În lipsa unei cabine de probă sau a timpului necesar pentru a încerca o pereche de pantaloni, la cumpărare, îți vor fi de folos câteva sfaturi privind scurtarea timpului de alegere a acestei piese vestimentare.

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Nu este magie, nici măcar un mare secret de modă că poți proba și altfel anumite piese vestimentare, atunci când te grăbești să faci cumpărături. De fapt, provine dintr-o aplicație practică din studiile lui Leonardo Da Vinci privind armonia anatomică. De exemplu, chiar dacă pare imposibil, circumferința taliei ar trebui să coincidă cu perimetrul gâtului înmulțit de două ori. Prin urmare, poți verifica dacă o pereche de pantaloni îți vine bine fără a fi nevoie să-ți scoți hainele într-o cabină de probă.

Blugii skinny sunt prea strâmți?

Salvează timpul petrecut pentru probarea pantalonilor! Când nu îți dai seama că blugii skinny pe care i-ai ales ar putea fi prea strâmți pentru tine, tot ce trebuie să faci este să-ți introduci pumnul închis prin aceștia. Dacă pătrunde fără dificultate și ajunge pe partea opusă înseamnă că vei putea să-i îmbraci și să-i porți fără probleme.

Umerii îți arată cum îți vor sta pe șolduri

Pentru a afla dacă pantalonii vor fi mai lăsați sau mai strânși în zona șoldului, coapsei și a șezutului, poți compara lungimea pantalonilor cu aceea a umerilor tăi. Ia pantalonii de capăt, în punctul lor cel mai larg, și compară-i cu lățimea umerilor. Dacă diferența dintre aceștia și umerii tăi este prea mare, pantalonii sunt probabil prea mici. Cu cât diferența este mai mică, cu atât este mai probabil să se potrivească.

Trucul gulerului

Afli dacă o pereche de pantaloni este pe mărimea ta atunci când le închizi fermoarul și poți pune în jurul gâtului, ca o pelerină, partea de sus a pantalonilor, aceea care ar trebui să-ți vină bine în talie. Măsurarea gâtului corespunde exact cu măsurarea de două ori a taliei.

Regula manșetei

De câte ori ți-ai dus pantalonii în cabina de probă și te-ai întors acasă cu un obiect vestimentar mai mic sau mai mare? Din păcate, numerele nu corespund întotdeauna realității, motiv pentru care ajută să folosești acest truc simplu: dacă antebrațul tău, de la cot la pumnul închis se încadrează în banda din talie a pantalonilor, atunci pantalonii au dimensiunea ta.