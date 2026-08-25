A renunțat la viața obișnuită și s-a mutat într-un camion alături de câinii săi. Cât cheltuiește acum pe lună un spaniol: „Înainte munceam ca să-mi plătesc facturile”

În vârstă de 38 de ani, Franc Molinos a decis să facă o schimbare uriașă în viața sa. Astfel, spaniolul și-a transformat camionul în locuință și acum trăiește alături de cei doi câini ai săi, explorând constant locații noi.

Spaniolul locuiește acum într-un camion Foto: 20 Minutos

Franc Molinos avea o viață complet obișnuită, înainte de a se decide să se mute permanent în camionul său. Fostul om de afaceri a pornit într-o călătorie de șase luni prin Europa care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții sale, potrivit 20 Minutos.

Înainte de a apela la camionul în care locuiește acum, el a călătorit pe jos folosind un cărucior simplu, iar apoi a trăit într-o dubiță care l-a costat numai 1.700 de euro. Aceste experiențe l-au făcut pe Molinos să-și dea seama de cât de puține lucruri are nevoie pentru a fi fericit, motiv pentru care a decis să se mute permanent într-un camion, alături de cei doi câini ai săi.

A adoptat un stil de viață complet diferit

Acest stil de viață nu s-a datorat unei lipse de bani, ci a fost o alegere intenționată pe care a făcut-o în anul 2016.

„Înainte munceam ca să-mi plătesc facturile. Acum muncesc ca să trăiesc experiențe”, a spus Molinos, care cheltuiește acum numai 470 de euro în fiecare lună, de când a adoptat acest stil de viață.

În această sumă intră cheltuieli legate de motorină, alimente și mâncare pentru câini. Iar pentru a-și finanța stilul de viață, el oferă consultanță și servicii pentru transformarea camioanelor și dubelor pentru cei care doresc să adopte un stil de viață similar.

„Avem un sentiment total de libertate”

O decizie similară a luat-o și Eva Outram, o tânără din Marea Britanie care câștiga aproximativ 44.000 de euro în fiecare lună, dar care a ales să se mute într-o rulotă staționată la o fermă. Acum, Eva și partenerul ei lucrează 3-6 ore la fermă, iar în schimbul acestui ajutor, nu sunt nevoiți să plătească chirie.

„Avem un sentiment total de libertate. Avem libertatea de a face ce vrem cu banii noștri; avem un venit disponibil mult mai mare. Faptul că am mai puține cheltuieli mi-a permis să mă concentrez pe pasiunile mele”, a spus Eva.