amenință cu tribunalul.

Nicoleta, Irina și Laurențiu de la trupa Sweet Kiss Foto: Facebook

De ce s-a destrămat trupa Sweet Kiss? Nicoleta Aneni o dă judecată pe Irina Pavlenco!

„Am decis să nu mai colaborez cu Irina Pavlenco din motive bine întemeiate, pe care nu doresc să le fac publice.

Fiecare dintre noi își continuă activitatea cu propriul proiect solo. Ambele am fost titularele numelui „Sweet Kiss” la OSIM (cu certificat OSIM) până la data de 16.02.2024, dată la care urma să fie prelungit. În prezent, nu există un certificat OSIM pe numele cuiva, acesta fiind în curs de reînnoire. În cazul în care fosta mea colegă sau altcineva dorește să înregistreze numele, va avea nevoie și de semnătura mea. Numele <<Sweet Kiss>> poate fi folosit în emisiuni sau pe afișe de concerte doar dacă noi două apărem împreună.

Fiind ambele compozitoare ale pieselor <<Alin, Alin>>, <<Floare albă, floare neagră>> și ale altor piese din repertoriul Sweet Kiss (alături de fostul nostru coleg Laurențiu), avem dreptul să le cântăm în concerte și emisiuni. Singura regulă care trebuie respectată este să nu folosim vocile celorlalți, ci să le cântăm noi înșine”, a declarat Nicoleta Aneni.

Nicoleta Aneni o acuză însă, în prezent, pe Irina Pavlenco că ar fi continuat să apară în emisiuni și să promoveze concerte sub numele Sweet Kiss, fără acordul ei și fără a deține un certificat OSIM pe numele propriu.

Artista este foc și pară pentru că fosta colegă i-ar fi folosit vocea și fragmente din piese, inclusiv pe rețelele de socializare și la concerte.

„Irina Pavlenco a apărut la emisiuni TV și radio sub numele Sweet Kiss, anunțând că va continua singură sub acest nume, fără să aibă o bază legală, un certificat OSIM pe nume propriu sau acordul meu. Mai mult, fosta mea colegă folosește vocea mea, refrenul de la <<Alin, Alin>> (care îmi aparține în totalitate) și refrenul de la <<Floare albă, floare neagră>>, pe afișe, în scop comercial și pe rețelele de socializare (inclusiv pe paginile trupei, unde am fost blocată).

Vocea mea este folosită și în concertele ei solo, unde fie mimează pe vocea mea, fie cântă peste ea, așa cum s-a întâmplat la concertul din iulie dintr-un club din București sau în reclama din 28 august pentru un festival de pe litoral”, a mai spus artista.

Foto: Facebook

Nicoleta Aneni: „I-am trimis notificare prin executor judecătoresc”

„Am încercat să rezolv această situație pe cale amiabilă, dar am fost ignorată. La începutul lunii iunie am trimis o notificare prin executor judecătoresc, care a fost, de asemenea, ignorată, continuându-se folosirea vocii mele în concerte.

Această situație îmi afectează direct cariera solo, deoarece vocalele și identitatea mea sunt folosite într-un alt proiect, fără acordul meu. Mai mult decât atât, am fost scoasă de pe paginile oficiale ale trupei și chiar blocată pe profilul Irinei.

Voi avea întâlnire cu avocatul meu, vreau să acționez pe cale legală. Nu a existat o ceartă între noi, pur și simplu eu m-am retras și de aici a început această situație”, a mai adăugat Nicoleta Aneni, pentru spynews.ro.

Foto: Facebook

Ce spune Irina Pavlenco?

Imediat ce fosta colegă a răbufnit în presă, Irina Pavlenco a făcut o postare prin care își exprimă indignarea, arătându-se profund consternată de răutatea oamenilor din jurul ei.

„ A fi OM într-o lume rece este mare lucru. Într-o lume în care oamenii se grăbesc să judece, să rănească, să întoarcă spatele și să uite cât de mult poate însemna un simplu gest frumos, eu aleg să rămân om.

