 Cine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului
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VideoCine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului

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Generalul‑maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, a fost găsit mort vineri dimineață, într-un imobil din comuna Păulești, județul Prahova. Între timp, s-au aflat detalii despre identitatea femeii care avea o relație extraconjugală cu Dorin Ioniță.

Amanta lui Dorin Ioniță
Amanta lui Dorin Ioniță Foto: Captură video Monitorul Apărării/Facebook

Cine era amanta lui Dorin Ioniță

Alice este femeia în vârstă de 46 de ani cu care militarul avea o relație extraconjugală. Aceasta ar fi fost legitimată la CSA Steaua București, unde a activat în cadrul secției de scrimă, specializarea floretă.

Potrivit anchetei, conflictul dintre Alice și generalul Ioniță ar fi izbucnit în Voluntari, în jurul orei 20:00. Disputa ar fi escaladat rapid, iar femeia ar fi sunat la 112, reclamând că a fost agresată fizic de general.

Surse apropiate anchetei indică faptul că, la un moment dat, soția generalului ar fi fost prezentă în timpul conflictului. Au apărut și primele imagini care arată momentul în care Dorin Ioniță o lovea pe amanta sa.

Ultimele ore din viața generalului

La câteva ore după incident, în jurul orei 01:24, Poliția a primit un nou apel. De această dată, apelanta era soția generalului, o femeie de 60 de ani. Ea a anunțat că soțul său, deținător legal de armă, plecase de acasă având asupra sa un pistol.

Polițiștii au început procedurile de identificare și localizare, încercând să prevină o posibilă tragedie.

Generalul a fost găsit decedat

În dimineața de 11 septembrie, o rudă a generalului a observat mașina acestuia în localitatea Păulești, județul Prahova, și a alertat Poliția. La scurt timp, IPJ Prahova a fost sesizat prin 112 că bărbatul nu răspunde nici la telefon, nici la ușa locuinței. Echipajele au ajuns la fața locului și au intrat în imobil.

Generalul Dorin Ioniță a fost găsit decedat, cu o plagă prin împușcare, iar lângă el se afla o armă letală de calibru 9x19 mm. Polițiștii au mobilizat o echipă operativă formată din specialiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Poliției Municipiului Ploiești. Principala ipoteză luată în calcul este sinuciderea, însă anchetatorii nu au confirmat oficial acest lucru până la finalizarea procedurilor.

IPJ Prahova a anunțat că urmează să fie efectuată necropsia medico-legală, pentru stabilirea exactă a cauzei morții și a mecanismului producerii acesteia. Toate informațiile disponibile în acest moment sunt preliminare, iar concluziile finale vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.

Cine a fost Dorin Ioniță

General‑locotenentul Dorin Ioniță a fost unul dintre ofițerii de carieră ai Armatei Române care au ocupat, timp de decenii, funcții de comandă și responsabilitate în structurile militare. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” între 5 septembrie 2017 și 31 iulie 2023, perioadă în care a coordonat misiuni, exerciții și operațiuni complexe ale armatei.

În cariera sa, Dorin Ioniță a participat la misiuni internaționale, inclusiv ca observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii ONU MONUSCO. Această experiență l-a plasat în rândul ofițerilor români cu expertiză în operațiuni multinaționale și situații de conflict.

În calitate de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, Ioniță a vizitat și coordonat contingentele de militari români aflați în misiuni externe, inclusiv în Mali, unde România a avut detașamente implicate în operațiuni internaționale de stabilizare.

În decembrie 2019, pe când avea gradul de general‑maior, Dorin Ioniță a fost coordonatorul Paradei Militare Naționale organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României - unul dintre cele mai vizibile și importante evenimente publice ale Armatei Române.

De-a lungul carierei, Ioniță a ocupat și alte funcții de comandă, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină, structură responsabilă de formarea, pregătirea și standardizarea procedurilor militare.

La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general‑locotenent (trei stele), prin decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

Pentru activitatea sa militară, generalul a fost decorat de Administrația Prezidențială și a primit distincții în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”, una dintre cele mai importante recunoașteri acordate militarilor români.

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