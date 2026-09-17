 Tom Cruise, declarație neașteptată despre Brad Pitt. Ce a spus după ce a fost numit „ultimul star de cinema”
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Tom Cruise, declarație neașteptată despre Brad Pitt. Ce a spus după ce a fost numit „ultimul star de cinema”

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Deși au jucat împreună într-un singur film de-a lungul carierei, Tom Cruise și Brad Pitt împart o prietenie solidă de zeci de ani și o dramă de familie izbitor de asemănătoare. Într-un interviu acordat revistei GQ, Cruise a refuzat eticheta de „ultimul mare star de cinema”. 

Tom Cruise și Brad Pitt prietenie de peste 2 decenii
Tom Cruise și Brad Pitt prietenie de peste 2 decenii Foto: arhivă

Numit adesea în presă drept o figură solitară a epocii de aur de la Hollywood, Tom Cruise a ținut să nuanțeze această imagine într-o apariție rară pentru revista GQ, realizată de jurnalistul Zach Baron. Când intervievatorul l-a catalogat drept „ultimul star de cinema”, actorul în vârstă de 64 de ani a respins ferm titulatura și l-a dat drept exemplu pe vechiul său prieten, Brad Pitt (62 de ani), amintind de respectul profund pe care îl poartă generației sale de colegi.

O legătură născută pe platourile de filmare și susținută necondiționat

Cei doi actori au împărțit ecranul o singură dată, în pelicula clasică din 1994, Interview with the Vampire, unde Cruise a interpretat rolul vampirului Lestat de Lioncourt, iar Pitt i-a dat viață lui Louis de Pointe du Lac.

Cruise a explicat în interviu că arta cinematografică este una colaborativă și generațională: „Sunt actori extrem de talentați. Înțelegi ce vreau să spun? De exemplu, Brad Pitt este un actor grozav, o mare vedetă, are o carismă uriașă și mai sunt mulți, mulți alții. Eram pe platourile de filmare cu actori extraordinari încă de când eram un puști... înveți de la ceilalți și apoi transformi totul în stilul tău propriu”.

Prietenia lor s-a menținut discretă, dar vizibilă la momente cheie din carieră. Cruise a fost prezent pentru a-și susține amicul, alăturându-i-se pe covorul roșu la premiera filmului F1 de la Londra, în iunie 2025.

Drama comună din viața privată: copiii care le refuză numele de familie

Dincolo de succesul cinematografic și de prietenia de lungă durată, Cruise și Pitt împărtășesc o realitate dureroasă în plan personal: înstrăinarea de propriii copii și renunțarea legală a acestora la numele celebre ale taților lor.

Fiica lui Cruise și a lui Katie Holmes, Suri (20 de ani), a renunțat oficial la numele de familie al tatălui, adoptând numele de Suri Noelle (după cel de-al doilea prenume al mamei sale).

Decizia a devenit evidentă odată cu înregistrarea ei la vot în Pennsylvania, detaliu consemnat pe baza registrelor electorale obținute de The Daily Mail și Page Six, pe fondul unei rupturi totale dintre Cruise și fiica sa, începută încă de la divorțul din 2012.

O soartă aproape identică traversează și Brad Pitt în relația cu copiii rezultați din căsnicia cu Angelina Jolie, finalizată prin divorț în decembrie 2024.

Conform publicației Page Six, un judecător din Los Angeles a aprobat recent cererea fiului cel mare, Maddox (25 de ani), de a deveni oficial Maddox Chivan Jolie, renunțând la numele tatălui.

Decizia lui Maddox vine după cea a surorii sale Shiloh (20 de ani), care a publicat anterior o notificare legală în Los Angeles Times pentru schimbarea numelui, în timp ce Zahara (21 de ani) are programată audierea la tribunal pe 28 septembrie, iar gemenii Vivienne și Knox (18 ani) au renunțat deja informal la numele Pitt.

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