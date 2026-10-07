 Scandal pe bani între frații Pavăl și statul român! Patronii Dedeman cer de sute de ori mai mult pentru un teren expropriat
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Scandal pe bani între frații Pavăl și statul român! Patronii Dedeman cer de sute de ori mai mult pentru un teren expropriat

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Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman și unii dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, au ajuns în instanță după ce o parte dintr-un teren care le aparținea a fost expropriat pentru realizarea unui important proiect de infrastructură din Iași.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat în judecată statul român
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat în judecată statul român Foto: arhiva Click!

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au ajuns în instanță într-un litigiu cu statul român, după ce o parte dintr-un teren deținut de cei doi a fost expropriat pentru construirea centurii ocolitoare a Iașiului. Frații Pavăl consideră că suma stabilită drept despăgubire nu reflectă valoarea reală a terenului și solicită o sumă mult mai mare.

Este vorba despre un teren cu o suprafață de 133 de metri pătrați, aflat în localitatea Miroslava, județul Iași, pe traseul proiectului „Varianta de ocolire a municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud – trafic greu”.

Câți bani au primit frații Pavăl pentru teren

Pentru suprafața expropriată, statul român a stabilit o despăgubire de 671,90 lei, echivalentul a aproximativ un euro pentru fiecare metru pătrat.

Frații Pavăl consideră că suma este mult prea mică și solicită în instanță 250 de euro pentru fiecare metru pătrat. Terenul face parte dintr-o suprafață mai mare, de peste trei hectare, iar exproprierea a fost una parțială.

O parte din proprietate a rămas în posesia celor doi oameni de afaceri. Potrivit acestora, însă, intervenția asupra terenului a dus la modificarea configurației, suprafeței și limitelor proprietății, elemente care ar putea influența valoarea terenului rămas.

Frații Pavăl susțin că nu au fost informați despre hotărârea din 2020

Un alt aspect invocat de proprietarii Dedeman în proces este modul în care ar fi fost comunicată hotărârea prin care a fost stabilită despăgubirea.

Potrivit celor doi, documentul oficial a fost emis încă din anul 2020, însă nu le-ar fi fost comunicat în mod legal. Frații Pavăl susțin că au aflat despre existența hotărârii abia în 2026, atunci când au solicitat documentele de la cartea funciară.

În cererea depusă în instanță, aceștia contestă cuantumul despăgubirii și susțin că suma stabilită de expropriator nu reprezintă o compensație echitabilă pentru terenul preluat.

„Menţionăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoştinţă despre existenţa acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară.

În ceea ce priveşte despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată, potrivit presei locale din Iași.

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