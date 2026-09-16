 Vino să petreci „Zilele Bucureștiului” în acest sfârșit de săptămână. Orașul devine o mare scenă în aer liber
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Vino să petreci „Zilele Bucureștiului” în acest sfârșit de săptămână. Orașul devine o mare scenă în aer liber

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A sosit evenimentul așteptat tot anul de locuitorii Capitalei. Cel mai mare oraș al țării marchează 567 de ani de la prima atestare documentară printr-un weekend în care urbea devine o mare scenă în aer liber. Pe 19 și 20 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB, invită bucureștenii și turiștii să celebreze Capitala prin muzică, arte vizuale, spectacole, patrimoniu și experiențe urbane.

„iMapp Bucharest 2026” aduce în Capitală cei mai buni artiști vizuali
„iMapp Bucharest 2026” este elementul central al „Zilelor Bucureștiului”. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Ce evenimente vor fi organizate de „Zilele Bucureștiului”

Organizatorii anunță întâmplări artistice pe care nu trebuie să le ratați. De la spectacolul internațional de video mapping și show-urile live din Piața Constituției, la experiențe culturale și recreative de pe Calea Victoriei, de la tururi ghidate ale Primăriei Capitalei la plimbări cu barca pe Dâmbovița. În sfârșit nu trebuie ratate activitățile dedicate Dobrogei propuse de cele trei muzee din zona Kiseleff – Piața Victoriei.

Festivalul artei digitate „iMapp Bucharest 2026”

Ajuns la cea de-a 11-a ediție, cel mai spectaculos eveniment de video mapping din Capitală, „iMapp Bucharest Winners League 2026” transformă fațada Palatului Parlamentului, din Piața Constituției, într-un uriaș ecran pentru lucrări ce combină arta digitală, muzica și tehnologia. Sub tema „Past. Forward.”, ediția din acest an aduce la București șapte câștigători internaționali de video mapping și propune două zile de muzică, entertainment, food & drinks și spectacole live.

Sâmbătă, 19 septembrie, ora 20:00, publicul este așteptat la concertul Rudimental (DJ & Production), urmat de competiția internațională Winners League, programată între 21:30 și 23:00. Seara va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, prin proiecția „NADIA – The Perfect 10”, o lucrare semnată de Mindscape & Carmen Lidia Vidu. 

Duminică, 20 septembrie, începând de la ora 16:00, este o nouă zi de spectacol în Piața Constituției, cu DJ Under & MC Aner, DJ OLiX și WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), care vor urca pe scenă în intervalul 20:30–22:00.

Străzi Deschise 2026 pe Calea Victoriei
„Străzi Deschise” pe Calea Victoriei a ajuns la cel de al 21-lea weekend. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

„Străzi Deschise”, al 21-lea weekend pe Calea Victoriei

Vor fi două zile pline de evenimente pe cea mai veche și mai cunoscută arteră a Capitalei: activități sportive, expoziții, spectacole de teatru și circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate. Sâmbătă, 19 septembrie, în Piața Revoluției, are loc „Bucureștiul Scriitorilor”, întâlnire moderată de Emilia Stere, iar duminică, 20 septembrie, aceeași zonă găzduiește dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”, moderată de Alexandru Birău.

„Battle of the Beats”, primul concert live la care publicul contribuie ca autor al muzicii dar și ca parte din juriu este programat sâmbătă și duminică, de la ora 19:30, în fața Muzeului Național de Artă al României. Artiștii TOESUP și Denis Kablat vor transforma în timp real sunetele publicului în beat-uri originale, iar participanții vor putea vota piesa câștigătoare.

Tot duminică, la Cercul Militar Național are loc de la ora 20.00, un spectacol care îmbină moda, muzica, dansul și proiecțiile video, cu ținute de scenă făcute de studenții UNArte, din haine second-hand. Evenimentul are patru reprezentații de câte 15 minute.

Plimbări cu barca pe Dâmbovița

Unul din punctele așteptate din afișul „Zilelor Bucureștiului”, devenit deja tradiție, este proiectul „Dâmbovița Apă Dulce”, care invită bucureștenii la plimbări gratuite cu barca. Unde? La debarcaderul Națiunile Unite, fără rezervare dar în limita locurilor disponibile. Sunt bineveniți și cei cu propria ambarcațiune, caiac sau canoe. 

Plimbările au loc vineri, 18 septembrie, 16:00 - 19:00, și sâmbătă, 19 septembrie, 14:00 - 19:00, și sunt organizate de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 – Rowmania și Nod Makerspace, cu sprijinul Platformei de mediu pentru București.

„Triunghiul Muzeelor”, o inițiativă în premieră

În cadrul „Zilelor Bucureștiului”, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național de Geologie se reunesc într-un proiect în premieră. Șoseaua Kiseleff devine, în weekendul 19 - 20 septembrie, o promenadă culturală în cadrul primei ediții a „Triunghiului Muzeelor”. 

Programul include ateliere de olărit, linogravură, reciclare creativă, construcție de ambarcațiuni specifice Deltei precum și momente muzicale turcești, tătărești și aromâne. Printre activități se numără „Vânătoarea de comori – Descoperă ADN-ul României” și proiecția filmului „România sălbatică”, sâmbătă, între 19:30 și 21:30.

Muzică veche la vremuri noi

Duminică, de la ora 16.00, sub Arcul de Triumf, puteți asculta un recital de pian și vioară, care va cuprinde atât creații românești și repertoriul clasic, cât și tango și ritmuri pline de culoare. Accesul este gratuit. Mai mult, cei prezenți pot vizita gratuit și Arcul de Triumf, între orele 10.00 și 18.00 

De la ora 19.00, la Sala Dalles, puteți simți atmosfera perioadei interbelice, la „D’alles Bucureștilor de altădată”, cu melodii din perioada anilor 1919-1939.  

Evenimente organizate de STB și Ministerul Transporturilor

Cum evenimentul dedicat celui mai mare oraș al României cade în „Săptămâna Europeană a Mobilității”, STB și Ministerul Transporturilor organizează mai multe acțiuni cu intrare gratuită pentru pasionați. În Gara de Nord București, publicul va putea vedea Trenul Prezidențial, format din cinci vagoane, automotorul Malaxa nr. 780 și expoziția de vehicule feroviare moderne și modernizate. Programul include și vizitarea Salonului Regal și a Muzeului Căilor Ferate Române

Potrivit CFR Infrastructură, în stația București Vest, vor fi prezentate vehicule pentru întreținerea, verificarea și diagnoza infrastructurii. Vizitatorii vor putea descoperi și activitatea de dirijare a circulației trenurilor, prin vizitarea biroului care coordonează acest lucru.

În ambele zile, trenuri speciale vor circula din oră în oră pe ruta București Basarab – București Vest – București Progresul. Plecările din Basarab sunt programate între 10:20 și 17:20, iar din Progresul între 11:20 și 18:20. Călătoria este gratuită, în limita capacității trenurilor. Transportul bicicletelor este, de asemenea, gratuit, în limita spațiului disponibil.

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