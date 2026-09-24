Unde se află orașul în care trăiește un singur locuitor. Acesta are 92 de ani, gestionează bugetul localității, întreține semafoarele și administrează taverna familiei

Bine ați venit în orașul cu populația de o persoană! Singura locuitoare a orașului Monowi, din statul Nebraska, este o bătrână în vârstă de 92 de ani, iar femeia nu este o simplă cetățeană. Ea ocupă mai multe funcții administrative, care țin localitatea „în priză”.

Foto: Reuters

Povestea incredibilă a femeii care păstrează comunitatea vie

În inima statului Nebraska, la câțiva kilometri de granița cu Dakota de Sud, se află Monowi – singura localitate din Statele Unite incorporată oficial cu un singur locuitor. Iar acel locuitor este Elsie Eiler, o femeie de 92 de ani care, de aproape jumătate de secol, refuză să părăsească orașul pe care îl numește acasă. În anul 2000, Elsie și soțul ei, Rudy, erau ultimii rămași. După moartea lui Rudy, Elsie a devenit singura rezidentă.

Astăzi, Elsie este primar, trezorier, bibliotecar, funcționar public, barmaniță și bucătăreasă – toate în același timp. Ea își acordă singură licențele pentru alcool și tutun: depune cererea la stat, documentele sunt trimise secretarului localității (tot ea), le semnează ca funcționar și le primește ca proprietară a barului.

Gestionează bugetul orașului, întreține semafoarele și administrează taverna familiei, locul unde se adună șoferi de camion, localnici din satele vecine și turiști curioși, potrivit publicației Metro.

În 2005, în memoria soțului ei, Elsie a deschis singura bibliotecă din Monowi, cu peste 5.000 de cărți colecționate de Rudy. Vizitatorii pot semna în cartea de oaspeți și pot răsfoi documente despre istoria orașului, în timp ce afară, clădirile abandonate sunt înghițite încet de natură.

Foto: Profimedia images

Nu a fost mereu un oraș fantomă

Monowi nu a fost mereu pustiu. Fondat în 1902, odată cu extinderea căii ferate, orașul a cunoscut perioada de glorie în anii 1930, când avea aproximativ 150 de locuitori, magazine, un restaurant și chiar o mică închisoare. Odată cu mecanizarea agriculturii și dispariția oportunităților locale, populația tânără a plecat treptat, iar Monowi s-a golit.

Foto: Profimedia images

Deși Monowi este adesea descris ca un loc fantomă, Elsie îl vede ca pe o casă plină de amintiri. „Sunt fericită aici”, spune ea. „Mi-ar fi greu să mă schimb după atâția ani.” Iar internetul pare să-i dea dreptate: pe TikTok, Monowi a devenit un fenomen, cu sute de videoclipuri ale celor care vin să vadă cu ochii lor orașul cu un singur locuitor – și să o întâlnească pe legenda vie care îl ține în viață.