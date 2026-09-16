Mister în cazul boxerului din Iași găsit împușcat într-o pădure. Apropiații nu cred în varianta sinuciderii

Un fost boxer din Iași se află în stare gravă la spital, după ce a fost găsit inconștient într-o pădure de la marginea orașului, cu o rană gravă la cap. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat, iar apropiații spun că arma s-ar fi descărcat accidental.

Ipoteze noi în cazul boxerului din Iași găsit împușcat â Foto: arhivă/captură tiktok

Bărbatul a fost găsit într-o stare critică chiar de sora sa, într-o zonă împădurită din comuna Holboca, în apropiere de Iași. Femeia a cerut imediat sprijinul autorităților prin numărul unic 112, iar un echipaj medical de urgență l-a preluat și l-a transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe.

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Deși anchetatorii verifică inclusiv varianta unui act suicidal sau a unei agresiuni, apărarea exclude categoric ideea că bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor.

Radu Irimia, avocat în cadrul Baroului Iași, susține teza unui incident nefericit: „Din informațiile de până acum, arma respectivă s-a descărcat accidental și lăsăm organele să își facă datoria. Nu avea niciun motiv să recurgă la un gest suicidal, situația sa juridică era cât se poate de bună, în contextul în care afacerile îi mergeau din plin, nu s-a certat cu nimeni, nu avea cum să facă un gest necugetat”.

Situația legală a victimei se relaxase recent, după ce în vară obținuse o achitare definitivă într-un dosar în care fusese judecat pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Intervenție de urgență sub cod roșu și cercetări amănunțite la fața locului

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de terenul accidentat, echipajele medicale ajungând cu dificultate în zona izolată unde zăcea victima.

Directorul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, Angelica Hristea, a oferit detalii despre starea în care a fost preluat bărbatul:

„A fost înregistrat un apel cod roșu pentru pacient cu plagă împușcată. Echipajul cu medic a plecat la caz, a ajuns destul de greu într-o pădure și au găsit un pacient cu plagă împușcată parietală, comatos l-au intubat și transportat la spital” potrivit PRO TV.

La locul incidentului au intervenit criminaliștii, însoțiți de un câine de urmă, pentru a preleva probe balistice și a stabili cu exactitate dinamica evenimentelor.

Oamenii legii încearcă să afle atât traiectoria glonțului, cât și proveniența armei de foc și modul în care aceasta a ajuns în posesia pugilistului.