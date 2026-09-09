 Tragedie pe E85. Un bărbat din Iași a intrat intenționat pe contrasens și s-a izbit de un camion de 43 de tone
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Tragedie pe E85. Un bărbat din Iași a intrat intenționat pe contrasens și s-a izbit de un camion de 43 de tone

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O tragedie cutremurătoare a avut loc miercuri pe drumul european E85, în dreptul localității Lețcani din județul Iași. Un șofer de 45 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce a pătruns frontal sub roțile unui camion de mare tonaj încărcat cu balast.

Accident mortal voluntar pe E85
Accident mortal voluntar pe E85 Foto: captură video tiktok

Supranumit „Drumul Morții” din cauza zecilor de vieți curmate an de an, tronsonul E85 a fost scena unui nou eveniment rutier de o violență extremă. De această dată, circumstanțele indică nu o simplă neatenție la volan, ci o decizie conștientă și tragică luată pe fondul unei suferințe din dragoste. Un ieșean a sfârșit strivit de un colos de 43 de tone, într-un accident soldat cu decesul său pe loc și rănirea celuilalt conducător auto.

Impact devastator la Lețcani: autoturism strivit sub greutatea a 43 de tone

Tragedia s-a produs pe sensul de mers dinspre Lețcani spre Podu Iloaiei. În mod brusc și complet nejustificat, bărbatul aflat la volanul autoturismului a pătruns pe banda de contrasens, izbindu-se frontal de un ansamblu de vehicule condus regulamentar de un bărbat de 56 de ani, potrivit Ziarul de Iași.  

Forța coliziunii a transformat mașina într-un morman de fiare contorsionate, prinzându-l pe șofer în interior fără vreo șansă de scăpare. Echipajele de descarcerare și ambulanța sosite la fața locului au reușit să-l extragă pe bărbat, însă medicii nu au putut decât să constate decesul din cauza rănilor grave suferite.

Șoferul autocamionului a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat că nu consumase alcool.

Ipoteza unui gest premeditat: amenințase că își ia viața după destrămarea căsniciei

Cercetările preliminare ale polițiștilor au scos la iveală detalii dureroase despre starea psihologică a victimei.

Surse din anchetă arată că bărbatul amenințase încă de acum câteva zile că își va pune capăt zilelor, profund afectat de procesul de divorț și de vestea că fosta sa parteneră se mutase deja cu noul ei iubit.

Îndurerat și fără putere de a trece peste eșecul conjugal, ieșeanul a ales să-și curme viața într-un mod brutal, lăsând în urmă doi copii orfani.

În urma tragicului eveniment, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească în detaliu toate circumstanțele în care a avut loc nenorocirea.

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