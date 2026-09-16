 De ce ar trebui să speli aproape toate hainele cu apă rece
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De ce ar trebui să speli aproape toate hainele cu apă rece

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Spălarea hainelor cu apă rece previne decolorarea, micșorarea fibrelor și reduce consumul de energie al mașinii de spălat cu până la 90%. Deși apa caldă rămâne utilă pentru igienizare și pete uleioase, majoritatea rufelor zilnice pot fi curățate impecabil la temperaturi scăzute.

Spălarea hainelor cu apă rece, secretul pentru o factură mai mică la curent
Spălarea hainelor cu apă rece, secretul pentru o factură mai mică la curent Foto: Pexels

Sortarea rufelor în funcție de temperaturi și cicluri complicate de spălare este o bătaie de cap cotidiană pentru oricine. Experții atrag atenția că majoritatea textilelor din garderobă pot fi spălate cu succes în apă rece, această metodă simplă protejând calitatea materialelor și scăzând substanțial consumul energetic din gospodărie.

Beneficiile apei reci: haine mai rezistente și facturi reduse

Dincolo de protecția oferită hainelor delicate, apa rece oferă avantaje majore pentru toate categoriile de rufe și lenjerii. Temperaturile ridicate duc frecvent la degradarea fibrelor, decolorarea țesăturilor și micșorarea hainelor, probleme eliminate aproape total dacă se optează pentru un ciclu rece. Mai mult, apa rece este mult mai eficientă în dizolvarea petelor de natură organică, precum cele de iarbă, sânge sau urină.

Pe lângă conservarea hainelor, trecerea la spălarea cu apă rece se simte direct în bugetul familiei. Conform datelor Energy Star, aproximativ 90% din energia consumată de o mașină de spălat este direcționată exclusiv spre încălzirea apei. În plus, inițiativa „Cold Water Saves” a Institutului American de Curățenie arată că renunțarea la ciclurile fierbinți poate economisi în jur de 200 de dolari anual la factura de utilități.

Când rămâne necesară apa caldă sau fierbinte

Există însă situații clare în care apa la temperaturi înalte este de neînlocuit:

  • Petele uleioase sau grăsimile dificile, care au nevoie de căldură pentru a se dizolva complet.
  • Rufele foarte murdare sau care emană mirosuri persistente, cum ar fi șosetele purtate intens și prosoapele de baie.
  • Igienizarea textilelor în cazul în care un membru al familiei este bolnav, precum și spălarea scutecelor reutilizabile din pânză.

Un alt aspect tehnic ține de compoziția detergentului. Multe produse de curățare nu se activează optim la temperaturi de sub 15°C (60°F), motiv pentru care experții recomandă folosirea detergenților lichizi sau a celor creați special pentru cicluri cu apă rece, precum și pretratarea petelor înainte de introducerea hainelor în cuvă.

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