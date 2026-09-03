 Cum a ajuns Florian Munteanu să le ia fața lui Brad Pitt și Tom Cruise? De ce i se spune „Big Nasty” actorului din „Creed II”?
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VideoCum a ajuns Florian Munteanu să le ia fața lui Brad Pitt și Tom Cruise? De ce i se spune „Big Nasty” actorului din „Creed II”?

#Exclusiv Click!
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Florian Munteanu a fost mai căutat pe Internet decât Brad Pitt și Tom Cruise, în aceste zile când actorul din Creed 2 și 3 a revenit în țară după 9 ani! Românii au vrut să afle cine este de fapt “ Big Nasty”, actorul cu origini românești devenit celebru la Hollywood. Click! vă dezvăluie, în exclusivitate, și cum s-a ales Florian Munteanu cu această…poreclă!

Codin Maticiuc, Selly, Florian Munteanu și Eduard Irimia, la Nibiru
Codin Maticiuc, Selly, Florian Munteanu și Eduard Irimia, la Nibiru Foto: Click!

Reîntoarcea lui Florian Munteanu după 9 ani în Romania a stârnit mare interes în rândul românilor, care au accesat Internetul din dorința de a afla cine este românul care a ajuns celebru la Hollywood și care a apărut, sâmbătă seară, pe scena de la Nibiru, fiind prezentat de Codin Maticiuc ca singurul român de la Hollywood care a jucat cu Sylvester Stallone și Kevin Hart. 

Astfel, actorul român a reușit să-i depășeasca în căutările românilor pe Brad Pitt și Tom Cruise, o performanță uluitoare.  Acesta a fost rezultatul măsurat prin Google Trends în perioada campaniei din România, atunci când interesul online pentru numele lui Florian Munteanu a depășit interesul pentru cele două superstaruri americane.

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Foto: Facebook

Cum s-a ales cu porecla Big Nasty?

Unul dintre aspectele care au atras atenția publicului din România a fost chiar porecla actorului român Big Nasty. 

Click! a aflat, în exclusivitate, chiar de la actor cum s-a ales cu această poreclă încă din copilărie. 

„Mă jucam cu prietenii jocuri gen playstation în rețea, acolo aveai un caracter sau un nickname (n.r: poreclă).

Prietenii m-au botezat Big Nasty și așa a rămas de atunci porecla, care este în prezent asociată numelui meu”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

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Foto: Click!

Florian Munteanu, peste Brad Pitt și Tom Cruise în căutările românilor 

După aproximativ nouă ani de absență din România, Florian Munteanu s-a întors în țară cu o carieră internațională complet diferită. Actorul este cunoscut la nivel mondial prin apariții în producții precum Creed II, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Borderlands și Vikings: Valhalla, lucrând alături de nume precum Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Kevin Hart și Cate Blanchett.

Florian Munteanu și promoterul Eduard Irimia
Florian Munteanu și promoterul Eduard Irimia Foto: Click!

Eduard Irimia: „Misiunea a fost să le reamintim românilor cine este Florian Munteanu”

Promoterul Eduard Irimia, cel care l-a readus în țară, spune că a identificat o problemă de comunicare, căci o parte importantă a publicului român, în special generația tânără, nu făcea legătura între actorul pe care îl vedea în marile producții internaționale și faptul că acesta este român.

„Nu a fost o simplă vizită. Nu a fost o simplă apariție. Ci o campanie de entertainment și PR construită în jurul unui personaj Hollywood.Unul dintre principalele obiective ale campaniei a fost conectarea lui Florian Munteanu cu publicul tânăr. 

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Foto: Click!

De aceea, l-am adus la NIBIRU. Florian a urcat pe scena principală în fața publicului festivalului, fiind prezentat de Codin Maticiuc, înaintea recitalului lui Fat Joe. Fanii au urmărit actorul prin festival, s-au fotografiat cu el, iar chiar și membri ai forțelor de ordine au dorit fotografii.

Am vrut să aducem numele lui Florian într-un teritoriu în care există o audiență foarte mare de tineri care poate să-l fi văzut în filme precum Borderlands, dar să nu fi știut că actorul este român. Mai mult, pe scena de la NIBIRU a fost anunțată implicarea lui Codin Maticiuc într-un nou film produs de Florian Munteanu și Eduard Irimia, alături de parteneri din România și Hollywood. Astfel, campania nu a promovat doar un actor, ci și următorul proiect cinematografic”, a declarat Eduard Irimia, în exclusivitate pentru Click!

Gheorghe Hagi, Florian Munteanu și Eduard Irimia
Gheorghe Hagi, Florian Munteanu și Eduard Irimia Foto: Click!

Hagi, Popescu, Dan Petrescu și Rivaldo – Hollywood întâlnește fotbalul

În România, actorul s-a întâlnit cu Gheorghe Hagi, a vizitat Academia Hagi și a petrecut peste o oră și jumătate discutând cu „Regele”. Ulterior, în cadrul deplasării la Constanța, Florian Munteanu s-a întâlnit și cu Gică Popescu, Dan Petrescu și Rivaldo.

„Florian însuși este un mare pasionat de fotbal, iar discuția cu Hagi a fost una dintre experiențele care l-au impresionat cel mai mult. El a dat lovitura de începere la partida Farul Constanța – FC Botoșani, în fața publicului. În pauză, actorul s-a întâlnit din nou cu Gică Popescu, Dan Petrescu și Rivaldo. 

Amploarea campaniei a atras inclusiv atenția managementului artistului de la Hollywood. Rezultatul a fost uimitor, căci în perioada campaniei, Florian Munteanu i-a depășit Brad Pitt și Tom Cruise în Google Trends pentru România, conform analizei efectuate asupra căutărilor.

Asta nu înseamnă că Florian Munteanu este mai cunoscut global decât cele două superstaruri. Înseamnă că, într-un interval precis și pe o piață precisă, campania a reușit să genereze un nivel de curiozitate și interes care a dus numele actorului român peste două dintre cele mai puternice nume din Hollywood în căutările locale”, a precizat Eduard Irimia, pentru Click!

Cunoscutul promoter de la noi a mai realizat, de altfel,astfel de campanii în trecut și în jurul unor actori internaționali, precum Eric Roberts și Cuba Gooding Jr., care au venit și au vizitat România, fiind foarte încântați de țara noastră și mai ales de oamenii de aici care i-au întâmpinat cu mare căldură. 

Florian Munteanu a jucat în Creed II
Florian Munteanu a jucat în Creed II Foto: Instagram

Urmează Festivalul de la Veneția

Florian Munteanu urmează să participe, în perioada următoare, la o serie de evenimente de ținută în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. 

„Dacă în România mesajul a fost: <<Nu uitați că avem un actor de Hollywood>>, la Veneția mesajul devine <<Descoperiți ce urmează pentru Florian Munteanu>>”, a mai spus promoterul. 

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Foto: Instagram

De la Hollywood la România și înapoi la Hollywood

Florian Munteanu și Eduard Irimia dezvoltă împreună în calitate de producători un proiect cinematografic ce urmează să fie filmat în România.

Filmul, în care Florian Munteanu va avea rolul principal, va avea în distribuție actori internaționali de prestigiu, dar se dorește și descoperirea unui nou talent român care să primească șansa de a se afirma într-o producție cu conexiuni internaționale.

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