Au mutat castelul de 360 de tone cu peste doi metri de la locul său inițial. De ce s-a luat această decizie

În nordul Japoniei, aproximativ 1.800 de oameni s-au mobilizat pentru o misiune spectaculoasă: au tras cu frânghiile un turn de castel de 360 de tone cu peste doi metri de la locul său iniţial. Operaţiunea are loc în cadrul lucrărilor de restaurare a Castelului Hirosaki, din prefectura Aomori.

Participanţii au tras de frânghiile lungi de 30 de metri Foto: Profimedia

Participanţii au lucrat în echipe de câte 80 de persoane şi au tras de frânghii lungi de 30 de metri, în timp ce structura, aşezată pe şine, înainta încet. Pe 22 august, turnul a fost deplasat 1,13 metri, iar pe 23 august încă 1,09 metri. Efortul a fost însoţit de strigăte ritmice precum „so-re, so-re“, menite să coordoneze participanţii, relatează The Guardian. Pentru mutarea construcţiei a fost folosită metoda tradiţională japoneză „hikiya“, prin care clădirile sunt aşezate pe role şi deplasate fără a fi demontate. Tehnica este folosită în Japonia de sute de ani şi a fost aleasă pentru a proteja turnul, declarat proprietate culturală importantă la nivel naţional. Interesul pentru operaţiune a fost uriaş. Organizatorii au primit aproximativ 8.000 de solicitări pentru cele 1.800 de locuri disponibile în cele două zile. Doritori din Japonia, dar şi din Asia de Sud-Est, Europa şi America de Nord au vrut să ia parte la mutarea neobişnuită.

Construcţia a fost aşezată pe şine pentru a putea fi deplasată Foto: Profimedia

Mai multe pentru tine Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei care rivalizează cu Grecia și Spania

Lucrările de restaurare au început după ce un zid al castelului a fost avariat în urma unui cutremur puternic. Zidul a fost finalizat în decembrie 2024, după ce toate cele 2.185 de pietre au fost aşezate din nou în poziţiile lor originale. Acum, turnul trebuie readus pe amplasamentul său iniţial. Mutarea manuală va continua. Aproximativ 4.100 de persoane sunt programate să tragă structura pe o distanţă totală de cinci metri. Restul de aproximativ 73 de metri va fi parcurs cu ajutorul utilajelor, până la sfârşitul anului. Turnul Castelului Hirosaki este unul dintre cele 12 turnuri de acest fel care mai există în Japonia şi singurul din regiunea Tohoku. Castelul a fost finalizat în 1611, însă turnul original a ars în 1627, după ce un fulger a provocat incendierea unui depozit de praf de puşcă. Actuala construcţie datează din 1810.