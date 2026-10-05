 Vremea se va schimba brusc în toată țara. Când își intră toamna în drepturi
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Vremea se va schimba brusc în toată țara. Când își intră toamna în drepturi

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După un început de octombrie cu temperaturi peste normalul perioadei și multe zile însorite, vremea se schimbă semnificativ în România. Potrivit prognozei actualizate, perioadele de ploaie și valorile termice specifice toamnei își vor face apariția începând din a doua parte a săptămânii, iar în unele zone se vor semnala chiar brumă și temperaturi apropiate de pragul de îngheț.

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Foto: Freepik

Temperaturile se vor menține plăcute câteva zile

Potrivit ANM, primele zile ale săptămânii aduc în continuare temperaturi ridicate pentru această perioadă. Marți, maximele vor ajunge până la 28 de grade Celsius în sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor valorile se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius.

În București, vremea va rămâne plăcută, cu temperaturi maxime de 25-26 de grade și minime cuprinse între 6 și 9 grade Celsius. Totuși, diminețile devin din ce în ce mai reci, iar în depresiunile din estul Transilvaniei mercurul din termometre poate coborî până la minus 2 grade Celsius.

Miercuri, 7 octombrie, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius, însă nopțile vor fi reci. În estul Transilvaniei valorile minime pot coborî până la 0 grade, iar local se vor forma ceață și brumă.

În Capitală, maximele vor rămâne la 25-26 de grade Celsius, iar minimele vor varia între 7 și 10 grade.

Când vin ploile și temperaturile de toamnă

Schimbarea vremii începe să se resimtă din noaptea de joi spre vineri. Dacă pe parcursul zilei de joi, 8 octombrie, vremea va fi încă plăcută, în cursul nopții își vor face apariția înnorările și primele averse în vestul, nordul, centrul și sud-vestul țării.

Tot de joi, vântul se va intensifica în mai multe regiuni, iar la munte rafalele pot atinge viteze de 60-70 km/h. În București vor mai fi temperaturi de vară târzie, cu maxime de 26-27 de grade Celsius.

Vineri, 9 octombrie, răcirea începe în vestul și nord-vestul țării. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și nordul Moldovei vor avea parte de ploi, în timp ce sudul țării va rămâne temporar sub influența unui aer mai cald. La nivel național, temperaturile maxime vor varia între 18 și 30 de grade Celsius.

Chiar și în București sunt așteptate precipitații, deși temperaturile vor rămâne ridicate, cu valori de 28-29 de grade Celsius.

Răcirea se va accentua sâmbătă, 10 octombrie, când maximele nu vor mai depăși 17-25 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, iar ploile se vor extinde, în special în centrul și sudul țării. În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima va coborî până la 12 grade Celsius.

Duminică, vremea se menține apropiată de cea din ziua precedentă. Ploile vor fi prezente mai ales în jumătatea estică a țării, iar temperaturile vor rămâne la valori normale pentru mijlocul toamnei.

Meteorologii estimează că și în săptămâna următoare temperaturile vor reveni la valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Vor mai fi posibile ploi locale, iar vântul va avea intensificări în estul, sud-estul țării și în zonele montane.

În București, maximele vor coborî spre 22 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai reci, cu temperaturi între 8 și 10 grade Celsius.

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