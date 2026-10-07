 Un castel de basm din Scoția se vinde cu 2.000.000 $! Arată la fel de spectaculos și la interior
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Un castel de basm din Scoția se vinde cu 2.000.000 $! Arată la fel de spectaculos și la interior

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V-ați imaginat vreodată cum ar fi să locuiți într-un adevărat castel de poveste? Visul poate deveni realitate pentru cine are aproape 2 milioane de dolari. În Aberdeen, Scoția, a fost scoasă la vânzare Rubislaw House, o reședință istorică care pare inspirată din basme.

Rubislaw House se află în Aberdeen
Rubislaw House se află în Aberdeen Foto: Profimedia

Proprietatea are opt dormitoare, patru băi, 20 de vitralii și o mulțime de detalii spectaculoase, însă unul dintre ele atrage toate privirile: dormitorul principal ascunde o ușă secretă ce duce direct în baie.

Așa arată dormitorul
Așa arată dormitorul Foto: Profimedia

Castelul a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea

Locuința păstrează însă farmecul unei epoci în care fiecare încăpere era gândită să impresioneze. Castelul a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, între 1885 și 1887, de maestrul pietrar John Morgan, care a contribuit la realizarea mai multor clădiri importante din Aberdeen. În 1959, reședința a fost împărțită în trei apartamente.

Bucătăria este spațioasă
Bucătăria este spațioasă Foto: Profimedia

Actualul proprietar a cumpărat întreaga clădire în 2010 și a început un amplu proces de renovare. Astăzi, Rubislaw House impresionează prin granitul roz, ferestrele arcuite în relief, șemineele sculptate și vitraliile inspirate de stilul prerafaelit.

Dormitorul principal este spectaculos: are cinci ferestre arcuite cu vitralii, un tavan bogat ornamentat și un șemineu care poate fi ascuns în spatele unor draperii grele din catifea. Iar apoi există celebra ușă secretă. În spatele ei se ascunde o baie spațioasă, dotată cu o cadă și o cabină de duș separată. Astfel, proprietarul poate ajunge direct din dormitor în baie, fără să mai fie nevoit să treacă prin alte încăperi ale casei.

Una dintre băi
Una dintre băi Foto: Profimedia

Nici celelalte camere nu sunt mai prejos. Proprietatea include o bibliotecă privată, o bucătărie generoasă cu mobilier realizat manual, o cramă, o sală de fitness și chiar un elegant salon de ceai.

Pe teren se află și locuința originală a vizitiului, două garaje și o fântână funcțională din granit lustruit. În plus, unul dintre dormitoare are propriul turn și o fereastră curbată, completând aerul de basm al impresionantei reședințe.

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