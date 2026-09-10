Cazino Music Festival aduce muzica clasică la malul Mării Negre

Cazinoul din Constanța inaugurează Cazino Music Festival, un festival internațional original de muzică clasică, creat de inegalabilul maestru Ioan Holender, ce va avea loc în perioada 12 septembrie – 22 noiembrie 2026, ca începutul unei noi tradiții culturale la malul Mării Negre, într-unul dintre cele mai emblematice monumente Art Nouveau din Europa.

Cazinoul din Constanța Foto: Instagram

Conceput ca un mix între excelența muzicală internațională, patrimoniul Cazinoului și diversitatea publicului contemporan, Cazino Music Festival va aduce pe scena somptuoasei săli de spectacole din Cazinoul din Constanța artiști care pot fi ascultați de obicei la concerte din Viena, Berlin, Milano sau alte centre culturale europene cu tradiție.

Sub direcția artistică a lui Ioan Holender, festivalul se desfășoară în sala de concerte a Cazinoului din Constanța, care beneficiază de 300 de locuri și o acustică unică, pe parcursul a 11 weekenduri, fiecare cu o propunere artistică distinctă, definită de genul muzical, repertoriul și personalitatea artiștilor invitați.

Fiecare weekend își construiește astfel propria identitate și atmosferă artistică, păstrând însă un fir roșu comun: diversitatea, excelența și deschiderea către public. Privite împreună, aceste întâlniri construiesc un parcurs muzical amplu, care traversează epoci, stiluri și forme de expresie – de la baroc și repertoriul clasic până la muzica secolului XX, jazz, musical, repertoriu lyric, crossover și proiecte care iesdin formula convențională a concertului clasic.

Foto: Click!

Festivalul debutează pe 12 și 13 septembrie, cu Janoska Ensemble, într-un weekend dedicat ideii de „Virtuozitate fără granițe”, și continuă cu I Solisti Veneti, sub semnul „Rafinamentului Barocului italian”. Urmează Liviu Holender & Adriana González, cu „De la Mozart la Broadway”, Cross Nova, într-un dialog între „Tradiție și inovație”, Romana Amerling & The Henry Love Group, cu „Atmosfera Vienei și Parisului interbelic”, și Hugo Wolf Quartett, într-o explorare a „Tradițiilor în dialog”.

Eddie Luis 5 propune „O călătorie în jurul lumii prin muzică”, Druml Sisters (Ania & Sophie Druml) aduc tema „Două surori, un singur limbaj muzical”, iar Arcadia Quartet reprezintă „Excelența muzicii de cameră românești”. Ultimele două weekenduri sunt dedicate artei lirice: Adela Zaharia, cu „O voce de referință a operei contemporane”, și Ionuț Pascu, cu „Marile roluri ale baritonuluiverdian”.

Dirijorul Ioan Holender Foto: Click!

Fost director al Operei de Stat din Viena, pe care a condus-o între 1992 și 2010, pentru cea mai lungă perioadă din istoria instituției, și fost director al Festivalului Internațional George Enescu, Ioan Holender a acceptat să construiască direcția artistică a primei ediții Cazino Music Festival după standardele marilor evenimente culturale europene. Pentru Ioan Holender, criteriul care stă la baza selecției este unul singur: calitatea, iar programul este construit astfel încât să poată fi descoperit și de cei care vin pentru prima dată la un concert de muzică clasică.

„Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară. Firul roșu trebuie să rămână calitatea. Dacă acest criteriu este înțeles până în cele mai mici detalii, inclusiv în lucrurile care nu trebuie neapărat spuse, dar trebuie gândite, atunci putem ajunge acolo unde sper să ajungem. Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecată că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne. Dacă spectatorul va spune «Vreau să vin din nou», atunci am reușit”, afirmă Ioan Holender, Directorul Artistic al Cazino Music Festival.

Pentru Cazinoul din Constanța, alegerea programului este inseparabilă de standardul pe care clădirea și istoria ei îl impune.

„Avem patrimoniul necesar. Avem o istorie extraordinară. Avem Marea Neagră și suntem locul în care s-au întâlnit culturi, limbi și comunități timp de secole. Avem instituții și artiști care au construit în timp. Prestigiul Cazinoului nu poate fi întreținut numai de arhitectura sa și de propria istorie. Și nu orice eveniment devine important pentru că se desfășoară într-o clădire importantă. Uneori se întâmplă exact invers: ceea ce alegem să așezăm într-un asemenea spațiu spune cât de mult îl respectăm”, spune Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

Prin această primă ediție, Cazino Music Festival pune bazele unei noi tradiții culturale la malul MăriiNegre. Într-un loc care a fost, încă de la inaugurarea sa, un simbol al eleganței și al deschiderii către Europa, muzica devine din nou limbajul care aduce împreună artiști internaționali, public de pretutindeni și patrimoniu.