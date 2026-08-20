 De ce a renunțat la un job de peste 44.000 de euro pe an pentru a locui într-o rulotă: „Trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

De ce a renunțat la un job de peste 44.000 de euro pe an pentru a locui într-o rulotă: „Trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Eva Outram avea un salariu anual de 38.000 de lire sterline, adică, undeva în jur de 44.400 de euro. Cu toate acestea, tânăra a ales să renunțe la bani și să înceapă o viață nouă, cu totul diferită. Acum, ea și iubitul ei locuiesc la o fermă și spun că își trăiesc visul.

Eva Outram are doar 23 de ani / foto: The Scottish Sun
Eva Outram are doar 23 de ani / foto: The Scottish Sun

Cei doi tineri locuiesc la o fermă din apropiere de orașul britanic Chester, fără să fie nevoiți să plătească chirie. Eva avea propria locuință și un loc de muncă foarte bine plătit, dar a început să se întrebe dacă chiar este mulțumită de stilul de viață pe care îl avea. Potrivit adevarul.ro, tânăra simțea că nu muncește decât pentru a-și plăti ipoteca și facturile.

Eva lucra pentru Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, iar, în fiecare lună, ea plătea 1.300 de lire sterline, adică peste 1.520 de euro, doar pentru ipotecă și facturi. Apoi, tânăra de 23 de ani a participat la emisiunea de supraviețuire „Alone”, unde a petrecut 23 de zile în sălbăticia canadiană.

A renunțat la un salariu uriaș

După ce a revenit în Marea Britanie, Eva a început să privească cu totul altfel viața pe care o avea.

Întotdeauna am avut sentimentul că modul de viață tradițional nu era pentru mine, dar eram pe linia de asamblare care m-a dus la universitate și la un loc de muncă bun. (...) După ce m-am întors din program, mi-am dat seama că îmi trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”, a spus tânăra, conform noticiastrabajo.

Astfel, Eva a decis să-și închirieze apartamentul din Leeds, iar apoi a cumpărat o rulotă alături de iubitul ei, Tom.

„Avem un sentiment total de libertate”

După o perioadă de căutări, cei doi au găsit o fermă în apropiere de orașul Chester unde au putut locui fără chirie. Tot ce li se cerea era să ajute proprietarii, iar acum, cei doi tineri lucrează doar 3-6 ore pe săptămână.

În plus, Eva lucrează și ca creatoare de conținut și antreprenoare în domeniul activităților în aer liber. După ce au făcut acest pas, Eva și Tom nu cheltuiesc decât 125 de lire sterline (146 de euro) lunar, pentru a-și menține locuința.

Avem un sentiment total de libertate. Avem libertatea de a face ce vrem cu banii noștri; avem un venit disponibil mult mai mare. Faptul că am mai puține cheltuieli mi-a permis să mă concentrez pe pasiunile mele”, spune aceasta.

Ghid de cumpărături

image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
Catalin Scarlatescu, foto Instagram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți” Interviurile Click!
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Rapid a forțat două transferuri din Champions League! Ofertele au fost trimise www.fanatik.ro
image
Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi observatornews.ro
image
Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri www.antena3.ro
image
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Airbnb începe verificările în România. Ce apartamente riscă să fie eliminate de pe platformă în 14 zile playtech.ro
image
Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali! www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
871 jpg
Primul atac al unui avion românesc împotriva unui ambarcațiuni străine în Marea Neagră, în ultimii 50 de ani Național
image png
A încetat din viață soprana Ileana Cotrubaș. O înlocuise pe Mirella Freni pe scena Scala din Milano Național
haine masina de spalat istock jpg
La ce temperatură trebuie să speli hainele colorate pentru a-și păstra culorile intense Fapt divers
franta1 jpeg
Experiență de coșmar pentru un grup de turiști în Franța: „Era cel mai murdar loc” Fapt divers
femeie sterge filtrul aer conditionat acasa 2149374475 jpg
VideoCe se ascunde într-un aparat de aer condiționat necurățat. Imaginile i-au îngrozit pe internauți Fapt divers
image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
image png
Cu cine a vorbit Tupac Shakur înainte să moară. Ultimele cuvinte ale rapperului, dezvăluite în procesul crimei Internațional
Hayden Panettiere
VideoFanii regretatei Hayden Panettiere cer boicotarea unui brand celebru după moartea actriței. Ce a declanșat furia Internațional
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net