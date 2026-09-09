„O povară și o rușine în plus”. Gwyneth Paltrow, dezvăluiri neașteptate despre relație cu Brad Pitt

Gwyneth Paltrow a vorbit cu sinceritate și fără ocolișuri despre una dintre cele mai intens mediatizate relații ale anilor ’90: povestea ei de iubire cu Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow și Brad Pitt Foto: Getty Images

Actrița și-a amintit despre fostul partener în podcastul Friends Keep Secrets, unde a discutat despre carieră, celebritate și felul în care viața personală i-a fost expusă în fața lumii.

Gwyneth Paltrow, confesiuni uluitoare despre relația cu Brad Pitt

Gwyneth Paltrow, acum în vârstă de 53 de ani, a povestit că l-a cunoscut pe Pitt pe platourile filmului Se7en, când ea avea 22 de ani, iar el 31.

„Ne-am întâlnit pe platou și a fost un fel de dragoste la prima vedere. A fost grozav, a fost foarte distractiv”, spune actrița, descriind începutul relației ca fiind „copleșitor”, mai ales în contextul în care faima ei creștea, dar era adesea prezentată în presă drept „iubita lui Brad Pitt”.

Relația lor a început în 1994, s-au logodit în 1996, însă povestea s-a încheiat în iunie 1997. Întrebată dacă totul a părut „mai degrabă o fantezie decât o realitate”, iar actrița a recunoscut că „există o parte foarte intensă în toată povestea”.

„Eram foarte tânără, iar el era acest star de cinema incredibil de frumos”, a mai spus Gwyneth Paltrow.

Chiar și așa, cei doi au rămas apropiați. „Suntem în continuare prieteni. E un tip grozav și îl iubesc”, a mărturisit Paltrow. Despărțirea, însă, nu a fost deloc ușoară: „Am fost foarte supărată. Presiunea mediatică face totul să pară mai mare decât viața. Trebuie să duci cu tine această importanță culturală falsă, o povară și o rușine în plus că nu a funcționat”.

Nu este prima dată când actrița face mărturisiri despre relația cu Pitt. În 2023, în podcastul Call Me Daddy, Paltrow explica faptul că a rupt logodna pentru că nu era pregătită să se căsătorească.

„Eram total îndurerată când ne-am despărțit. A fost decizia corectă atunci, dar a fost foarte greu”, spunea ea. Diferența de vârstă și ritmul diferit al maturizării au cântărit mult: „El era cu nouă ani mai mare, știa ce vrea, era pregătit. Eu eram peste tot, nu eram pregătită”.

După ruptura de Brad Pitt, Gwyneth Paltrow s-a căsătorit cu Chris Martin, solistul Coldplay, în 2003. Cei doi au divorțat amiabil în 2014 și au doi copii: Apple, 22 de ani, și Moses, 20. În 2018, actrița s-a recăsătorit cu producătorul Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow, o mamă mândră în mijlocul propriilor controverse

Succesul copiilor săi este intens susținut de Gwyneth Paltrow (53 de ani), ea însăși provenind dintr-o familie cu rădăcini adânci în industrie, fiind fiica actriței Blythe Danner și a producătorului Bruce Paltrow, avându-l ca naș pe Steven Spielberg.

În primăvară, actrița își descria fiul ca fiind „definiția unui gentleman - amabil, inteligent, profund și plin de suflet”.

Paltrow l-a avut pe Moses în timpul căsniciei cu Chris Martin, de care s-a separat în 2013 după zece ani de mariaj, ea fiind în prezent căsătorită cu Brad Falchuk.

Compania sa de lifestyle, Goop, a atras critici severe în primăvară după ce Paltrow a concediat aproximativ 20 de angajați pentru a implementa fluxuri de lucru automatizate, bazate pe inteligență artificială.

În plus, actrița a primit un val masiv de reacții negative în mediul online după ce a apărut într-o reclamă pentru un complex imobiliar de lux din Israel, pe fondul crizei umanitare profunde din Gaza.