Karpatia Horse Show 2026 pe Domeniul Cantacuzino: tradiție ecvestră și renașterea unui simbol arhitectural

Între 25 și 27 septembrie 2026, Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, redevine, pentru a unsprezecea oară, „arena” unui eveniment ecvestru unic în România: Karpatia Horse Show. Gândit ca o evadare elegantă în natură, acesta reunește, timp de trei zile consecutive, competiții ecvestre naționale și internaționale, demonstrații hipice, concerte live, activități pentru copii și familie, gastronomie, lifestyle și experiențe culturale.

Karpatia Horse Show 2026 pe Domeniul Cantacuzino Foto: arhiva

Ediția din acest an are o semnificație aparte pentru locul care găzduiește evenimentul. Palatul „Micul Trianon”, monument istoric de importanță națională și reperul simbolic al Domeniului Cantacuzino, se află într-un amplu proces de salvare, consolidare și refuncționalizare, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului (INP), prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Prima fază a actualului proiect de consolidare a fost finalizată, marcând un nou prag important în recuperarea monumentului. Ruina intră acum într-o nouă etapă de consolidare.

„Micul Trianon nu este doar o ruină spectaculoasă, ci o parte esențială din identitatea Domeniului Cantacuzino și din patrimoniul cultural al României, iar salvarea sa înseamnă mai mult decât conservarea unei clădiri istorice: înseamnă și crearea premiselor pentru o nouă viață publică a acestui spațiu și pentru transformarea sa într-un centru cultural multifuncțional, conectat la comunitate”, spun reprezentanții Fundației Domeniul Cantacuzino.

În acest context, Karpatia Horse Show 2026 oferă publicului ocazia de a redescoperi Domeniul Cantacuzino într-un moment important al renașterii sale, prin elementele sale reprezentative: turnul de apă, cu o poveste de peste o sută de ani, bazinul în formă de cruce, vestigiile istorice ale fântânilor și parcul dendrologic.

Excelență ecvestră și competiții internaționale

Timp de trei zile, Karpatia Horse Show aduce în fața publicului spectator un program competițional complex. Deși ediția din această toamnă va găzdui doar competiții de nivel CCI 1* și CCI 2, evenimentul va fi anul viitor o importantă etapă de calificare pentru Jocurile Olimpice.

„Printre principalele atracții ale celei de-a XI-a ediții se numără Cupa Balcanică la eventing, cu o revenire spectaculoasă a Turciei după 13 ani de absență; Concursul Complet Național și Internațional de 1* și 2* cu clasicele probe de dresaj, cross-country și sărituri peste obstacole. Vom organiza competiții de Working Equitation, cu un număr record de participanți, dar și demonstrații de Pas de Deux, djighit și cai islandezi. Nu vor lipsi, spectaculoasele concursuri demonstrative de atelaje cu doi și patru cai și momentele dedicate lifestyle-ului ecvestru, inclusiv parada ținutelor elegante și a mașinilor retro care au devenit mărci mult așteptate ale evenimentului nostru”, spune Mihnea Virgolici, directorul evenimentului.

Foto: Karpatia Horse Show

Vineri, 25 septembrie – Deschiderea festivalului

Festivalul debutează la ora 14:00, cu probele de dresaj din cadrul competiției complete – Prenovici, Novici, CCI1* și CCI2* –, precum și cu competițiile de Working Equitation din Arena Secundară. Seara continuă pe Scena Micul Trianon, cu un DJ Set de la ora 17:00

Sâmbătă, 26 septembrie – Adrenalină și spectacol

De la ora 11:00, Arena Principală găzduiește clasicele probe de Cross Country, urmate de Derby, iar de la 17:30 publicul va putea urmări Maratonul atelajelor cu doi cai.

Seara se mută pe Scena Micul Trianon, unde, începând cu ora 18:30, sunt programate două concerte:

Diana Căldăraru, cu un repertoriu ce combină piese clasice soul și R&B cu o notă contemporană, adăugând adesea armonii bogate la pian și Dimitri’s Bats, o trupă românească de alternative-pop, cunoscută pentru show-urile live dinamice și energia de pe scenă.

Duminică, 27 septembrie – Finala spectaculoasă

Ultima zi începe la ora 10:30 cu probele de sărituri peste obstacole, inclusiv clasele CCI1* și CCI2*.

Programul continuă cu demonstrații ale elitei echitației – inclusiv sărituri peste obstacole și voltijă –, un concurs demonstrativ de atelaje cu patru cai, prezentări și parade de lifestyle și se încheie cu ceremonia de închidere, la ora 17:00

Mai mult decât o competiție: o experiență pentru întreaga familie

Karpatia Horse Show transformă Domeniul Cantacuzino într-o destinație de weekend pentru iubitorii de cai, dar și pentru familii, copii și publicul interesat de cultură, gastronomie și lifestyle.

Vizitatorii vor avea la dispoziție:

● peste 20 de activități pentru copii și familii;

● trei zone gastronomice, de la preparate gourmet la street food;

● zonă de camping;

● zonă VIP cu catering și mese dedicate;

● activități de agrement ecvestru;

● ateliere creative și adventure park;

● shopping inspirat de universul ecvestru;

● plimbări și tururi ghidate pe cele aproximativ 150 de hectare ale Domeniului Cantacuzino, printre aleile istorice și ruinele romantice ale Palatului „Micul Trianon”.

Astfel, Karpatia Horse Show propune o experiență fascinantă care depășește granițele sportului și aduce împreună patrimoniul, natura, arta ecvestră, gastronomia, muzica și lifestyle-ul.

Bilete și acces

Biletele și abonamentele pentru Karpatia Horse Show 2026 includ mai multe categorii de acces, de la acces general până la experiențe VIP și pachete dedicate programului de după-amiază și concertelor.

Publicul poate opta pentru:

1. Abonamente și bilete de o zi VIP – lojă

Pentru achiziționarea a 4 sau 6 bilete sunt asigurate mese dedicate pentru 4, respectiv 6 persoane.

2. Bilet Karpatia Sunset

Permite accesul general înaintea sesiunilor de concerte de sâmbătă, 26 septembrie, începând cu ora 17:30.

3. Duminică, 27 septembrie – Bilet tribună acoperită, cu vedere la Arena 1

Asigură un loc în tribuna acoperită, cu vedere directă la Arena 1, pentru ziua de duminică, 27 septembrie. Locurile sunt alocate în limita celor 200 de locuri disponibile și se achiziționează separat de biletul sau abonamentul de acces la eveniment, valabil pentru duminică, 27 septembrie. Preț unitar adult/copil.

4. Abonament și bilet pentru activități în Domeniul Copiilor

Mai multe informații despre program, bilete și activitățile festivalului sunt disponibile pe site-ul oficial Karpatia Horse Show.