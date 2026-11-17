O rochie pe care n-ai purtat-o niciodată, o pereche de pantofi cumpărată la reducere sau un colet pe care aproape ai uitat că l-ai comandat. Dacă astfel de situații îți sunt familiare, s-ar putea ca unele dintre cumpărăturile tale să aibă mai mult de-a face cu emoțiile decât cu nevoile reale. Iată ce te poate determina să cheltuiești bani pe lucruri pe care, în cele din urmă, nu le folosești!

Foto: Gpoint Studio / Anna Bizon

Intri într-un magazin doar ca să te uiți și ieși cu două plase. Sau deschizi o aplicație de cumpărături pentru câteva minute, iar înainte să-ți dai seama ai plasat deja o comandă. Pe moment, achiziția îți aduce satisfacție, însă entuziasmul dispare repede, iar obiectul ajunge uitat într-un dulap. Cumpărăturile impulsive sunt influențate de mai mulți factori, de la stres și plictiseală până la dorința de a face o impresie bună. Iată cinci motive care pot explica acest comportament!

1. Vrei să faci o impresie bună

Uneori, nu cumperi un obiect pentru ceea ce îți oferă, ci pentru imaginea pe care crezi că o vei avea atunci când îl folosești. O geantă scumpă, o rochie de firmă sau cel mai nou telefon pot părea modalități prin care să câștigi admirația celor din jur.

Dorința de a fi acceptată și apreciată este firească, însă poate deveni costisitoare atunci când încerci să ții pasul cu prietenii, colegii sau persoanele pe care le urmărești pe rețelele sociale.

Înainte de a cumpăra ceva, întreabă-te dacă îți dorești cu adevărat acel obiect sau dacă te atrage mai mult impresia pe care speri să o faci. Răspunsul te poate ajuta să eviți o cheltuială pe care ai putea să o regreți.

2. Te răsplătești după o zi grea

Ai avut o zi obositoare la serviciu, te-ai certat cu cineva sau pur și simplu simți că nimic nu ți-a ieșit cum trebuie. Seara, începi să cauți produse online și găsești ceva care îți place. Îl comanzi și, pentru câteva momente, parcă te simți mai bine.

Cumpărăturile pot activa mecanismele cerebrale asociate recompensei, iar anticiparea unei achiziții poate produce entuziasm. Tocmai de aceea, unele persoane ajung să folosească shoppingul pentru a-și îmbunătăți dispoziția.

Problema apare atunci când devine principala metodă de a face față stresului. Bucuria unei achiziții poate trece repede, în timp ce banii cheltuiți nu se mai întorc în cont.

Dacă observi că ai tendința să cumperi după zile dificile, încearcă să amâni comanda până a doua zi. O plimbare, o discuție cu o prietenă sau o activitate relaxantă te pot ajuta să treci peste momentul neplăcut fără să faci o cheltuială impulsivă.

3. Nu poți rezista reducerilor

O reducere de 50%, un mesaj care anunță că au mai rămas doar două produse în stoc sau o ofertă valabilă până la miezul nopții pot transforma o simplă vizită pe un site într-o sesiune de cumpărături.

Magazinele folosesc frecvent astfel de mesaje pentru a crea senzația de urgență. Teama de a pierde o ofertă bună te poate determina să iei o decizie înainte să te gândești dacă ai nevoie de produs.

Ajungi astfel să cumperi o pereche de pantofi doar pentru că este la jumătate de preț, deși ai deja mai multe perechi asemănătoare.

Un truc simplu este să te întrebi dacă ai fi cumpărat acel obiect și la prețul întreg. Dacă răspunsul este nu, probabil că reducerea este principalul motiv pentru care îl dorești.

Ține minte că un produs redus nu înseamnă automat o economie. Dacă nu aveai nevoie de el, tot ai făcut o cheltuială.

4. Te plictisești și cauți ceva care să te încânte

Câte minute petreci zilnic răsfoind magazinele online, fără să cauți ceva anume? Pentru multe persoane, această activitate a devenit la fel de obișnuită ca verificarea rețelelor sociale.

Când te plictisești, produsele noi și ofertele îți pot capta atenția. În plus, recomandările personalizate îți arată articole asemănătoare celor pe care le-ai căutat deja, ceea ce face tentația și mai mare.

Dacă observi că intri pe site-urile de cumpărături ori de câte ori ai câteva minute libere, încearcă să schimbi acest obicei. Poți citi, poți ieși la plimbare sau poți relua o activitate care îți place.

Nu trebuie să renunți complet la cumpărături, ci să eviți să le transformi în principala formă de divertisment.

5. Speri că un obiect nou îți va schimba viața

Uneori, dorința de a cumpăra apare într-o perioadă în care simți nevoia unei schimbări. Poate că nu mai ești mulțumită de serviciu, de relația de cuplu sau de felul în care arată viața ta.

În astfel de momente, o garderobă nouă, o piesă de mobilier sau un telefon performant pot părea începutul unui nou capitol. Achiziția îți oferă senzația că ai făcut ceva pentru tine, chiar dacă problema care te nemulțumește rămâne nerezolvată.

O schimbare de decor sau de stil îți poate aduce bucurie, dar nu va rezolva automat dificultățile din alte domenii ale vieții.

Înainte de a face o achiziție importantă, gândește-te ce anume ai vrea, de fapt, să schimbi. Poate că ai nevoie de mai mult timp pentru tine, de o discuție sinceră cu partenerul sau de un nou obiectiv profesional.

Editor: Raluca Toma