 Coșmar all inclusive la Saturn! Restaurantul fusese amendat cu doar 3 zile înainte de îmbolnăvirea a 58 de turiști
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Coșmar all inclusive la Saturn! Restaurantul fusese amendat cu doar 3 zile înainte de îmbolnăvirea a 58 de turiști

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Un sejur de vacanță s-a transformat într-un calvar medical pentru 58 de turiști cazați la un hotel din Saturn. Restaurantul unității a fost închis pentru șase luni și sancționat dur de inspectorii sanitari și de comisarii de la Protecția Consumatorului, care mai dăduse o amendă cu 3 zile înainte.

Hotelul din Saturn unde s-au îmbolnăvit mulți turiști fusese amendat înainte
Hotelul din Saturn unde s-au îmbolnăvit mulți turiști fusese amendat înainte Foto: arhivă

Revoltă pe litoral după ce zeci de oameni, printre care și copii, au ajuns la spital direct de la masa unui hotel din Saturn.

Deși inspectorii trecuseră pragul locației cu trei zile înainte și aplicaseră o primă sancțiune, neregulile s-au amplificat, lăsând în urmă un val de îmbolnăviri și un gust amar pentru familiile care plătiseră sume uriașe pe sejur.

Alimente periclitate, ouă crude depozitate haotic și 16 grade în aparatele frigorifice

Alarma declanșată la unitatea hotelieră a scos la iveală un tablou dezastruos în zona de preparare a hranei.

Controlul fulger derulat pe timpul nopții a arătat că angajații au ignorat complet măsurile trasate cu trei zile înainte, când primiseră o amendă de 10.000 de lei, potrivit Observator.

În loc să fie corectate, deficiențele s-au multiplicat, punând în pericol direct sănătatea celor cazați:

„Nu arată fericit bucătăria. Ouăle sunt crude, nu sunt gătite. Sunt în frigider alături de... nu îmi dau seama ce poate fi. Sunt 16 grade în ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.”

Inspectorii au confiscat peste 500 de kilograme de marfă păstrată necorespunzător și au constatat că regulile elementare de igienă erau călcate în picioare, traseul alimentelor intersectându-se direct cu cel al deșeurilor menajere.

Sancțiuni mari pe hârtie, derizorii în realitate: 6 luni cu lacătul pe ușă

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a dispus imediat suspendarea activității, cea mai drastică pârghie prevăzută de lege.

Corina Ivanciu, directorul instituției, a precizat că unitatea a primit amenzi de 17.000 de lei alături de ordonanța de interzicere a activității pe o perioadă de o jumătate de an.

De cealaltă parte, Protecția Consumatorului a aplicat o amendă de 100.000 de lei, însă reprezentanții instituției recunosc neputința cadrului legal actual.

Horia Constantinescu a atras atenția că, potrivit legii care permite plata a jumătate din minimul amenzii, suma reală achitată ajunge la doar 7.250 de lei, o sumă simbolică ce lasă astfel de sancțiuni în derizoriu, mai ales când verificările vin tardiv, pe final de sezon estival.

Revolta turiștilor și replica conducerii hotelului

Patru dintre cele șase persoane internate inițial au putut părăsi spitalul după ameliorarea stării de sănătate, iar turiștii afectați au primit înapoi banii pentru vacanța compromisă. Oamenii și-au vărsat însă furia pentru nepăsarea cu care le-au fost tratate familiile:

 „Nu am mai fost de 15 ani aici, în Constanța, și am venit anul acesta că am zis să mergem și noi acasă. Am venit degeaba. Îmi pare rău! Turismul se face cu oameni, nu așa...” spune un turist.

„Nu ne simțim în siguranță, totuși. Cel puțin soția, copiii, nu vă mai spun” declară un altul.

„Am venit sănătoși și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost... zece zile am plătit o groază de bani.”

De cealaltă parte, reprezentanții hotelului aflat în primul sezon de exploatare sub noua administrare au susținut că pe parcursul verii au găzduit numeroase grupuri și cluburi de sportivi fără să se confrunte cu niciun fel de incident sanitar sau medical. 

Bucătarul-șef dă vina tot pe turiști pentru toxiinfecția în masă

În ciuda gravității situației de la Hotelul Neko din Saturn, unde autoritățile au fost nevoite să activeze Planul Roșu de Intervenție după ce aproape 60 de oameni au acuzat stări acute de rău, reacția din bucătărie a stârnit un nou val de indignare.

Deși șase persoane, printre care doi copii și o femeie însărcinată, au fost transportate de urgență la spital cu dureri insuportabile, bucătarul-șef al unității a refuzat să-și asume responsabilitatea, susținând că vinovați pentru cele întâmplate ar fi chiar oaspeții hotelului.

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