 A renunțat la viața obișnuită și s-a mutat într-un camion alături de câinii săi. Cât cheltuiește acum pe lună un spaniol: „Înainte munceam ca să-mi plătesc facturile”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A renunțat la viața obișnuită și s-a mutat într-un camion alături de câinii săi. Cât cheltuiește acum pe lună un spaniol: „Înainte munceam ca să-mi plătesc facturile”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În vârstă de 38 de ani, Franc Molinos a decis să facă o schimbare uriașă în viața sa. Astfel, spaniolul și-a transformat camionul în locuință și acum trăiește alături de cei doi câini ai săi, explorând constant locații noi.

Spaniolul locuiește acum într-un camion
Spaniolul locuiește acum într-un camion Foto: 20 Minutos

Franc Molinos avea o viață complet obișnuită, înainte de a se decide să se mute permanent în camionul său. Fostul om de afaceri a pornit într-o călătorie de șase luni prin Europa care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții sale, potrivit 20 Minutos.

Înainte de a apela la camionul în care locuiește acum, el a călătorit pe jos folosind un cărucior simplu, iar apoi a trăit într-o dubiță care l-a costat numai 1.700 de euro. Aceste experiențe l-au făcut pe Molinos să-și dea seama de cât de puține lucruri are nevoie pentru a fi fericit, motiv pentru care a decis să se mute permanent într-un camion, alături de cei doi câini ai săi.

A adoptat un stil de viață complet diferit

Acest stil de viață nu s-a datorat unei lipse de bani, ci a fost o alegere intenționată pe care a făcut-o în anul 2016.

„Înainte munceam ca să-mi plătesc facturile. Acum muncesc ca să trăiesc experiențe”, a spus Molinos, care cheltuiește acum numai 470 de euro în fiecare lună, de când a adoptat acest stil de viață.

În această sumă intră cheltuieli legate de motorină, alimente și mâncare pentru câini. Iar pentru a-și finanța stilul de viață, el oferă consultanță și servicii pentru transformarea camioanelor și dubelor pentru cei care doresc să adopte un stil de viață similar.

„Avem un sentiment total de libertate”

O decizie similară a luat-o și Eva Outram, o tânără din Marea Britanie care câștiga aproximativ 44.000 de euro în fiecare lună, dar care a ales să se mute într-o rulotă staționată la o fermă. Acum, Eva și partenerul ei lucrează 3-6 ore la fermă, iar în schimbul acestui ajutor, nu sunt nevoiți să plătească chirie.

„Avem un sentiment total de libertate. Avem libertatea de a face ce vrem cu banii noștri; avem un venit disponibil mult mai mare. Faptul că am mai puține cheltuieli mi-a permis să mă concentrez pe pasiunile mele”, a spus Eva.

Ghid de cumpărături

banner mirabela gradinariu png
#Exclusiv Click!
Stiliștii au analizat ținuta Mirabelei Grădinaru în Ucraina: „Pare stânjenită, crispată.” Ce n-a asortat corect Maia Sandu? Vedete românești
banner adelina pestritu png
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”? PrimeTime
image
#Analize Adevărul
Strategia câștigătoare pentru a-i avea alături pe americani. Expert: „Securitatea nu se cerșește” adevarul.ro
image
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control adevarul.ro

Parteneri

image
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!” www.fanatik.ro
image
Viorica a scris ani întregi pe ascuns și a fost forţată să-și mănânce foile. Azi, românca este poetă în Franța observatornews.ro
image
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” www.antena3.ro
image
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS Eveniment rutier pe strada Gherghiței, la intrarea pe A3, în București. Unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani as.ro
image
Cardurile educaționale de 500 de lei se acordă și în anul școlar 2026-2027. Cine poate primi ajutorul și până când se depun cererile playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, la Frosinone?! „Americanul negociază direct cu FCSB!”. Ce salariu-record îi pregătesc italienii golgheterului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Este doar o chestiune de timp până când acest prinț va ajunge rege european. Ce schimbări va aduce Haakon al Norvegiei? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Realitatea sumbră a bordelurilor din Pompeii historia.ro
scorpion carpatin wikipedia jpeg
Invazie de scorpioni într-o gospodărie din Buzău. Un bărbat a găsit peste 10 exemplare într-o singură săptămână: „Nu știi când ne putem întâlni cu ei” Național
baza jos singapore jpg
Părinții din acest stat pot primi ajutoare de 55.000 de dolari. Autoritățile doresc să sprijine familiile Internațional
pensie jpg
Pensii septembrie 2026. Ce pensionari își primesc banii mai devreme și când vine poștașul la ușă Național
Bancnote lei bani FOTO Shutterstock jpg
Câți bani cash trebuie să ai la îndemână pentru situații de urgență. Suma optimă pentru 72 de ore Fapt divers
aeroport otopeni FOTO Inquam Photos
Incident pe Aeroportul Otopeni. 60.000 de dolari și 2.000 de euro, ascunși în borseta unui copil Național
japonia pixabay jpg
Țara cu 9 milioane de case abandonate. Locuințele se vând cu mai puțin de 1 euro Internațional
c71e81b9 9ac8 4343 bab3 d42ca096cb0c jpg
Seceta distruge culturile din România. Fermierii se roagă pentru ploaie: „Nu știm ce vom mai putea salva” Național
vasile blaga jpeg
VideoMoment neașteptat în Senat: Vasile Blaga a apărut dezbrăcat la ședința online. „Cine e în pielea goală acolo?” Național
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990 actualitate.net