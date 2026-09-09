Nu folosi niciodată apă fierbinte pentru aceste pete de pe haine. Se fixează și mai tare în țesătură

Apa fierbinte este folosită frecvent la spălarea hainelor pentru a elimina bacteriile, a dizolva detergenții și a lăsa țesăturile perfect curate. Totuși, nu este întotdeauna cea mai bună soluție pentru îndepărtarea petelor.

Cum cureți petele de pe haine Foto: Istock

Pete pe bază de proteine

Unele pete, în special cele pe bază de proteine, precum sângele, transpirația sau anumite alimente, devin chiar mai greu de scos atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate, deoarece căldura le fixează mai adânc în fibre.

Jackie Ashley, cofondator al Ashley & Co. Everyday Launder, a explicat pentru Martha Stewart: „apa fierbinte poate fixa sau întări unele pete - mai ales pe cele pe bază de proteine, precum oul, sângele, transpirația, iarba și petele alimentare - făcându-le mult mai greu de îndepărtat. De asemenea, poate provoca scurgerea și migrarea pigmenților”.

Petele de sânge, transpirație, lactate, ou, lapte matern sau sucuri de carne sunt printre cele mai frecvente și trebuie tratate exclusiv cu apă rece.

„Apa rece este cea mai bună pentru petele pe bază de proteine, precum lactatele, sângele, transpirația și multe pete alimentare”, spune Ashley. „Apa fierbinte poate răspândi sau chiar ‘găti’ aceste pete în țesătură, ceea ce le face mult mai greu de scos”.

Pete de iarbă și alte pete vegetale

Iarba, noroiul și solul se comportă similar cu petele proteice atunci când sunt expuse la căldură. De aceea, se tratează tot cu apă rece.

Dr Jackie Ashley recomandă să începi cu o clătire rece pentru a preveni fixarea petelor. În cazul noroiului, este esențial să îl lași să se usuce complet înainte de a îndepărta mecanic excesul, apoi să tratezi țesătura.

Pete de cerneală și vopsea

Cernelurile și vopselele, în special cele pe bază de ulei, se extind rapid în contact cu apa fierbinte. Căldura le fluidizează, iar pigmentul migrează în țesătură.

Pentru a preveni extinderea petei, materialul trebuie clătit cu apă rece dinspre partea din spate a petei, astfel încât cerneala să fie împinsă în afara țesăturii, nu mai adânc în ea. Apoi, haina trebuie spălată separat pentru a evita transferul culorii.

Pete de vin roșu și băuturi cu tanin

Vinul roșu, ceaiul și cafeaua conțin taninuri - compuși naturali care se fixează ușor în fibre. Apa fierbinte nu doar că nu ajută, ci „sigilează” pata, transformând-o într-una permanentă.

Pentru aceste pete, apa rece și un produs special pentru taninuri sunt esențiale. În lipsa unui produs dedicat, o combinație de detergent lichid și oțet alb poate funcționa surprinzător de bine.

Pete de fructe: roșii, fructe de pădure, sucuri naturale

Fructele intens colorate conțin pigmenți naturali care se comportă ca un colorant textil. Dacă sunt expuse la apă fierbinte, se fixează în fibre și devin aproape imposibil de scos.

Pentru aceste pete, Ashley recomandă soluții blânde: săpun lichid de vase, oțet alb distilat și apă rece. Tratamentele agresive pot deteriora țesătura, mai ales în cazul materialelor delicate.

De ce apa fierbinte nu este întotdeauna soluția ideală

Deși apa fierbinte este eficientă pentru igienizare și pentru dizolvarea detergenților, nu este potrivită pentru toate tipurile de pete.

Căldura poate fixa compușii organici în fibre, poate extinde pigmenții și poate deteriora materialele sensibile, transformând o pată temporară într-una permanentă.

În cazul petelor proteice, vegetale, de cerneală, vin sau fructe, apa fierbinte nu face decât să „sigileze” substanțele în țesătură, reducând considerabil șansele de îndepărtare completă.

Pentru petele sensibile menționate anterior, apa rece este esențială în etapa inițială. O clătire rece împiedică pigmentul să pătrundă mai adânc în material și pregătește țesătura pentru aplicarea unui produs potrivit tipului de pată.

Abia după acest pas haina poate fi spălată cu grijă, la temperatura recomandată pe etichetă, astfel încât să fie protejată atât fibra, cât și culoarea.