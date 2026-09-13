 Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia
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Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia

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Moartea generalului-maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, a adus în atenție atât aspecte legate de viața sa personală, cât și informații despre situația financiară a familiei.

Generalul Dorin Ioniță.
Generalul Dorin Ioniță. Foto: RO-MOND-SIRP / SIRP-SMAP

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, fostul comandant ar fi primit o pensie de aproximativ 40.000 de lei pe lună, însă aceasta nu ar fi fost singura sursă de venit a familiei.

Ce informații au apărut despre averea familiei generalului Dorin Ioniță 

Soția generalului ar fi administrat de mai mulți ani un magazin în complexul comercial Dragonul Roșu, afacere despre care sursele citate de publicație susțin că ar fi fost una profitabilă și că ar fi atras numeroși clienți.

În același context, publicația menționează, citând surse, că fostul general ar fi avut relații la vamă. Aceleași surse susțin că produsele contrafăcute de tip „clasa A”, despre care se afirmă că ar fi fost comercializate în magazinul soției sale, ar fi putut fi introduse mai ușor pe piață prin intermediul acestor relații.

Veniturile consistente s-ar fi reflectat și în proprietățile deținute, printre acestea numărându-se o casă din Păulești, județul Prahova, unde generalul a fost găsit fără viață. Locuința ar avea aspectul unui adevărat palat, în care s-ar fi făcut investiții majore.

Alice, femeia cu care generalul ar fi avut o relație de aproximativ zece ani, ar fi locuit într-un apartament din Voluntari, cumpărat, susțin sursele, de Dorin Ioniță și soția sa pentru a le reveni, în timp, celor doi copii.

Cine era Alice, femeia din viața lui Dorin Ioniță

Alice, în vârstă de 46 de ani, este femeia despre care s-a relatat că ar fi avut o relație extraconjugală de lungă durată cu generalul Dorin Ioniță. În trecut, aceasta ar fi activat la CSA Steaua București, în cadrul secției de scrimă, la proba de floretă.

Potrivit informațiilor apărute în presa care citează ancheta, între cei doi ar fi izbucnit un conflict în Voluntari, în jurul orei 20:00. Femeia ar fi apelat numărul 112, susținând că ar fi fost agresată fizic.

Surse apropiate cazului au relatat că, în timpul incidentului, în zonă s-ar fi aflat și soția generalului. Ulterior, în spațiul public au apărut imagini despre care s-a afirmat că surprind o altercație între Dorin Ioniță și Alice.

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