Decizie surpriză luată de Prințul Harry și Meghan! Se mută din nou în Marea Britanie. Ce spune Regele Charles

După conflictul dramatic cu restul familiei regale, Prințul Harry și soția sa, Meghan, au locuit împreună în Statele Unite, în California. Acum, la mai bine de șase ani de la plecarea din Marea Britanie, cei doi urmează să se întoarcă.

După ruptura dramatică de familia regală, în anul 2020, Prințul Harry și soția sa, Meghan, au locuit împreună în California. Acum, potrivit informațiilor de la BBC, cei doi urmează să se întoarcă în curând în Marea Britanie. Fiul cel mic al Regelui Charles plănuiește să părăsească Statele Unite alături de soția sa și să se mute înapoi în țara natală până la sfârșitul acestei luni.

Cei doi copii ai cuplului sunt deja înscriși la o școală britanică la care vor începe cursurile din luna septembrie. În cursul zilei de duminică, Regele Charles ar fi fost informat despre intenția Prințului Harry și a soției sale, iar în ciuda faptului că regele este încântat să petreacă mai mult timp cu cei doi, statutul lor legal nu se va schimba.

Harry și Meghan revin în Marea Britanie

În ciuda faptului că Prințul Harry și soția sa nu mai sunt membri activi ai familiei regale, au păstrat legătura cu Regele Charles. În această vară, pe data de 10 iulie, Charles al III-lea, alături de soția sa, Camilla, i-au primit pe Harry și Meghan la Londra, alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Cei doi copii nu își mai văzuseră bunicii încă de la Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, din anul 2022.

Vor reveni în Anglia până la finalul lunii

De-a lungul timpului, Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, a revenit de mai multe ori în Marea Britanie. Decizia sa și a soției sale de a reveni în Marea Britanie a fost una surprinzătoare, însă, cei doi urmează să se mute înapoi în țara natală a prințului până la finalul lunii.

Prințul Harry a vorbit, în trecut, despre dorința sa de reconciliere cu restul familiei regale.