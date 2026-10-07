Fostă regină a frumuseții a murit la doar 22 de ani, lovită de fulger. Tânăra era în curtea casei când s-a produs tragedia

O tragedie cumplită a avut loc în Brazilia, unde o tânără de doar 22 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de fulger. Ana Beatriz Araújo Ferreira se afla acasă, alături de familie, și ieșise în curte pentru a sta cu nepoata sa în momentul în care a avut loc incidentul.

Fostă regină a frumuseții a murit la doar 22 de ani, lovită de fulger. Foto: arhiva

Tânăra era cunoscută în comunitatea din Almas, statul Tocantins, nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru implicarea în evenimentele locale. Ana fusese desemnată Regina Rodeoului și își construia, în paralel, un viitor în domeniul fizioterapiei.

Ana Beatriz a fost lovită de fulger în curtea casei

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 3 octombrie, în timp ce familia Anei era reunită la masă. La un moment dat, tânăra a ieșit afară pentru a petrece timp cu una dintre nepoatele sale.

Potrivit fratelui ei, César Augusto, condițiile meteo nu păreau să indice un pericol major. Cerul era acoperit, iar afară cădea o burniță ușoară în momentul în care Ana a fost lovită de fulger.

Tânăra a fost găsită în viață și transportată de urgență la spital. Medicii au încercat să îi salveze viața, însă rănile provocate de descărcarea electrică au fost prea grave, iar Ana Beatriz a murit la scurt timp.

Fosta regină a Rodeoului avea doar 22 de ani

Ana era o figură cunoscută în comunitatea din Almas. Tânăra fusese aleasă Regina Rodeoului în cadrul unui important eveniment local, titlu care i-a adus aprecierea oamenilor din zonă.

În același timp, Ana Beatriz urma cursurile de fizioterapie la Universitatea Unopar și era mama unui băiețel în vârstă de numai 5 ani, Luiz Henrique.

Cei care au cunoscut-o au descris-o ca fiind o persoană carismatică, dedicată și foarte apropiată de familie și de prietenii săi.

Ana lasă în urmă un copil de 5 ani

Moartea tinerei a provocat o puternică reacție în comunitatea locală. Sindicatul Rural din Almas, organizație implicată în organizarea târgului agricol unde Ana fusese aleasă Regina Rodeoului, a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedie.

Înmormântarea Anei Beatriz a avut loc luni dimineață, 5 octombrie.

Tânăra lasă în urmă un fiu în vârstă de 5 ani, părinții și șase frați din partea mamei. Dispariția sa la o vârstă atât de fragedă a îndoliat familia și comunitatea în care era cunoscută și apreciată.