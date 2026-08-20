 Cum se coc vinetele și ardeii la air fryer. Temperatura și programul ideale pentru un rezultat perfect
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Cum se coc vinetele și ardeii la air fryer. Temperatura și programul ideale pentru un rezultat perfect

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Vinetele coapte nu sunt deloc greu de făcut, dar un lucru pe care îl vom observa imediat ce vom începe să le pregătim este faptul că în bucătărie se va face foarte mult fum. Din fericire, există o alternativă simplă și sănătoasă la care putem apela oricând.

Vinetele se pot pregăti ușor la air fryer / foto: IStock
Vinetele se pot pregăti ușor la air fryer / foto: IStock

Chiar și cei dintre noi care nu avem deloc experiență în bucătărie vom reuși, fără probleme, să coacem vinete. Indiferent dacă le pregătim pentru salată sau ca o simplă garnitură, această metodă de a pregăti vinetele este una rapidă și simplă. Însă, există și o problemă de care ne vom lovi mereu, atunci când pregătim vinete coapte.

De ce să coci vinetele și ardeii la air fryer

Mai precis, este vorba despre fumul care se acumulează în bucătărie, atunci când pregătim vinete sau ardei copți. În plus, în această perioadă în care temperaturile ajung la valori extreme, nimeni nu își dorește să petreacă timp în fața aragazului.

Din acest motiv, o alternativă simplă pe care o avem la dispoziție este să pregătim legumele la air fryer. În numai câteva minute, acestea vor fi gata, se vor coace uniform și vor fi chiar mai gustoase ca niciodată!

Cât timp și la ce temperatură se coc vinetele pentru salată

Timpul exact de coacere depinde enorm de tipul legumei și de cât de groasă este aceasta. De asemenea, este foarte important să nu aglomerăm coșul, deoarece aerul cald trebuie să poată să circule liber printre legume.

În ce privește ardeii, aceștia ar trebui copți vreme de 10–15 minute, la o temperatură de 190 de grade. De asemenea, la fel de important este să ungem cu ulei legumele, înainte de a le pune la air fryer.

Iar dacă vrem să coacem vinete, ideal este să le tăiem în felii groase de aproximativ trei centimetri, iar în coș trebuie să punem și o linguriță generoasă de ulei, ideal de măsline. Apoi, vinetele trebuie coapte la 300 °C vreme de 12-15 minute, după care ar trebui să fie gata.

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