Să nu răspund răului cu rău. Să ajut fără să aștept ceva în schimb. Să iert, chiar dacă uneori doare. Să păstrez bunătatea chiar și atunci când lumea îți spune că ești prea naiv pentru asta.

Pentru că a avea suflet nu este o slăbiciune. A fi bun nu înseamnă că ești prost. Iar a rămâne cu inima curată într-o lume care încearcă să ți-o împietrească este, poate, una dintre cele mai mari forme de putere. A fi OM într-o lume rece e mare lucru. Și eu aleg să nu mă schimb”, a spus aceasta.

Solista a acordat, în exclusivitate pentru Click!, și un drept la replică după afirmațiile făcute de fosta colegă de trupă.

„Pentru mine, Sweet Kiss nu a reprezentat niciodată doar un proiect muzical, ci o parte esențială din viața mea artistică. Am muncit constant pentru ca numele trupei să rămână relevant, pentru ca piesele noastre să fie ascultate și astăzi, și pentru ca publicul să primească în continuare energie, emoție și profesionalism.

În toată această perioadă, fosta mea colegă a locuit în afara țării aproximativ 20 de ani, iar implicarea ei în activitatea trupei nu a fost una constantă. De cele mai multe ori, am aflat despre proiectele ei solo din apariții televizate sau din mediul online, fără ca eu să fiu informată direct, deși am considerat-o nu doar o colegă, ci o prietenă apropiată.

Un moment profund dureros a fost acela în care am descoperit că fosta mea colegă pregătise o piesă solo împreună cu persoane cu care lucram și noi, persoane pe care le cunoscuse prin mine, solicitându-le – conform informațiilor primite ulterior – să nu îmi comunice acest lucru.

Această conduită a creat o ruptură reală în colaborarea noastră, întrucât eu consideram că lucrăm în continuare ca o echipă și că planurile pentru viitorul Sweet Kiss se construiesc împreună.

În ceea ce privește situația contractuală invocată în declarațiile publice, precizez următoarele:

• Ni s-a comunicat, cu aproximativ un an înainte, că nu mai pot fi încheiate contracte pe firma fostei colege.

• Am identificat o soluție legală și eficientă, iar ultimele contracte au fost realizate pe o altă firmă, la solicitarea ei.

• Ulterior, pentru evenimentul din decembrie, ni s-a cerut să revenim la firma ei, deși acest lucru contravenea modului de lucru stabilit anterior și implica un comision de 10%, față de 5% pe cealaltă firmă.

Dezacordul privind această schimbare intempestivă a dus la anularea concertului, fără o discuție reală cu mine și cu colegul nostru, fapt care a generat prejudicii profesionale și emoționale.

Pentru a evita escaladarea conflictului, am propus o discuție față în față, într-un cadru calm și civilizat. Am invitat-o la o cafea, cu intenția sinceră de a clarifica situația și de a decide împreună viitorul trupei. Răspunsul primit a fost că” nu este disponibilă până în luna martie”, ceea ce ar fi însemnat ca activitatea trupei să fie blocată luni întregi, fără justificare profesională.

În perioada următoare, am aflat că au fost contactați organizatori cu care lucrez, influenceri și colaboratori ai proiectelor mele, fiind făcute afirmații despre mine pe care le consider neadevărate și de natură să îmi afecteze activitatea profesională.

Inclusiv un influencer cu care am realizat un material pentru videoclipul „Amor Viral” ar fi fost rugat să elimine conținutul în care apăream eu.

Astfel de acțiuni depășesc sfera unei neînțelegeri profesionale și intră în zona unei ingerințe directe în activitatea mea artistică”, spune solista, în dreptul la replică.

Foto: Facebook

„Nu am ales drumul solo din ambiție personală sau din dorința de a mă separa de trupă. Am făcut-o pentru că, în urma acestor situații, activitatea comună devenise imposibil de continuat.Nu i-am interzis niciodată fostei colege să își dezvolte cariera solo. Nu am cerut să renunțe la proiectele ei. Nu am dorit niciodată să îi limitez libertatea artistică.

