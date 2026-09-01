Un tată a condus 140 de km fără să își dea seama că fiul său nu se mai află în mașină. Unde și-a uitat copilul

Un tată a parcurs aproximativ 140 de kilometri fără să își dea seama că și-a uitat fiul, în vârstă de zece ani, la o benzinărie. Incidentul s-a produs pe autostrada A-66 din Spania, aproape de localitatea Aldea del Cano.

Un tată și-a uitat copilul la o benzinărie Foto: shutterstock

Incidentul a avut loc duminică în jurul orei 20:30, la o stație de pe autostrada A‑66, în apropiere de Aldea del Cano (Cáceres).

Băiatul de 10 ani, uitat în benzinărie

Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele său de șapte ani. Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, copilul a coborât din mașină fără ca ceilalți să observe, iar vehiculul a plecat mai departe fără el.

După ce angajații benzinăriei au sunat la linia de urgență 062 și s-a aflat că mașina se îndrepta spre nord, autoritățile au declanșat o operațiune de căutare, potrivit Elmundo.

În cele din urmă, o patrulă a identificat vehiculul în jurul orei 23:00, în apropiere de Hervás (Cáceres), tot pe A‑66, la aproximativ 140 de kilometri distanță de locul unde fusese abandonat copilul. Băiatul a fost preluat de agenții Gărzii Civile și ținut în siguranță până la reunirea cu familia.

Reprezentanții Gărzii Civile au subliniat că acest caz evidențiază importanța verificării atente a tuturor pasagerilor înainte de reluarea drumului, mai ales atunci când în vehicul se află copii. O simplă verificare, au transmis ei, poate preveni o sperietură majoră.

Caz similar pentru o familie de români

Un incident neobișnuit petrecut joi, 4 iunie anul acesta, a mobilizat comunitățile de români din diaspora și autoritățile maghiare, după ce o adolescentă de 13 ani a fost uitată de părinți într-o stație OMV din Ungaria, aflată lângă un restaurant KFC. Cazul a fost semnalat inițial pe rețelele de socializare, unde o româncă a cerut ajutor pentru identificarea familiei, potrivit Libertatea.

Potrivit mesajului postat pe grupul „Voluntari în Europa”, fata călătorea împreună cu părinții pe ruta Spania–România, însă aceștia au plecat mai departe fără să observe că nu se mai află în mașină. Adolescenta nu avea documente, telefon sau bagaje, toate rămânând în vehiculul părinților. Singurele informații pe care le-a putut oferi erau legate de traseul spre România și destinația finală, Calafat.

Autoritățile maghiare au fost alertate imediat, iar poliția a ajuns la fața locului pentru a prelua copilul și a-i asigura protecția. Între timp, mesajul s-a răspândit rapid în comunitățile de români din Europa, fiind distribuit masiv pentru a facilita identificarea familiei. Datorită mobilizării online și intervenției rapide a poliției, părinții au fost găsiți în scurt timp, iar situația a fost rezolvată fără incidente.