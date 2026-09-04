Unde se află cel mai frumos hotel din lume: clădirea pare desprinsă din povești

De la un palat renascentist înconjurat de grădini impecabile până la clădiri brutaliste care contrastează spectaculos cu natura din jur, lista Time Out dezvăluie destinațiile unde ar trebui să îți rezervi următoarea vacanță dacă estetica este criteriul tău principal.

Cel mai frumoase hoteluri din Europa Foto: arhivă

Alegerea unui hotel este profund personală: unii caută doar locația perfectă, alții nu acceptă nimic sub cinci stele, iar pentru unii micul dejun este decisiv. Odată cu explozia social media, tot mai mulți călători aleg hotelul exclusiv după design - iar pentru ei, acest top este o adevărată comoară, potrivit EuroNews.

Ce hoteluri au ajuns în clasament

Jumătate din clasamentul celor mai frumoase hoteluri din lume este ocupat de proprietăți europene, pregătite să-și încânte turiștii cu cele mai frumoase experiențe. Iată, mai jos, câteva dintre aceste hoteluri.

The Phoenicia, Valletta, Malta – locul 10

Descris drept „ridicol de chic”, hotelul se mândrește cu ceea ce Time Out numește cea mai frumoasă piscină de hotel din lume.

Foto: Phoenicia Malta

ION Adventure Hotel, Islanda – locul 7

Un vis pentru iubitorii de brutalism, hotelul pare să plutească deasupra muntelui Hengill. Designul său futurist contrastează dramatic cu peisajul islandez.

Foto: Iceland Travel Guide

The Ritz‑Carlton Abama, Tenerife – locul 6

Hotelul impresionează prin arhitectura sa inedită, cu clădiri în nuanțe de somon și o atmosferă mediteraneană luxuriantă.

Foto: Joy Up!

Four Seasons Hotel Firenze – locul 3

Hotelul ocupă două palate istorice - Palazzo della Gherardesca (sec. XV) și Palazzo Del Nero (sec. XVI) - și are 121 de camere și suite. Transformarea în Four Seasons, în 2008, a adus o nouă viață proprietății, care găzduiește Giardino della Gherardesca, una dintre cele mai mari grădini private din Florența. Time Out spune că aici „te vei simți ca un membru al regalității”.

Foto: Expedia

Irlanda găzduiește cel mai frumos hotel din lume

Construit acum mai bine de 800 de ani, Ashford Castle are o istorie lungă și fascinantă, fiind cândva în proprietatea familiei Guinness. Astăzi, castelul este un hotel de cinci stele cu 83 de camere și suite, multe dintre ele având vedere directă spre Lough Corrib.

Castelul a fost ridicat în 1228 pe marginea unui vechi sit monastic de către familia anglo‑normandă House of Burke.

După mai bine de trei secole și jumătate în care a rămas în posesia clanului de Burgos - al cărui nume a evoluat în Burke sau Bourke - Ashford a ajuns în mâinile unui nou stăpân. Schimbarea s-a produs în urma unei confruntări violente între forțele de Burgos și trupele oficialului englez Sir Richard Bingham, Lord Președinte al provinciei Connaught. În cele din urmă, cele două tabere au ajuns la un armistițiu.

Moșia a fost cumpărată în 1852 de Sir Benjamin Guinness de la Dominick Browne, primul baron Oranmore and Browne, prin intermediul Encumbered Estates’ Court. Odată intrat în posesia domeniului, Guinness a început o amplă transformare: a adăugat două mari extensii în stil victorian, a extins proprietatea până la 26.000 de acri (aproximativ 110 km²), a construit drumuri noi și a plantat mii de copaci.

Intervențiile sale au schimbat radical aspectul și dimensiunea domeniului Ashford, punând bazele moșiei spectaculoase care avea să devină, peste decenii, unul dintre cele mai apreciate hoteluri de patrimoniu din lume.

Time Out remarcă faptul că „dormitoarele merg all‑in pe culoare”, iar spa‑ul este unul dintre punctele forte, piscina de relaxare fiind amplasată într-o conservatorie spectaculoasă din bronz.