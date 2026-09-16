 Ce să știi despre indexul alimentației sănătoase care prelungește viața și previne bolile cronice
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Ce să știi despre indexul alimentației sănătoase care prelungește viața și previne bolile cronice

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au schimbat ierarhia celor mai eficiente regimuri alimentare din lume prin lansarea indexului alternativ pentru alimentație sănătoasă. Acest sistem nutrițional a reușit să depășească celebra dietă mediteraneeană în preferințele specialiștilor, punând accentul pe menținerea sănătății la vârste avansate și pe prevenirea bolilor grave.

image
Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Studiul pe baza căruia a fost dezvoltat acest ghid s-a desfășurat pe o perioadă de trei decenii, implicând peste 100.000 de participanți. Rezultatele publicate în revista „Nature Medicine” arată o reducere directă a riscului de apariție pentru afecțiunile cardiovasculare, diabetul de tip 2 și anumite tipuri de cancer.

Mecanismul de calcul al scorului de longevitate

Sistemul evaluează calitatea dietei printr-un punctaj maxim de 110 puncte. Obținerea unui scor ridicat indică un consum alimentar cu valoare nutrițională mare, asociat direct cu reducerea mortalității și a riscului de boli cronice.

Calculul punctajului ia în considerare prezența în meniu a 11 ingrediente și categorii esențiale:

  • Ingrediente care cresc punctajul: legumele verzi, fructele proaspete, cerealele integrale, leguminoasele, nucile, peștele și acizii grași polinesaturați (uleiul de măsline).
  • Ingrediente care scad punctajul: băuturile carbogazoase, sucurile îndulcite, carnea roșie, mezelurile procesate, excesul de sodiu, grăsimile trans și consumul mare de alcool.

Cerințele zilnice pentru un punctaj maxim

Implementarea indexului în rutina zilnică nu necesită calcule matematice complicate la fiecare masă, ci respectarea unor porții clare de alimente de origine vegetală și grăsimi sănătoase.

Cinci porții de legume verzi – Cartofii sunt excluși din acest calcul din cauza aportului crescut de amidon.

Patru fructe proaspete – Sucurile din comerț sau stoarse în casă nu intră în această categorie, lipsindu-le fibrele necesare.

Cinci-șase porții de cereale integrale – Asigură aportul de fibre esențial pentru digestie și controlul glicemiei.

Pește și grăsimi vegetale – Consumul de pește este recomandat cel puțin o dată pe săptămână, iar untul este înlocuit cu uleiul de măsline presat la rece.

Un regim care ți se adaptează 

Adevărul este că nu există un regim alimentar perfect pentru toți. Fiecare dietă trebuie adaptată la stilul de viață, la personalitatea și la nevoile nutriționale. Mai mult, există și factori genetici care ne influențează sănătatea de-a lungul vieții. În ciuda tuturor factorilor externi care îți pot afecta starea de bine, ține de tine să urmezi un plan alimentar care să te ajute să ții bolile la distanță. Prin urmare, cea mai bună dietă este cea pe care o urmezi pe termen lung, cea care simți că ți se potrivește cel mai bine și care îți menține sănătatea la un nivel optim. 

Dieta mediteraneeană, îmbunătățită? 

Fie că alegi să ții cont de indexul alternativ pentru alimentație sănătoasă, fie că preferi „vechiul‟ regim mediteranean – pentru că cele două planuri alimentare sunt asemănătoare – pune în farfurie cât mai multe legume verzi și renunță la mâncarea procesată și fast-food. Adaugă câteva uleiuri sănătoase, proteine esențiale și tot ce ai nevoie pentru a evita bolile cronice, care încep să ne dea târcoale tuturor, mai ales după o anumită vârstă. 

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

Tom Cruise foto Profimedia jpg
Interviu„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani Vedete internaționale
Lady Gaga și partenerul său jpg
Cine este tatăl copilului lui Lady Gaga. Mama artistei l-a întâlnit prima și a făcut o afirmație surprinzătoare Vedete internaționale
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj www.fanatik.ro
image
Satul în care o casă cu 2 camere se vinde cu 5.500 de euro. Preţul e negociabil cu o condiţie observatornews.ro
image
„Am primit 5000 de dolari ca să mă mut într-un loc de care nu am auzit niciodată”. Schema prin care oamenii își pot schimba total viața www.antena3.ro
image
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
De ce își învelesc unii oamenii banii în folie de aluminiu. Trucul ciudat recomandat de specialisti playtech.ro
image
”Direct la spitalul de nebuni după trei luni!”. Ce antrenor ar lua titlul cu FCSB „în joc de glezne” www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
sky with clouds forming heart jpg
Simbolurile subtile pe care să nu le ignori, pentru că reprezintă mesaje directe de la îngeri Spiritualitate
54 55 shutterstock 742040812 jpg
Află ce tip de câine ți se potrivește în funcție de stilul de viață și de nivelul de energie! Dezvoltare personală
Curatare oglinda jpg
De ce să pulverizezi oțet pe geamuri și oglinzi? Casa și grădină
fantasy style couple being love jpg
Sufletul-pereche există cu adevărat sau este doar o iluzie romantică? Dezvoltare personală
ghidul momentelor de rasfa cum sa i creezi un spa iu de confort i divertisment chiar la tine acasa jpg
Ghidul momentelor de răsfăț: Cum să-ți creezi un spațiu de confort și divertisment chiar la tine acasă Pentru Femei
Rulada de pui cu parmezan jpg
Ruladă de pui cu parmezan. Îți arătăm pas cu pas cum s-o prepari! Pentru Femei
amazing girl playfully eating croissant morning lovely curly woman drinking coffee while sitting beside pizza jpg
Ți-e cu adevărat foame sau mănânci pe fond de stres? Semnele care te ajută să faci diferența Îngrijire personală
pregnant woman brown coat autumn park jpg
Poți fi elegantă și în sărcină! Cum să combini confortul cu tendințele vestimentare? Modă
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net