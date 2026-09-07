Cum a început școala pentru milioane de copii? Îmbrățișări, flori și ghiozdane noi: „Sper să stăm în bancă împreună"

A sunat din nou clopoțelul! Aproape 2,9 milioane de copii și elevi au revenit luni, 7 septembrie, în bănci, pentru prima zi din noul an școlar. Pentru unii a fost bucuria revederii cu prietenii, pentru alții au fost emoții, haine noi și ghiozdane pregătite cu grijă. Dar dincolo de pozele frumoase din prima zi, școala începe și cu câteva probleme care încă își așteaptă rezolvarea.

Școala a început cu emoții Foto: click.ro

Prima zi de școală, cu emoții și multe pregătiri

Așa a început prima zi de școală pentru Amalia și Elena, două colege de clasă și cele mai bune prietene, eleve la o școală din Ilfov. După luni în care nu s-au văzut, cele două au avut un singur gând: să afle dacă vor sta din nou împreună în bancă. „Așteptam să te văd toată vacanța, nu am reușit. Sper să stăm în bancă tot împreună. Îmi place să împărțim creioane”, i-a spus Elena prietenei sale.

Amalia nu știe, însă dacă dorința lor se va împlini. Colegii ar putea fi așezați în ordine alfabetică, ceea ce ar însemna o schimbare a locurilor. „Da, s-ar putea să ne mute în ordine alfabetică. Așa l-am auzit acum pe David. Era supărat și el. Nu știu ce fac. Vreau să stau cu tine. Oricum am emoții. Zici că sunt prima dată la școală”, a spus Amalia. Pentru cele două fete, revederea a fost mai importantă decât orice altceva. S-au îmbrățișat și au intrat în noul an școlar cu zâmbete, dar și cu emoțiile firești ale primei zile din noul an școlar.

O fundiță care trebuia să stea perfect

Andreea a venit și ea pregătită pentru prima zi, însă înainte de intrarea în școală a apărut o mică problemă: fundița de la pantof nu se așeza prea bine. Mama ei a avut grijă să rezolve rapid situația și să se asigure că fetița arată impecabil.

„Am stat o oră de dimineață să ne dichisim. În păr fundițe, șosete cu fundițe, ghiozdan nou, haine noi. Dar e frumos și e singurul meu copil, merită”, a povestit mama Andreei. Pentru multe familii, prima zi de școală este un adevărat eveniment. Hainele sunt pregătite din timp, ghiozdanul este nou, iar fiecare detaliu contează.

1/14 Bucurie și emoții în curțile școlilor Foto: click.ro

Noul an școlar începe cu probleme vechi

Aproape 2,9 milioane de copii și elevi au început, luni, 7 septembrie, cursurile anului școlar 2026-2027. Cele mai recente date detaliate ale Ministerului Educației și Cercetării indicau, în februarie 2026, 200.845 de cadre didactice. Revenirea în bănci nu înseamnă, însă că toate problemele din sistemul de educație au dispărut.

În unele județe, profesorii nu și-au primit încă banii pentru participarea la examenele naționale din vară. O altă problemă îi privește pe cei peste 12.000 de elevi care au intrat în liceele tehnologice duale și care riscă să nu primească bursa tehnologică. În același timp, elevii care au început clasa a IX-a nu știu încă exact ce tip de examen de Bacalaureat vor susține în 2029.

Elevii de clasa a IX-a au început anul fără toate manualele noi

Totodată, elevii de clasa a IX-a au început anul și fără toate manualele noi. Deși noile programe școlare se aplică încă din prima zi de cursuri, manualele tipărite nu au ajuns în școli pentru toate materiile. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat recent că rezultatele finale ale licitațiilor sunt așteptate în jurul datei de 15 septembrie.

Pentru loturile fără contestații, contractele pot fi semnate, iar versiunile digitale pot fi puse la dispoziția elevilor. După semnarea contractelor, tipărirea manualelor ar putea dura încă aproximativ trei-patru săptămâni. Astfel, o parte dintre manualele fizice ar putea ajunge la elevi în a doua parte a lunii octombrie. Pentru loturile contestate, termenul poate fi mai lung.

O incertitudine există și pentru elevii care au început acum clasa a VIII-a. Admiterea la liceu din 2027 este încă în discuție în Parlament. Prevederile care permit anumitor licee să organizeze un concurs suplimentar de admitere au intrat în vigoare la 1 septembrie, însă Comisia pentru învățământ din Senat a votat ulterior, în unanimitate, pentru eliminarea examenului separat. Situația nu este, astfel, definitivă pentru elevii care se pregătesc deja pentru admiterea la liceu.

Calendarul anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri și este împărțit în cinci module. Primul modul se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie. Modulul al doilea începe pe 2 noiembrie și se încheie pe 22 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie 2027.

Modulul al treilea începe pe 11 ianuarie și se încheie pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar. Urmează vacanța mobilă, de o săptămână, stabilită în fiecare județ în intervalul 15 februarie – 7 martie. Modulul al patrulea începe, în funcție de această programare, pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie și se încheie pe 23 aprilie. Vacanța de primăvară este între 24 aprilie și 4 mai, iar ultimul modul se desfășoară între 5 mai și 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027.