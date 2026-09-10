 Brad Pitt s-a afișat cu un look complet neașteptat. Cum arată actorul după ce copiii săi l-au pus într-o situație stânjenitoare
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Brad Pitt s-a afișat cu un look complet neașteptat. Cum arată actorul după ce copiii săi l-au pus într-o situație stânjenitoare

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Brad Pitt s-a afișat cu un nou look la proiecția noului său film, „Heart of the Beast”, la doar câteva zile după ce copiii l-au pus într-o lumină stânjenitoare în spațiul public.

Cum s-a îmbrăcat Brad Pitt la lansarea noului său film
Cum s-a îmbrăcat Brad Pitt la lansarea noului său film Foto: profimedia

Brad Pitt, apariție hipster‑chic la Los Angeles

 Actorul de 62 de ani a apărut marți seară la Paramount Studios, în Los Angeles, unde a discutat cu publicul după vizionarea noului său film, afișând o energie surprinzător de jovială în ciuda tensiunilor familiale care continuă să-l urmărească.

Pitt a mizat pe o ținută intenționat neglijentă, cu aer tineresc: un sweatshirt indigo Maison Margiela, tăbăcit și stropit cu vopsea albă. Look-ul a fost completat de o fedora bleumarin, purtată pe scenă, și de două straturi sub hanorac, de parcă actorului îi era frig în mijlocul valului de căldură care a cuprins Los Angeles, potrivit Daily Mail.

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Foto: Paramount Pictures

Ținuta ultra‑casual a continuat cu jeanși deschiși la culoare, peticiți și uzați, și cu o pereche de sneakers verde‑lime care au adus un accent de culoare neașteptat. Pitt și-a afișat barba atent întreținută. De asemenea, a purtat ochelari aviator cu rame ușor pătrate în partea de jos, un detaliu care i-a accentuat aerul relaxat.

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Foto: Paramount Pictures

Reprezentanții actorului nu au oferit încă un comentariu oficial, însă apariția lui Pitt transmite, cel puțin vizual, dorința de a proiecta o imagine tânără și detașată, chiar și în mijlocul unui moment complicat din viața sa privată.

Actorul a început să bea din nou

Brad Pitt a început din nou să bea cu moderație, după ce a petrecut șapte ani fără să pună gura pe alcool. Actorul în vârstă de 62 de ani a făcut dezvăluiri neașteptate într-un un interviu publicat luni, 10 august, potrivit publicației The Independent.  

Pitt a renunțat la băutură pentru prima dată în 2016, în urma despărțirii sale foarte mediatizate de Angelina Jolie, cu care are următorii copii: Maddox, 24 de ani, Zahara, 21 de ani, Pax, 22 de ani, Shiloh, 20 de ani, Knox, 18 ani, și Vivienne, 18 ani.

De-a lungul anilor, el a vorbit deschis despre problemele legate de alcool, mulțumindu-i chiar prietenului său Bradley Cooper pentru ajutorul acordat. În cadrul unei apariții la podcastul „Armchair Expert” al lui Dax Shepard, în iunie 2025, Pitt a recunoscut că întâlnirile de la Alcoolicii Anonimi l-au ajutat să rămână disciplinat.

Brad Pitt și Angelina Jolie, un divorț lung și complicat

În 2016, Brad Pitt și Angelina Jolie au decis să se separe, după ce au format un cuplu timp de 12 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2004, pe platourile de filmare al producției „Mr and Mrs Smith”, perioadă în care Brad Pitt era însurat cu actrița Jennifer Aniston. Brad Pitt și Angelina Jolie au fost căsătoriți doar doi ani, din 2014 până în 2016. Cuplul are șase copii împreună, trei biologici și șase adoptați.

Încă de la începutul divorţului, din 2016, Brad şi Angelina au împărtășit cu publicul problemele din familia lor. Aşa s-a aflat că el ar fi fost violent cu Maddox, dar şi că avea probleme cu alcoolul şi drogurile. 

Suferința prin care Brad Pitt spune că trece

Recent au apărut informații conform cărora copiii lui Pitt, pe care îi are împreună cu fosta soție Angelina Jolie, Zahara și Maddox, au publicat anunțuri în ziarul „Los Angeles Daily Journal” în ceea ce privește renunțarea oficială la numele tatălui lor și ruperea tuturor legăturilor cu vedeta, potrivit News.com.

Mai multe surse au vorbit în exclusivitate cu Daily Mail în apărarea lui Pitt, insistând că el nu este tatăl absent așa cum a fost descris și că dorește să aibă o relație cu cei șase copii ai săi.

„La urma urmei, el va respecta întotdeauna alegerile copiilor săi”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. „Orice părinte care este exclus în mod intenționat din viața copiilor săi ca pedeapsă va fi, evident, afectat de acest lucru.”

Cu toate acestea, în ciuda afirmațiilor celor apropiați de Pitt, cei apropiați de Jolie și de copiii ei prezintă o versiune cu totul diferită a evenimentelor.

„Niciunul dintre copii nu îl respectă pe Brad din cauza a ceea ce i-a făcut mamei lor”, a declarat luni o sursă pentru Daily Mail.

În ciuda deciziei șocante a lui Maddox, Zahara și Shiloh de a-l elimina pe tatăl lor din viața lor, se pare că Pax rămâne apropiat de familia actorului.

Cu toate acestea, deși se întâlnește în continuare cu familia extinsă a lui Pitt, Pax „nu are o relație prea strânsă cu Brad”.

Zahara și Maddox au renunțat la numele de Pitt

Fiica actorului, Zahara, și fiul său, Maddox, au publicat anunțuri prin care își exprimă intenția de a renunța la „Pitt” din numele lor de familie, potrivit documentelor judiciare obținute de Daily Mail. Ambele anunțuri au fost publicate în Los Angeles Daily Journal pe parcursul lunilor iunie și iulie.

Zahara a renunțat public la numele de familie în urmă cu trei ani, când s-a alăturat unei frății studențești la Spelman College. Ea a folosit numele Zahara Marley Jolie și în timpul ceremoniei de absolvire, la care tatăl ei ar fi lipsit.

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