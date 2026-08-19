Motivul pentru care nu trebuie să pui castraveții în frigider. Mulți oameni fac această greșeală

Atunci când venim de la cumpărături, cei mai mulți dintre noi vom pune anumite alimente în frigider aproape din instinct. Cu toate acestea, există anumite produse surprinzătoare care, potrivit experților, nu ar trebui ținute la rece. Iar, printre acestea se numără și o anumită legumă la care nu mulți dintre noi ne-am aștepta.

Potrivit experților britanici de la Which?, există o legumă surprinzătoare care nu ar trebui ținută în frigider. Însă, cei mai mulți dintre noi punem acest produs la rece aproape din instinct, fără să stăm prea mult timp pe gânduri. Mai precis, este vorba despre castraveți, care ar avea de suferit atunci când sunt ținuți la temperaturi scăzute.

Într-o postare făcută pe TikTok, experții britanici au vorbit despre cinci lucruri care nu trebuie ținute niciodată în frigider. Iar, printre acestea se numără și castraveții, care se vor strica mult mai repede dacă sunt depozitați în acest fel.

Motivul pentru care castraveții nu trebuie ținuți în frigider

Nu numai că frigul va afecta coaja castraveților, dar miezul acestora va deveni și el mult mai moale.

„Cel mai bine este să nu păstrezi castraveții în frigider. Temperaturile scăzute pot face ca pielița acestora să se zbârcească, iar interiorul să devină moale. În schimb, păstrează-i într-un dulap sau într-un bol, pe blatul din bucătărie”, spun specialiștii britanici, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Ce alte produse nu trebuie ținute la rece

Desigur, castraveții nu sunt singurele legume sau fructe care vor fi afectate de temperaturile reci din frigider.

„La fel ca în cazul castraveților, temperaturile scăzute pot schimba textura și, mai ales, gustul unei roșii. Și roșiile trebuie păstrate la temperatura camerei”, mai spun britanicii.

În plus, nici ceapa, cartofii, pepenii sau pâinea nu ar trebui ținute la rece.

„Ai observat vreodată cum cepele se înmoaie și mucegăiesc atunci când le păstrezi în frigider? Acest lucru este cauzat de umiditatea din frigider. În schimb, păstrează-le într-un loc răcoros și uscat”, explică cei de la Which?.