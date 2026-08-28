Scapă de petele de vopsea de pe haine cu metode eficiente

Proiectele handmade sau redecorarea casei lasă urme nedorite pe haine. Reacția rapidă salvează materialul, dar soluțiile variază în funcție de tipul de vopsea și de starea petei.

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Vopsea pe bază de apă, acrilică sau lavabilă

Petele proaspete provenite din vopsele lavabile sau acrilice sunt cel mai ușor de îndepărtat. Surplusul se îndepărtează imediat cu marginea unui cuțit tocit sau cu o lingură, fără presiune pe țesătură.

Haina se întoarce pe dos și se clătește direct sub jet puternic de apă caldă. Apa care curge pe spatele țesăturii împinge pigmentul afară din fibre, prevenind fixarea.

Urmează aplicarea unui detergent lichid de vase sau a unui detergent de rufe concentrat direct pe zonă. Se freacă materialul ușor până când se formează spumă, apoi se clătește din nou. Spălarea obișnuită la mașină încheie procesul.

Soluții pentru vopseaua lavabilă deja uscată

O pată uscată necesită dizolvarea stratului exterior de polimeri. Alcoolul sanitar sau spirtul medicinal reprezintă cea mai eficientă opțiune.

Pata se îmbibă generos cu alcool sanitar. Folosind o periuță de dinți veche, se periază zona cu mișcări ferme până când vopseaua începe să se fărâmițeze și să se desprindă din țesătură.

Alte alternative funcționale pe bază de alcool sunt fixativul de păr sau dezinfectantul de mâini. Substanța se pulverizează direct, se lasă să acționeze câteva minute, apoi se freacă intensiv înainte de spălarea la mașină.

Vopsea pe bază de ulei

Vopselele alchidice sau pe bază de ulei cer pigmenți dizolvați cu solvenți specifici. Diluantul, terebentina sau acetona sunt singurele opțiuni capabile să taie stratul protector de ulei.

Sub haina pătată se plasează o stivă de șervețele de hârtie. Solventul se aplică pe spatele materialului folosind o dischetă demachiantă sau o cârpă din bumbac. Tamponează constant până când vopseaua este transferată complet pe stratul de hârtie de dedesubt.

După dispariția pigmentului, zona se acoperă cu detergent lichid de vase pentru a descompune urmele de solvent. Haina se lasă la înmuiat în apă caldă peste noapte, urmată de o spălare la mașină la cea mai înaltă temperatură permisă de etichetă.

Reguli esențiale de siguranță pentru țesături

Testarea oricărui solvent pe o porțiune ascunsă a hainelor este obligatorie înaintea aplicării. Materialele sintetice precum acetatul sau triacetatul se dizolvă la contactul cu acetona.

Uscătorul de rufe este interzis până la dispariția completă a petei. Căldura excesivă fixează definitiv orice reziduu rămas în fibre, făcând curățarea imposibilă.

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Editor: Raluca Toma