Îmi doresc doar să îmi pot continua propriul drum fără a fi împiedicată sau denigrată. Solicit ca orice afirmație publică referitoare la mine să fie susținută prin dovezi, documente și fapte verificabile, nu prin acuzații sau insinuări. Nu voi răspunde cu jigniri și nu voi transforma această situație într-un conflict public. Aleg să merg înainte cu respect, muncă și profesionalism.

Persoana despre care vorbesc este cineva pe care, ani la rând, am considerat-o prietenă și aproape o soră. Tocmai de aceea situația este cu atât mai dureroasă. Nu vreau să îi iau nimic. Vreau doar să mi se permită să îmi continui cariera în liniște și cu demnitate.

Foto: Facebook

„Nu eu am blocat accesul la paginile Sweet Kiss. Eu am încercat să salvez ani de muncă și amintiri”

„Un alt lucru pe care vreau să îl lămuresc este afirmația potrivit căreia eu i-aș fi blocat accesul la paginile Sweet Kiss. Realitatea, așa cum s-a întâmplat, este cu totul alta.

Pagina de Facebook a trupei Sweet Kiss fusese creată pe adresa mea personală de e-mail. Eu am administrat-o și am muncit ani de zile la ea. I-am oferit și fostei mele colege acces pentru a putea posta și ea ceea ce considera că trebuie comunicat pe pagina trupei. Nu am împiedicat-o să aibă acces și nu am încercat să îi iau dreptul de a se exprima în cadrul proiectului.

Problemele au apărut după ce ea a plecat. În acel moment, din ceea ce am constatat, au fost șterse numeroase postări, videoclipuri și amintiri de pe pagina Sweet Kiss, inclusiv materiale în care apăream noi două, dar și materiale legate de foștii noștri colegi Taik și Laurențiu. Pentru mine, nu erau doar niște postări pe Facebook.

Era munca mea de ani de zile. În spatele fiecărei postări era timp, era un text gândit și scris, era alegerea unei fotografii, a unui videoclip, a unui moment pe care îl consideram important pentru trupa noastră. Era arhiva unei perioade din viața mea.

În acea perioadă, am fost pur și simplu devastată. Am plâns foarte mult pentru că am simțit că, dintr-o singură acțiune, se ștergea o parte din munca și din amintirile mele. Mai mult decât atât, am constatat că fusesem scoasă de pe pagină și că pagina fusese ștearsă.

Facebook oferă o perioadă de aproximativ 30 de zile în care o pagină ștearsă poate fi restaurată. Cu șapte zile înainte de ștergerea definitivă, am primit notificarea pe adresa mea de e-mail și am avut posibilitatea să o restaurez. Am făcut imediat acest lucru.

Am fost extrem de bucuroasă că am reușit să recuperez pagina, însă, din păcate, am constatat că materialele care fuseseră șterse nu mai erau acolo. Pagina revenise, dar o mare parte din arhiva noastră dispăruse. Inclusiv amintiri care îi aparțineau și ei.

Și tocmai acesta este lucrul pe care vreau să îl subliniez: eu nu am vrut să îi șterg trecutul și nici să îi șterg amintirile. Dimpotrivă, eu am încercat să salvez ceea ce mai putea fi salvat.

Pentru că după ce am recuperat pagina, mi-am dat seama că există riscul să se întâmple din nou. Am apelat rapid la un prieten și am cerut ajutorul lui pentru a elimina accesul care putea permite o nouă ștergere a paginii. Am făcut acest lucru pentru a proteja pagina și munca de ani de zile, nu pentru a o pedepsi sau pentru a-i face rău.

De aceea mi se pare nedrept ca astăzi să fie prezentată doar partea în care eu aș fi <<blocat accesul>>, fără să fie spus și ce s-a întâmplat înainte și de ce am ajuns în acea situație.

