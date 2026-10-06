 Avantajele și dezavantajele dietei alcaline și efectul neștiut asupra rinichilor și ficatului
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Avantajele și dezavantajele dietei alcaline și efectul neștiut asupra rinichilor și ficatului

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Promovată intens în mediul online drept o soluție salvatoare pentru scăderea în greutate și prevenirea bolilor grave, dieta alcalină atrage zilnic mii de persoane dornice de o schimbare. Teoria din spatele regimului susține că anumite alimente pot modifica pH-ul organismului, creând un mediu protector împotriva afecțiunilor cronice. În spatele acestor promisiuni spectaculoase se ascund însă principii fiziologice simple pe care medicii le explică în detaliu.

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Foto: magnific

Scăderea în greutate obținută prin acest regim se datorează alegerilor alimentare mai curate și eliminării junk-food-ului, fără vreo legătură cu așa-zisa alcalinizare a corpului.

Bine de știut despre eliminarea reziduurilor

Din punct de vedere medical, pH-ul sângelui este menținut extrem de strict într-un interval fix, între 7,35 și 7,45. Organe precum rinichii, plămânii și ficatul lucrează neîncetat pentru a păstra această valoare constantă, indiferent dacă consumi friptură, lămâi sau legume verzi. O variație de doar 0,4 unități a pH-ului sangvin reprezintă o urgență medicală majoră care pune viața în pericol.

Mâncarea modifică în mod direct doar pH-ul urinei, însă această schimbare este o simplă reacție de eliminare a reziduurilor și nu reflectă starea de sănătate a organelor interne.

Pericolul restricțiilor extreme

Dieta alcalină aduce avantaje clare pentru siluetă datorită înlocuirii produselor ultraprocesate și a zahărului cu fructe, legume proaspete, nuci și leguminoase. Aportul masiv de fibre, antioxidanți și vitamine reduce inflamația din corp, susține sănătatea inimii și oferă o stare generală de energie.

Adoptarea unei variante rigide a acestei diete generează însă probleme grave de sănătate. Eliminarea totală a cărnii, a ouălor, a lactatelor și a cerealelor duce în timp la deficiențe severe de proteine, fier, calciu și vitamina B12. Corpul pierde din masa musculară, iar sistemul osos devine vulnerabil.

Nu este un tratament împotriva bolilor!

Cea mai mare greșeală asociată dietei alcaline este prezentarea ei drept un tratament împotriva cancerului sau a altor boli cronice. Un studiu publicat în Journal of Environmental and Public Health confirmă că dietele bogate în legume scad riscul de îmbolnăvire datorită nutrienților valoroși, fără nicio legătură cu nivelul de aciditate.

Nu se recomandă renunțarea la tratamentele medicale convenționale în favoarea unor reguli alimentare drastice. Dieta alcalină este o sursă excelentă de inspirație pentru a mânca mai sănătos, însă funcționează optim doar atunci când este aplicată cu moderație, fără eliminarea grupelor alimentare esențiale.

Editor: Raluca Toma

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