Imagini teribile de pe DN 6. Un microbuz a fost prins între două TIR-uri, iar două femei au murit

Imagini greu de privit în urma unui accident grav petrecut pe drumul ce leagă Timișoara de sudul țării. Un microbuz a fost pur și simplu strivit de două camioane. Două femei au fost prinse între fiarele contorsionate și au murit.

Accidentul în care două femei au murit. Foto: Facebook DRDP Timișoara

Incidentul a avut loc joi, 24 septembrie, pe drumul național DN 6, în afara localității Vălișoara. Circulația a fost oprită temporar, iar șoferii au fost nevoiți să apeleze la o rută ocolitoare. Imaginile de la locul accidentului sunt înfiorătoare.

Două femei au murit într-un accident grav

Imediat după ce polițiștii au fost sesizați cu privire la accident, mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului. Acolo au găsit un microbuz ce a fost prins ca o menghină între două TIR-uri. Cele două femei, aflate în vehiculul strivit de camioane, nu au mai reușit să iasă și au murit.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în afara localității Vălișoara.

Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz. Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Cât despre șoferii vehiculelor, aceștia au fost evaluați la fața locului de către echipajele SAJ și SMURD, însă au refuzat transportul la spital. În microbuz se aflau mai mulți câini.

„În urma accidentului, 2 persoane au rămas încarcerate în microbuzul de marfă (inconștiente). Cei 3 conducători auto (autotrenuri și autocamionetă) au fost evaluați de către echipajele SAJ și SMURD, refuzând transportul la spital. În microbuz erau transportați mai multi câini”, au mai precizat reprezentantii ISU Caras Severin

Imaginile de la locul accidentului sunt greu de privit

Temporar, circulația pe acel drum a fost oprită. Traficul a fost dirijat, iar șoferii au fost nevoiți să meargă pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoșnița – Petroșnița. De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat imagini de la locul accidentului.