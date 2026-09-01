 Un tată a condus 140 de km fără să își dea seama că fiul său nu se mai află în mașină. Unde și-a uitat copilul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un tată a condus 140 de km fără să își dea seama că fiul său nu se mai află în mașină. Unde și-a uitat copilul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un tată a parcurs aproximativ 140 de kilometri fără să își dea seama că și-a uitat fiul, în vârstă de zece ani, la o benzinărie. Incidentul s-a produs pe autostrada A-66 din Spania, aproape de localitatea Aldea del Cano. 

Un tată și-a uitat copilul la o benzinărie
Un tată și-a uitat copilul la o benzinărie Foto: shutterstock

Incidentul a avut loc duminică în jurul orei 20:30, la o stație de pe autostrada A‑66, în apropiere de Aldea del Cano (Cáceres).

Băiatul de 10 ani, uitat în benzinărie

 Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele său de șapte ani. Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, copilul a coborât din mașină fără ca ceilalți să observe, iar vehiculul a plecat mai departe fără el.

După ce angajații benzinăriei au sunat la linia de urgență 062 și s-a aflat că mașina se îndrepta spre nord, autoritățile au declanșat o operațiune de căutare, potrivit Elmundo.

În cele din urmă, o patrulă a identificat vehiculul în jurul orei 23:00, în apropiere de Hervás (Cáceres), tot pe A‑66, la aproximativ 140 de kilometri distanță de locul unde fusese abandonat copilul. Băiatul a fost preluat de agenții Gărzii Civile și ținut în siguranță până la reunirea cu familia.

Reprezentanții Gărzii Civile au subliniat că acest caz evidențiază importanța verificării atente a tuturor pasagerilor înainte de reluarea drumului, mai ales atunci când în vehicul se află copii. O simplă verificare, au transmis ei, poate preveni o sperietură majoră.

Caz similar pentru o familie de români

Un incident neobișnuit petrecut joi, 4 iunie anul acesta, a mobilizat comunitățile de români din diaspora și autoritățile maghiare, după ce o adolescentă de 13 ani a fost uitată de părinți într-o stație OMV din Ungaria, aflată lângă un restaurant KFC. Cazul a fost semnalat inițial pe rețelele de socializare, unde o româncă a cerut ajutor pentru identificarea familiei, potrivit Libertatea.

Potrivit mesajului postat pe grupul „Voluntari în Europa”, fata călătorea împreună cu părinții pe ruta Spania–România, însă aceștia au plecat mai departe fără să observe că nu se mai află în mașină. Adolescenta nu avea documente, telefon sau bagaje, toate rămânând în vehiculul părinților. Singurele informații pe care le-a putut oferi erau legate de traseul spre România și destinația finală, Calafat.

Autoritățile maghiare au fost alertate imediat, iar poliția a ajuns la fața locului pentru a prelua copilul și a-i asigura protecția. Între timp, mesajul s-a răspândit rapid în comunitățile de români din Europa, fiind distribuit masiv pentru a facilita identificarea familiei. Datorită mobilizării online și intervenției rapide a poliției, părinții au fost găsiți în scurt timp, iar situația a fost rezolvată fără incidente.

Ghid de cumpărături

Anca Pandrea a venit cu flori, cu lumânări şi, bineînţeles, cu fotografia lui Iurie Darie în piept Era vizibil plânsă jpeg
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul Vedete românești
Theo Rose jpg
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj” Vedete românești
image
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei adevarul.ro
image
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?” adevarul.ro

Parteneri

image
800.000 de euro! Universitatea Craiova a trimis ofertă oficială la CFR Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Oraşul din România în care biletul de autobuz costă 1 leu. Un abonament lunar costă 20 lei observatornews.ro
image
Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR www.antena3.ro
image
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
N-a rămas cu nimic după divorț! Dezvăluirea făcută acum de vedetă: „Nu mai are niciu card pe numele lui!” as.ro
image
Greșeala banală care îți crește consumul mașinii fără să-ți dai seama. Poți pierde sute de lei pe an playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, reacție virală după ce a aflat că Tavi Popescu nu s-a trezit să vină la antrenamentele FCSB www.fanatik.ro
image
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra historia.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image png
Un viceprimar din Satu Mare și-a speriat comunitatea după ce s-a plimbat cu un obuz pe scuter. Polițistul a încremenit când l-a văzut Național
RAR jpg
Vesta reflectorizantă este obligatorie în mașină? RAR explică și unde trebuie ținut extinctorul Național
camion cu bere
Au furat un camion cu bere, iar compania a pornit cronometrul. Cât timp au hoții să returneze marfa? Internațional
Multimilionar în euro jpg
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea Fapt divers
Cea mai mica pensie din Romania
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Care este diferența dintre primul și ultimul loc Național
frigider shutterstock1 jpeg
Ai gheață în frigider și nu știi cum să scapi de ea? Află ce greșeli trebuie să eviți Fapt divers
calendar zile libere jpeg
Zile libere în 2027: de câte minivacanțe se vor bucura românii anul viitor Național
sorin oprescu jpg
Sorin Oprescu, surprins în Grecia. Cum a fost filmat fostul primar al Capitalei, condamnat la aproape 10 ani de închisoare Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Ulrich Siegmund, politicianul care poate aduce AfD la putere, vrea Germania din nou aproape de Rusia. Refuză să-l indice pe Putin drept responsabil pentru războiul din Ucraina actualitate.net