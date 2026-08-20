De ce a renunțat la un job de peste 44.000 de euro pe an pentru a locui într-o rulotă: „Trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”

Eva Outram avea un salariu anual de 38.000 de lire sterline, adică, undeva în jur de 44.400 de euro. Cu toate acestea, tânăra a ales să renunțe la bani și să înceapă o viață nouă, cu totul diferită. Acum, ea și iubitul ei locuiesc la o fermă și spun că își trăiesc visul.

Cei doi tineri locuiesc la o fermă din apropiere de orașul britanic Chester, fără să fie nevoiți să plătească chirie. Eva avea propria locuință și un loc de muncă foarte bine plătit, dar a început să se întrebe dacă chiar este mulțumită de stilul de viață pe care îl avea. Potrivit adevarul.ro, tânăra simțea că nu muncește decât pentru a-și plăti ipoteca și facturile.

Eva lucra pentru Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, iar, în fiecare lună, ea plătea 1.300 de lire sterline, adică peste 1.520 de euro, doar pentru ipotecă și facturi. Apoi, tânăra de 23 de ani a participat la emisiunea de supraviețuire „Alone”, unde a petrecut 23 de zile în sălbăticia canadiană.

A renunțat la un salariu uriaș

După ce a revenit în Marea Britanie, Eva a început să privească cu totul altfel viața pe care o avea.

„Întotdeauna am avut sentimentul că modul de viață tradițional nu era pentru mine, dar eram pe linia de asamblare care m-a dus la universitate și la un loc de muncă bun. (...) După ce m-am întors din program, mi-am dat seama că îmi trăiam viața conform așteptărilor altor oameni”, a spus tânăra, conform noticiastrabajo.

Astfel, Eva a decis să-și închirieze apartamentul din Leeds, iar apoi a cumpărat o rulotă alături de iubitul ei, Tom.

„Avem un sentiment total de libertate”

După o perioadă de căutări, cei doi au găsit o fermă în apropiere de orașul Chester unde au putut locui fără chirie. Tot ce li se cerea era să ajute proprietarii, iar acum, cei doi tineri lucrează doar 3-6 ore pe săptămână.

În plus, Eva lucrează și ca creatoare de conținut și antreprenoare în domeniul activităților în aer liber. După ce au făcut acest pas, Eva și Tom nu cheltuiesc decât 125 de lire sterline (146 de euro) lunar, pentru a-și menține locuința.

„Avem un sentiment total de libertate. Avem libertatea de a face ce vrem cu banii noștri; avem un venit disponibil mult mai mare. Faptul că am mai puține cheltuieli mi-a permis să mă concentrez pe pasiunile mele”, spune aceasta.