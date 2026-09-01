 Tragedie la Craiova. Un șofer de TIR a fost strivit de camionul pe care încerca să-l repare
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Tragedie la Craiova. Un șofer de TIR a fost strivit de camionul pe care încerca să-l repare

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Un șofer TIR în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața într-un accident tragic produs la Craiova. Bărbatul încerca să remedieze o defecțiune la autocamionul pe care îl conducea când capul tractor s-a răsturnat peste el.

TIR
TIR Foto: Shutterstock

Incidentul s-a produs marți, pe strada Calea Severinului din municipiul Craiova. Un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, a observat cele întâmplate și a sunat la 112 în jurul prânzului.

A intrat sub camion pentru a remedia defecțiunea

Potrivit primelor informații rezultate în urma cercetărilor, victima era originară din comuna Talpaș, județul Dolj. Bărbatul lucra ca șofer pe autotrenul respectiv și se afla în timpul programului de lucru, scrie Libertatea.

La un moment dat, acesta a observat o problemă tehnică la vehicul și a încercat să o remedieze personal.

Pentru a interveni, șoferul a intrat sub capul tractor. În timpul operațiunii, însă, vehiculul greu s-a răsturnat, iar bărbatul a rămas prins sub acesta.

Greutatea mastodontului i-a provocat leziuni extrem de grave.

Medicii nu au mai putut să-l salveze

La locul accidentului au ajuns polițiștii și un echipaj medical SMURD Dolj. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața victimei.

Rănile suferite de bărbat au fost însă prea severe. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat la fața locului.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Poliția a deschis dosar penal

În urma tragediei, oamenii legii au deschis un dosar penal. Ancheta vizează mai multe posibile infracțiuni legate de circumstanțele în care și-a pierdut viața bărbatul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Ancheta continuă sub coordonarea unității de parchet competente, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările producerii accidentului.

Un alt șofer român a murit într-un accident similar

Tragedia de la Craiova amintește de cazul unui alt șofer TIR român care și-a pierdut viața în străinătate, după ce camionul pe care îl conducea a căzut de pe un pod.

Accidentul s-a produs în Italia. Bărbatul se afla la volanul unui camion frigorific și a ieșit de pe un drum, după care vehiculul s-a prăbușit în albia râului Plima.

În cazul tragediei de la Craiova, anchetatorii continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a produs răsturnarea capului tractor și dacă au fost respectate toate regulile de securitate și sănătate în muncă.

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