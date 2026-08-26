Cât costă pregătirea unui copil pentru școală în 2026: ghiozdan, rechizite, haine și încălțăminte

Mai sunt mai puțin de două săptămâni până când începe un nou an școlar, iar părinții au intrat deja în febra cumpărăturilor. Ghiozdanul, caietele, penarul, instrumentele de scris și materialele pentru desen se adună rapid pe lista de cheltuieli. În 2026, chiar și un coș de bază pentru un elev poate ajunge la câteva sute de lei, înainte de a fi adăugate hainele și încălțămintea.

Cât ajunge să coste lista de cumpărături pentru noul an școlar Foto: Freepik

De la caiete și penar, la ghiozdan și echipament sportiv

Pregătirea pentru școală începe, de cele mai multe ori, cu rechizitele. Iar prețurile diferă în funcție de format, numărul de file și tipul produsului. Un caiet A4 cu 80 de file și spirală costă 6,99 lei, în timp ce varianta capsată ajunge la 5,99 lei. Pentru un caiet A4 de 48 de file, părinții plătesc 3,49 lei. Pe lista de cumpărături apar și produse mai ieftine, precum vocabularul, care costă 0,99 lei, caietul de muzică care are prețul 1,49 lei sau un blocnotes care se vinde cu 2,49 lei.

Un bloc de desen A3 costă 5,66 lei. La instrumentele necesare pentru orele de desen, un set de 10 pensule pentru pictură ajunge la 12,99 lei, în timp ce o foarfecă costă 3,99 lei, iar o ascuțitoare 2,99 lei. Și accesoriile pentru elev pot reprezenta o cheltuială importantă. Un penar neechipat costă 30,90 lei, iar unul echipat ajunge la 59,90 lei. Un pix cu ștergere și două rezerve costă 11,90 lei. Prețurile se regăsesc în cele mai mari supermarketuri din România.

În cazul ghiozdanului, prețurile cresc semnificativ. Un model de tip troller poate costa 99,90 lei. La acestea se adaugă hainele și încălțămintea necesare pentru școală. O pereche de pantofi sport poate fi cumpărată cu 34,99 lei, însă costul total crește dacă părinții trebuie să cumpere și pantaloni, bluze, tricouri, geacă sau alte articole pentru începutul anului școlar.

Cât costă un coș de rechizite pentru un elev

Dacă adunăm doar produsele enumerate mai sus, totalul ajunge la aproximativ 300 de lei. Dacă adaugăm și uniformele, de exemplu, totalul ajunge deja la suma 700 lei (un set de bază (tricou polo + pantalon/fustă costă în jurul sumei de 400 ron). Dacă mai socotim încălțămintea și alte haine ajungem cu ușurință la 800- 900 de lei. Dacă mai luăm în calcul o jachetă de toamnă coșul ne costă cel puțin 1.000 de lei.

În realitate, suma poate fi mai mare, deoarece un elev are nevoie de mai multe obiecte, iar lista diferă în funcție de vârstă și de cerințele școlii. Pentru elevii din clasele mai mari se pot adăuga și alte materiale, în timp ce pentru cei mici lista poate include produse suplimentare pentru activitățile creative. Astfel, pentru multe familii, cumpărăturile de școală reprezintă o cheltuială care trebuie planificată din timp.

Părinții își calculează atent bugetul

Pentru părinți, problema nu este doar prețul unui singur produs, ci faptul că toate cumpărăturile sunt făcute în aceeași perioadă. Un caiet poate costa doar câțiva lei, însă atunci când pe listă apar zeci de produse, suma finală crește rapid. „Am început să cumpăr din timp, pentru că dacă las totul pentru ultimele zile, cheltuiala este prea mare dintr-o dată.

Caietele și rechizitele par ieftine luate separat, dar când faci lista completă îți dai seama că se adună. Mai trebuie cumpărate haine, încălțăminte și lucruri pentru sport, iar bugetul pentru școală ajunge să fie destul de mare”, spune Irina, mamă a doi copii. Pentru a reduce costurile, părinții verifică mai multe magazine și aleg, acolo unde este posibil, produse aflate la reducere. O altă variantă este cumpărarea rechizitelor treptat, în funcție de priorități, astfel încât întreaga cheltuială să nu fie făcută într-o singură tranșă.