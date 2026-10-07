 Declarație neașteptată a lui Vlad Bălțățeanu în cazul Valentinei: „Am găsit-o moartă”
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Declarație neașteptată a lui Vlad Bălțățeanu în cazul Valentinei: „Am găsit-o moartă”

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Apar informații noi și controversate în ancheta privind moartea Valentinei, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosar, a fost adus în România din Elveția, iar miercuri, 7 octombrie, a dat primele declarații în fața anchetatorilor din Râmnicu Vâlcea.

Vlad Bălțățean și Valentina.
Vlad Bălțățean și Valentina. Foto: Colaj

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, tânărul ar fi susținut că nu el a ucis-o pe Valentina. Acesta le-ar fi spus oamenilor legii că a găsit-o deja fără viață în locuință și că, ulterior, a ascuns trupul într-o valiză.

Vlad Bălțățeanu neagă că ar fi ucis-o pe Valentina

Cazul Valentinei a șocat opinia publică după ce trupul tinerei a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Vlad Bălțățeanu, iubitul victimei și principalul suspect în anchetă, a părăsit România după producerea tragediei și a ajuns în Elveția.

După ce a fost identificat și preluat de autorități, acesta a fost adus în țară sub escortă și plasat în arest. Miercuri, 7 octombrie, tânărul a fost audiat de anchetatori.

Conform declarațiilor atribuite lui, Vlad Bălțățeanu ar fi negat că a provocat moartea Valentinei. Suspectul ar fi afirmat că a găsit-o moartă în casă și că, speriat de situație, a decis să îi ascundă trupul într-o valiză, pe care ulterior ar fi aruncat-o în râul Olt.

Declarațiile sale urmează să fie verificate de anchetatori și confruntate cu probele strânse până în acest moment în dosar.

Prietenul lui Vlad Bălțățeanu povestește cum l-a găsit în Elveția

În perioada în care era căutat de autorități, Vlad Bălțățeanu ar fi trecut prin mai multe țări înainte de a ajunge în Elveția. Unul dintre prietenii săi a povestit ulterior că tânărul ar fi ajuns să doarmă în locuri improvizate și chiar în apropierea unor persoane fără adăpost.

Același prieten susține că a mers în Elveția pentru a-l convinge pe Vlad să se predea autorităților. Potrivit relatării sale, cei doi au discutat timp de aproximativ două ore, iar în cele din urmă suspectul ar fi acceptat să contacteze poliția.

Prietenul lui Vlad a povestit public și ce i-ar fi spus acesta despre perioada în care a fost căutat.

A zis și el că îi pare rău că a fugit (…) Inclusiv telefonul Valentinei a zis că l-a aruncat (…) Cred că a zis Ungaria, undeva într-o apă, că dacă el a mers pe lângă ape (…) Cățelul Valentinei l-a eliberat în Sibiu după spusele lui (…) Părea vinovat, pe la lanț avea o iconiță (…) Era o cărticică cu Maica Domnului (…) I-am spus: «Vezi că dacă-ți recunoști fapta, poți să iei mai puțin»”, a declarat prietenul lui Vlad la Acces Direct.

„M-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea”

Prietenul tânărului susține că a reușit să ia legătura cu Vlad după ce a aflat din mediul online că acesta era căutat pentru moartea Valentinei.

Potrivit relatării sale, întâlnirea din Elveția ar fi avut ca scop convingerea lui Vlad Bălțățeanu să se predea. Acesta spune că a mers însoțit de o altă persoană, pe care ar fi luat-o cu el pentru a avea un martor în cazul în care ar fi apărut probleme.

Nu am anunțat poliția. Am luat pur și simplu o persoană cu mine ca alibi. M-am dus ca să fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Marți seara am aflat. A venit prietena mea și mi-a arătat un TikTok și scria că ăsta a omorât-o. Eu i-am scris lui ulterior. Am încercat să dau de el, nu dădeam de el deloc. Când m-a căutat el luase un telefon de la doi copii care erau în parc. Mi-a zis: «vino, te rog, repede să vorbim». I-am spus direct: Bă, ce ai făcut? Că te caută o țară întreagă. Ești tâmpit la cap?» Eu m-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Am luat atunci un băiat cu mine de aici, ca, în caz de ne oprește poliția sau se întâmplă ceva, să am un martor. El nu era o persoană agresivă. Nu avea antecedente violente.

Acolo cred că au fost în jur de vreo două ore, două ore și ceva. După ce am vorbit a spus că e de acord. A zis că se predă. A zis doar să stăm un pic, să mai fumeze o țigară. Avea emoții că nu voia să se predea. Adică era așa, un pic frică. Eu i-am tot spus: «Sunăm, ești pregătit?» și a spus: «Da, sună».

Nu putea să meargă în magazine să-și cumpere mâncare. Nu putea să facă multe lucruri. De aia și a adormit în boscheți.”, a mai povestit prietenul lui Vlad la Dan Capatos.

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