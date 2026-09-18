Spălătoriile self-service au apărut în România. Cât plătești pentru 10 kilograme de rufe

Spălătoriile self-service câștigă teren în marile orașe din țară, oferind o alternativă rapidă pentru cei cu locuințe mici sau textile voluminoase. Cu echipamente industriale ce curăță și usucă hainele într-o oră, noul val aduce economie de spațiu și flexibilitate la costuri accesibile.

Au apărut spălătoriile self service în România Foto: Pexels

Un obicei deja cunoscut de decenii peste Ocean prinde rădăcini puternice și în România. Apărute la parterul noilor blocuri sau în noduri urbane aglomerate, spălătoriile de tip self-service devin răspunsul practic pentru locatarii garsonierelor sau ai apartamentelor compacte, unde fiecare metru pătrat contează, iar montarea unui uscător dedicat este adesea imposibilă.

De ce aleg românii spălătoriile de cartier

Mecanismul este intuitiv și rapid: utilizatorii selectează unul dintre cele șapte programe disponibile, apasă câteva butoane, iar în circa 30 de minute rufele sunt igienizate, uscarea completă durând alte 15 minute, potrivit Observator.

Față de electrocasnicele clasice de uz casnic, aici sunt instalate echipamente industriale masive, cu capacități ce pot atinge până la 20 de kilograme pe ciclu.

Pentru mulți clienți, atracția principală o reprezintă articolele textile de mari dimensiuni. Cuverturile groase, pilotele, plăpumile sau pernele nu încap în cuvele electrocasnicelor obișnuite, iar lipsa unei curățătorii chimice în cartier face din aceste spații soluția la îndemână.

Alți utilizatori preferă să spele hainele acasă și să vină doar pentru ciclul de uscare, economisind timpul pierdut cu întinderea rufelor pe sârmă și eliminând umezeala din casă. În plus, durata redusă a ciclurilor permite rezolvarea cumpărăturilor în magazinele din proximitate în timp ce mașinile funcționează.

Cât costă o spălare și ce facilități sunt incluse în tarif

Din punct de vedere al siguranței sanitare, utilizatorii pot rula gratuit un program preliminar de igienizare și autocurățare a cuvei înainte de a introduce hainele, iar detergenții și balsamurile dozate automat sunt de gamă profesională.

„Poţi veni de la ora 6 dimineaţa până la 1 dimineaţa. Deci, practic ai toată zi la dispoziţie să vii să speli hainele. Sunt clienţi între 30 şi 40 de ani, dar ne adresăm şi bătrânilor pentru că pot spăla pilotă, pernă, plapume", spune Robert Hlibocianu, reprezentant spălătorie self-service.

Programul extins reprezintă un alt atu major, unitățile fiind deschise în general de la ora 06:00 dimineața până la 01:00 noaptea, acoperind nevoile studenților, ale tinerilor activi de 30-40 de ani, dar și ale persoanelor vârstnice.

Tariful standard este de 30 de lei pentru un volum de 10 kilograme de rufe, aproape dublu față de capacitatea unei mașini obișnuite de bloc, prețul acoperind consumabilele profesionale.

Un avantaj logistic important este posibilitatea de a închiria simultan mai multe mașini pentru a rezolva întregul volum de haine al familiei într-o singură oră.

Fenomenul se află într-o creștere accelerată, numai în București fiind inaugurate peste 10 astfel de spălătorii de la începutul anului.