 Unde se află cel mai frumos hotel din lume: clădirea pare desprinsă din povești
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Unde se află cel mai frumos hotel din lume: clădirea pare desprinsă din povești

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De la un palat renascentist înconjurat de grădini impecabile până la clădiri brutaliste care contrastează spectaculos cu natura din jur, lista Time Out dezvăluie destinațiile unde ar trebui să îți rezervi următoarea vacanță dacă estetica este criteriul tău principal.

Cel mai frumoase hoteluri din Europa
Cel mai frumoase hoteluri din Europa Foto: arhivă

Alegerea unui hotel este profund personală: unii caută doar locația perfectă, alții nu acceptă nimic sub cinci stele, iar pentru unii micul dejun este decisiv. Odată cu explozia social media, tot mai mulți călători aleg hotelul exclusiv după design - iar pentru ei, acest top este o adevărată comoară, potrivit EuroNews.

Ce hoteluri au ajuns în clasament 

Jumătate din clasamentul celor mai frumoase hoteluri din lume este ocupat de proprietăți europene, pregătite să-și încânte turiștii cu cele mai frumoase experiențe. Iată, mai jos, câteva dintre aceste hoteluri.

The Phoenicia, Valletta, Malta – locul 10

Descris drept „ridicol de chic”, hotelul se mândrește cu ceea ce Time Out numește cea mai frumoasă piscină de hotel din lume.

image
Foto: Phoenicia Malta

ION Adventure Hotel, Islanda – locul 7

Un vis pentru iubitorii de brutalism, hotelul pare să plutească deasupra muntelui Hengill. Designul său futurist contrastează dramatic cu peisajul islandez.

image
Foto: Iceland Travel Guide

The Ritz‑Carlton Abama, Tenerife – locul 6

Hotelul impresionează prin arhitectura sa inedită, cu clădiri în nuanțe de somon și o atmosferă mediteraneană luxuriantă.

image
Foto: Joy Up!

Four Seasons Hotel Firenze – locul 3

Hotelul ocupă două palate istorice - Palazzo della Gherardesca (sec. XV) și Palazzo Del Nero (sec. XVI) - și are 121 de camere și suite. Transformarea în Four Seasons, în 2008, a adus o nouă viață proprietății, care găzduiește Giardino della Gherardesca, una dintre cele mai mari grădini private din Florența. Time Out spune că aici „te vei simți ca un membru al regalității”.

image
Foto: Expedia

Irlanda găzduiește cel mai frumos hotel din lume

Construit acum mai bine de 800 de ani, Ashford Castle are o istorie lungă și fascinantă, fiind cândva în proprietatea familiei Guinness. Astăzi, castelul este un hotel de cinci stele cu 83 de camere și suite, multe dintre ele având vedere directă spre Lough Corrib.

Castelul a fost ridicat în 1228 pe marginea unui vechi sit monastic de către familia anglo‑normandă House of Burke. 

După mai bine de trei secole și jumătate în care a rămas în posesia clanului de Burgos - al cărui nume a evoluat în Burke sau Bourke - Ashford a ajuns în mâinile unui nou stăpân. Schimbarea s-a produs în urma unei confruntări violente între forțele de Burgos și trupele oficialului englez Sir Richard Bingham, Lord Președinte al provinciei Connaught. În cele din urmă, cele două tabere au ajuns la un armistițiu.

Moșia a fost cumpărată în 1852 de Sir Benjamin Guinness de la Dominick Browne, primul baron Oranmore and Browne, prin intermediul Encumbered Estates’ Court. Odată intrat în posesia domeniului, Guinness a început o amplă transformare: a adăugat două mari extensii în stil victorian, a extins proprietatea până la 26.000 de acri (aproximativ 110 km²), a construit drumuri noi și a plantat mii de copaci.

Intervențiile sale au schimbat radical aspectul și dimensiunea domeniului Ashford, punând bazele moșiei spectaculoase care avea să devină, peste decenii, unul dintre cele mai apreciate hoteluri de patrimoniu din lume.

Time Out remarcă faptul că „dormitoarele merg all‑in pe culoare”, iar spa‑ul este unul dintre punctele forte, piscina de relaxare fiind amplasată într-o conservatorie spectaculoasă din bronz.

image
Foto: Ashford Castle

Ghid de cumpărături

Nicole Kidman jpeg
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri Vedete internaționale
Craig Hamilton Parker
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări Internațional
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!” Dialog amuzant cu Pancu după 0-2 cu Rapid: „Mai rămânea să îl bagi pe Dan Coe” www.fanatik.ro
image
O comună din România le oferă gratuit case profesorilor care vin să predea aici observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unui război nuclear. Unde ar fi cele mai mari șanse de supraviețuire playtech.ro
image
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
parintele matei vulcanescu
VideoEste păcat să spălăm duminica? Răspunsul unui preot va surprinde mulți enoriași: „Ideea este foarte simplă” Fapt divers
whatsappimage20241016at153611729 1788514529 webp
Regina rapului românesc, Dana „Marijuana”, condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri Național
Adriana Piteșteanu
A murit Adriana Piteșteanu. Actrița avea 90 de ani și a lăsat în urma sa multă durere Național
Fratii TATE revin în România 006 INQUAM Photos Eduard Vinatoru jpg
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Acuzații grave de trafic de minori și spălare de bani Actualitate
young woman morally supports daughters holding hands encourages children mother accompanies students school jpg
#Exclusiv Click!
Cât te costă afterschool-ul? Părinte: „Uneori mă gândesc că este un paradox!" Național
shutterstock 1283088106 jpg
Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal” Fapt divers
Craig Hamilton Parker
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări Internațional
image png
Jurații nu reușesc să ia o decizie în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii. Ce s-a întâmplat în sala de judecată Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net