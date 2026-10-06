Pas important în ancheta morții Valentinei. Vlad Bălțățeanu a fost adus în România

Cazul tinerei de 28 de ani găsite fără viață într-o valiză, în apele râului Olt, intră într-o nouă etapă. Principalul suspect în ancheta crimei, Vlad Bălțățeanu, un bărbat de 30 de ani din Vâlcea, a fost adus marți în România, după ce fusese identificat și preluat de autoritățile elvețiene. Acesta era urmărit internațional pentru omor, iar acum urmează să fie dus în județul Vâlcea, unde autoritățile vor pune în executare mandatul de arestare preventivă emis în lipsă pe numele său.

Vlad Bălțățeanu a fost adus în România Foto: captură TikTok

Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani, Valentina, găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus în România din Elveția. Acesta era urmărit internațional pentru omor și urmează să fie dus în județul Vâlcea, unde va fi pus în executare mandatul de arestare preventivă emis în lipsă.

Potrivit Poliției Române, suspectul a fost preluat de autoritățile române în urma procedurilor desfășurate împreună cu autoritățile elvețiene.

„La data de 6 octombrie 2026, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internaţional, pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Acesta a fost preluat de poliţiştii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autorităţile elveţiene, pentru a fi condus, în judeţul Vâlcea, în vederea îndeplinirii procedurilor judiciare şi punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său”, a anunțat, marți, Poliția Română.

Cum a ajuns suspectul în atenția autorităților elvețiene

Pe 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani și față de care fusese dispusă arestarea preventivă în lipsă s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, în Elveția.

Cooperarea dintre autoritățile celor două țări a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

„Cooperarea internaţională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, a mai transmis sursa citată.

Pe numele lui Bălțățeanu Gheorghe Vlăduț a fost emis, în lipsă, un mandat de arestare preventivă de către Tribunalul Vâlcea. El este cercetat pentru omor în dosarul privind moartea tinerei din Filiași, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ajunsă în apele râului Olt. Înainte ca instanța să dispună măsura, anchetatorii au verificat locuința bărbatului și au ridicat mai multe probe care ar putea avea legătură cu ancheta.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis atunci anchetatorii.