O situație asemănătoare a existat și în cazul paginii de TikTok Sweet Kiss. Am construit acea pagină timp de aproximativ trei ani, până când ajunsese la aproximativ 12.000 de urmăritori, oameni care ne urmăreau pentru muzica și amintirile trupei Sweet Kiss.

Și acolo, după conflictul dintre noi, au fost șterse materiale și amintiri legate de trupă și au rămas, în principal, câteva fotografii în care apărea doar ea. Eu am fost scoasă de la accesul la pagină. Apoi, după aproximativ trei săptămâni, numele paginii a fost schimbat din numele trupei în numele ei.

Aceasta este perspectiva mea asupra lucrurilor și aceasta este cronologia pe care o pot susține prin ceea ce s-a întâmplat efectiv cu paginile. Nu am dorit să îi șterg existența din Sweet Kiss. Nu am vrut să îi șterg amintirile. Nu am vrut să îi neg anii petrecuți alături de mine.

Am vrut să protejez ceea ce eu am construit și ceea ce consideram că aparține istoriei unei trupe, nu unei singure persoane. Eu am toate melodiile mele cu vocea mea. Nu s-a folosit nimeni de vocea ei și nu am avut și nu am nevoie de vocea nimănui pentru a cânta în public. Vocea mea este moștenită de la tatăl meu și este una dintre cele mai importante moșteniri pe care le-am primit de la el.

Pentru că eu nu am privit niciodată relația noastră doar ca pe o relație între două colege de trupă. Eu i-am fost prietenă. Am considerat-o aproape ca pe o soră. Am împărțit cu ea ani de scenă, emoții, drumuri, concerte și momente importante din viață.

De aceea mă doare atât de tare să văd că astăzi se vorbește despre mine într-un mod care, din punctul meu de vedere, nu reflectă realitatea pe care am trăit-o.

Nu înțeleg de ce, dacă își dorește de atât de mult timp o carieră solo, trebuie ca drumul ei să fie construit prin distrugerea imaginii mele sau prin încercarea de a-mi opri mie proiectele. Eu nu i-am interzis niciodată să cânte singură. Nu i-am cerut să renunțe la cariera ei și nu i-am dorit niciodată răul. Dimpotrivă, am vrut să îmi văd de drumul meu și să continui să cânt, să creez și să construiesc mai departe.

Nu am ales să cânt solo pentru că acesta a fost visul meu de la început. Pentru mine, prioritatea a fost Sweet Kiss. Am ajuns să merg pe un drum solo în urma tuturor lucrurilor care s-au întâmplat și pentru că, la un moment dat, a trebuit să îmi continui viața profesională. Nu vreau să demonizez pe nimeni. Vreau doar să se înțeleagă că în spatele acestui conflict există un om care suferă.

Sunt un om care și-a pus sufletul în muzică și în această trupă. Sunt un om care a considerat că are lângă ea o colegă și o prietenă. Iar când o astfel de relație se rupe, nu rămân doar niște contracte, niște concerte sau niște melodii. Rămâne o durere personală.

Nu voi răspunde cu aceeași monedă și nu voi coborî această situație într-o zonă de jigniri. Îmi doresc doar să fiu lăsată să îmi continui cariera în liniște, să cânt pentru oamenii care mă iubesc și să îmi construiesc mai departe proiectele. Nu vreau să îi iau nimic. Vreau doar să mi se permită să îmi văd de drumul meu. Iar dacă există neînțelegeri între noi, ele pot fi lămurite prin dovezi, documente și o discuție civilizată, nu prin acuzații publice și afirmații care îmi pot afecta imaginea.

Eu aleg să merg înainte. Cu muzică, cu muncă și cu respect pentru oamenii care au fost alături de mine. Și poate cel mai greu lucru pentru mine este că persoana despre care vorbesc astăzi este aceeași persoană căreia, nu cu mult timp în urmă, îi spuneam <<prietena mea>> și <<sora mea>>”, a mai precizat Irina Pavlenco.