Telefonul care ridică noi semne de întrebare în cazul morții generalului Dorin Ioniță. Ce traseu a schimbat înainte de tragedie și ce avea în buzunar

Moartea generalului Dorin Ioniță aduce noi răsturnări de situație în anchetă. Un traseu modificat pe autostradă, un apel primit în condiții suspecte și obiectul descoperit asupra trupului neînsuflețit ridică semne de întrebare cu privire la ultimele ore din viața acestuia.

Noi detalii în cazul morții lui Dorin Ioniță Foto: facebook

Deși primele concluzii ale anchetatorilor au indicat un gest suicidal, reconstituirea ultimelor ore din viața generalului Dorin Ioniță scoate la iveală elemente greu de explicat. Drumul parcurs până la proprietatea aflată în construcție la Păulești, județul Prahova, unde a fost găsit împușcat într-un garaj, include noi detalii, potrivit cancan.ro.

Incidentul violent din Voluntari și apelul care i-a schimbat planurile

Plecarea generalului de la reședința familiei din Voluntari a fost precedată de un conflict extrem de grav. Cu doar câteva ore înainte, acesta își agresase amanta în scara unui imobil, fapt ce a dus la emiterea unui ordin de protecție de către polițiști.

Conform prevederilor legale, această măsură îl obliga pe bărbat să predea imediat arma din dotare organelor de ordine. În loc să se conformeze, Dorin Ioniță s-a deplasat la domiciliu, a luat pistolul și a părăsit zona.

Înainte de a porni la drum, el ar fi primit un telefon cu identitate necunoscută. Până în prezent nu au apărut detalii privind persoana care l-a contactat sau conținutul discuției, însă anchetatorii verifică dacă acel dialog a avut un rol determinant în acțiunile sale ulterioare.

De asemenea, modul de deplasare ridică suspiciuni: deși traseul clasic era DN1 – Păulești, generalul a optat pentru Autostrada A3, dorind să ajungă cât mai repede, mașina fiind surprinsă la un moment dat de camerele de monitorizare a traficului înainte ca urma acesteia să devină incertă.

Autoturismul abandonat și detaliul-cheie găsit asupra trupului neînsuflețit

Un alt element bizar al anchetei îl constituie vehiculul utilizat pentru această deplasare. Generalul a condus un model Volkswagen Touareg care nu figura menționat în documentele sale oficiale de avere.

Mașina nu a fost parcată la proprietate, ci a fost găsită abandonată la o distanță de 50-100 de metri de garajul unde s-a consemnat decesul.

La verificarea trupului neînsuflețit, criminaliștii au descoperit un indiciu esențial: cheia autoturismului nu rămăsese în contactul mașinii, ci se afla în buzunarul generalului.

Reconstituirea acestui traseu, de la Voluntari și de-a lungul autostrăzii A3 până la imobilul din Păulești, revine acum procurorilor militari. Un rol crucial în stabilirea adevărului îl va avea soția acestuia, Genoveva Ioniță, cea care a alertat inițial autoritățile prin apel la 112 și care va fi audiată ca martor.