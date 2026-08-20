Experiență de coșmar pentru un grup de turiști în Franța: „Era cel mai murdar loc”

Ce ar fi trebuit să fie zece zile de vis în Franța s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru un grup de turiști care a închiriat o proprietate pe Airbnb. În pozele de pe internet, casa arăta superb dar, în realitate, lucrurile stăteau altfel.

Atunci când au ajuns în proprietatea închiriată, turiștii au fost întâmpinați de insecte, un șobolan mort, mobilier deteriorat și, poate cel mai bizar, o piscină plină cu apă verde. Richard Glendenning a dorit să petreacă zece zile de vis în Franța, alături de soția sa, părinții acesteia și de cățelul lor de numai opt luni.

Însă, potrivit adevarul.ro, deși proprietatea era prezentată online drept un „hambar din secolul al XVIII-lea, cu piscină privată și saună”, grupul de turiști a avut parte de un adevărat coșmar. Proprietatea se afla în zona rurală din Bars, în apropiere de Bergerac. Iar, potrivit turiștilor britanici, cele două clădiri păreau să nu fi fost curățată de mult timp.

„Arăta ca și când ar fi fost radioactivă”

„Era cel mai murdar loc. Părea că nimeni nu mai făcuse curățenie acolo de un an sau ceva de genul acesta. Era îngrozitor. În bucătărie, tavanele erau destul de joase și m-am lovit de una dintre acele benzi lipicioase pentru muște, care era plină de insecte. Erau muște peste tot, vii și moarte”, a spus Glendenning, conform Mirror.

În unul dintre dormitoarele din cea de-a doua clădire, britanicul a găsit și un șobolan mort. Iar, una dintre cele mai bizare detalii era culoarea apei din piscină.

„Piscina exterioară era de un verde incredibil. Arăta ca și când ar fi fost radioactivă, verde fluorescent, în loc să aibă o culoare albastră frumoasă”, a mai spus acesta.

Proprietara pusese otravă pe podele

Lucrurile au devenit și mai periculoase atunci când proprietara le-a mărturisit că pusese otravă, deși știa că turiștii vor veni alături de cățelul lor.

„Am văzut un fel de pietriș sau sare împrăștiată pe multe dintre podele și chiar pe masa din sufragerie. Am întrebat-o pe proprietară, iar ea mi-a spus: «Este otravă pe care am pus-o acolo». Știa dinainte că venim cu un cățel, așa că acest lucru a fost incredibil de periculos”, a mai spus britanicul.

În cele din urmă, Airbnb le-a propus relocarea în altă proprietate, dar această variantă nu era una realistă pentru familia care călătorea alături de două persoane în vârstă și nu avea decât o mașină.

Însă, compania le-a rambursat costul integral al sejurului și investighează acum situația gazdei.

Familia și-a primit banii înapoi

Aceasta nu este singura experiență neașteptată pe care turiștii o au într-o proprietate Airbnb. Un bărbat aflat în vacanță a auzit zgomote de sub podea și a descoperit o întreagă încăpere secretă sub parchet.

„Am avut impresia că am auzit ceva care semăna cu niște pași venind de jos, dar nu pot spune cu siguranță ce a fost. Toată situația mi s-a părut neliniștitoare. Ce credeți că este acel spațiu? Și ar trebui să cobor acolo? Sunt curios să văd ce se află în spatele acelei uși”, scria acesta într-o postare făcută în mediul online.