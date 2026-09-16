Ce spune fratele Mădălinei Apostol despre moartea surorii sale. Exclude varianta sinuciderii: „Nu a fost așa cum spun ei”

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat în urmă o familie îndurerată, trei copii și multe întrebări. Fosta vedetă s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, iar dispariția sa i-a luat prin surprindere pe cei care au cunoscut-o.

Fratele Mădălinei Apostol nu crede în ipoteza sinuciderii Foto: colaj Click!

În ultimele zile, apropiații au vorbit despre Mădălina Apostol, despre perioada prin care trecea și despre circumstanțele tragediei. Daniel Apostol, fratele mijlociu al fostei vedete, a vorbit despre ultimele luni din viața surorii sale, dar și despre ceea ce s-a întâmplat după moartea acesteia.

„A fost un accident tragic”

Fratele Mădălinei Apostol spune că între el și sora sa exista o relație specială. Daniel a mărturisit că, asemenea oricărui om, aceasta avea și perioade bune, și momente mai dificile.

„Eu aveam o relație specială cu sora mea. Probabil știți, sunt fratele mijlociu. Ce să vă zic, avea și ea, ca orice om, și momente bune, și momente rele.

Oricum, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, de tragedie, e presa, știți? Cum să vă zic eu… spun ce vor ei, ce nu e adevărat. A fost un accident tragic, ăsta e punctul meu de vedere. Deci a fost un accident tragic. Mădălina nu era cum spun ei”, a declarat fratele vedetei pentru cancan.ro.

Daniel Apostol a respins categoric ipoteza potrivit căreia sora sa și-ar fi premeditat moartea. Acesta a precizat că nici măcar pentru o secundă nu s-a gândit la o asemenea variantă.

„Nici vorbă. Nu am nicio secundă în cap lucrul ăsta”.

Fratele Mădălinei spune că își asumă ceea ce afirmă

Daniel Apostol a precizat că, din punctul său de vedere, ceea ce s-a întâmplat a fost un accident nefericit. Totodată, fratele fostei vedete a recunoscut că, în acel moment, nu se simțea în stare să ofere mai multe detalii despre tragedie.

„Deci, îmi asum, un accident nefericit… Nu aș putea să vă spun acum, nu sunt în dispoziția necesară să vă spun acum.

Vă mulțumesc pentru telefon și, probabil, când voi fi mai relaxat, vă spun. Deocamdată nu am ce să vă spun mai mult de atât. Un singur lucru vă spun cu certitudine, ăsta este. Încă o dată, repet, să se înțeleagă: este punctul meu strict de vedere”.

Daniel a subliniat și că vorbește doar în calitate de frate al Mădălinei și că nu își dorește ca declarațiile sale să fie interpretate drept poziția întregii familii.

„Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume. Și asta e părerea mea. Și nu vorbesc în numele nimănui, să nu se interpreteze”.

Ce spune despre relația Mădălinei Apostol cu Nick Rădoi

Daniel Apostol a fost întrebat și despre relația dintre sora sa și Nick Rădoi. Fratele Mădălinei a lăsat să se înțeleagă că știe cum au decurs lucrurile între cei doi, însă a explicat că nu este pregătit să ofere, în acest moment, detalii despre acest subiect.

„Știu perfect cum a fost relația și cum s-a desfășurat, dar nu pot să vă spun acum. Nu am dispoziția necesară. Eu am o grămadă de chestii pe cap. Sunt nedormit de trei zile. Eu m-am ocupat de acte! Așa că nu pot să vă zic nimic acum”.