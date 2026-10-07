 Gigantul care bagă 130 de milioane de euro în România. Compania pregătește 10 magazine noi
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Gigantul care bagă 130 de milioane de euro în România. Compania pregătește 10 magazine noi

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IKEA pregătește investiții de aproximativ 130 de milioane de euro în România în următorii trei ani. Cea mai mare parte a banilor va fi destinată extinderii rețelei și modernizării operațiunilor deja existente, însă compania anunță și măsuri menite să facă produsele mai accesibile pentru clienții români.

IKEA investește 130 de milioane de euro în România
IKEA investește 130 de milioane de euro în România Foto: arhiva Click!

Retailerul suedez intenționează să deschidă 10 noi puncte de întâlnire cu clienții în București și în alte orașe din țară. În același timp, magazinul IKEA Băneasa va beneficia de o investiție de peste 60 de milioane de euro pentru modernizare.

IKEA deschide noi puncte în mai multe orașe din România

Din suma totală alocată pentru următorii trei ani, 55 de milioane de euro vor fi direcționate către dezvoltarea rețelei. Planul companiei include deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții. Acestea vor fi amplasate atât în București, cât și în orașe în care IKEA este deja prezentă, precum Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Retailerul are în plan să ajungă și în locații noi, printre care Craiova, Pitești și Galați.

Restul investiției, în valoare de 70 de milioane de euro, va fi folosit pentru consolidarea și modernizarea operațiunilor existente. O parte importantă din această sumă, mai exact peste 60 de milioane de euro, este destinată magazinului IKEA Băneasa.

„În următorii trei ani, investiţia de 125 de milioane de euro va susţine extinderea şi dezvoltarea activităţii Ikea România. Aproximativ 55 de milioane de euro vor fi alocate către creşterea reţelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienţii în Bucureşti şi în alte oraşe în care Ikea operează deja, cum ar fi Cluj-Napoca, Iaşi sau Sibiu, precum şi în locaţii noi precum Craiova, Piteşti şi Galaţi.

Restul de 70 de milioane de euro va consolida operaţiunile existente, dintre care peste 60 de milioane de euro sunt prevăzute pentru modernizarea magazinului Ikea Băneasa, alături de proiecte de tehnologizare, automatizare şi investiţii în sustenabilitate”.

Pe lângă extinderea rețelei și modernizarea magazinelor, compania pune accent și pe accesibilitatea prețurilor. În anul financiar 2027, care se desfășoară între 1 septembrie 2026 și 31 august 2027, IKEA va aloca 4,4 milioane de euro pentru reducerea prețurilor în România.

Suma face parte dintr-un plan mai amplu, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, destinat reducerii prețurilor în Europa.

Începând din luna septembrie, retailerul a redus, în medie, cu 20% prețurile pentru sute de produse disponibile atât în magazine, cât și online. În plus, între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, o selecție de produse beneficiază de reduceri de 25%, exclusiv în magazinele IKEA.

Ce spune conducerea IKEA despre investițiile din România

Reprezentanții companiei susțin că România rămâne o piață importantă pentru IKEA, după aproape două decenii de activitate. Noile investiții urmăresc atât extinderea accesului clienților la produsele retailerului, cât și modernizarea experienței oferite în magazine.

„România este o piaţă importantă pentru Ikea de aproape 20 de ani, iar această nouă etapă de investiţii reflectă încrederea noastră în potenţialul său pe termen lung. Ne dorim să aducem Ikea mai aproape de cât mai mulţi oameni şi, în acelaşi timp, să le oferim clienţilor o experienţă mai simplă şi mai accesibilă.

Investim atât în formatele noastre tradiţionale, cât şi în formate mai mici, care, completate de soluţii şi servicii digitale, ne aduc mai aproape de clienţi şi de nevoile lor. În acelaşi timp, accesibilitatea preţurilor rămâne o prioritate pentru noi şi o parte importantă a modului în care ne dezvoltăm responsabil în România”, a declarat Ekaterina Egorova, CEO & CSO IKEA South East Europe, în comunicat.

În prezent, grupul suedez de mobilier operează în România trei magazine: două în București și unul în Timișoara.

Rețeaua este completată de șase Studiouri de Planificare și Comandă, aflate în București, la Orhideea și Grand Arena, precum și în Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași. De asemenea, IKEA are cinci Puncte de ridicare comenzi, în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

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