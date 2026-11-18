Miercuri, 18 noiembrie 2026, cinci zodii vor avea o zi favorabilă, conform astrologilor. Mercur se află în sextil cu Lilith și poate genera aspecte legate de sinceritate, curaj și rezolvarea unor probleme complicate. Pentru Berbec, Balanță, Capricorn, Rac și Scorpion, acest tranzit poate aduce răspunsuri mult așteptate, discuții lămuritoare și mai multă încredere în deciziile proprii.

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Mercur și Lilith intră în ultimul sextil din 2026

Pe data de 18 noiembrie, Mercur, planeta comunicării și a gândirii, se află în sextil cu Lilith, cunoscută și sub numele de Luna Neagră. În astrologie, Lilith reprezintă independența, autenticitatea și dorința de a exprima lucrurile pe care oamenii preferă uneori să le ascundă.

Astrologul Aria Gmitter, citat de YourTango, afirmă că acesta va fi al treilea și ultimul sextil dintre Mercur și Lilith din 2026. Primele două aspecte ar fi pus în discuție probleme care au necesitat reevaluări și amânări, iar acum se va ivi ocazia de a găsi soluții.

Cinci zodii sunt considerate principalele beneficiare ale acestui tranzit.

Berbec – Primești răspunsuri despre o problemă financiară

Pentru Berbeci, ziua de 18 noiembrie poate aduce clarificarea unei situații legate de bani. S-ar putea să fie vorba despre o datorie, o cheltuială comună sau o decizie financiară care depinde și de altcineva.

În ultima vreme, lipsa unor informații clare ar fi putut să îți creeze nesiguranță. Acum, o discuție serioasă îți poate oferi răspunsurile de care aveai nevoie. Persoana implicată îți va explica ce poate face și care sunt limitele sale.

Deși nu toate veștile sunt cele așteptate, discuția te va ajuta să înțelegi mai bine situația. Vei ști pe ce resurse te poți baza și ce pași trebuie să urmezi.

Balanță – O dorință mai veche poate deveni realitate

Balanțele ar putea avea parte de o veste bună în legătură cu o achiziție sau o investiție personală.

Ai încercat să fii atentă la cheltuieli și ai preferat să amâni o cumpărătură importantă până când condițiile vor fi favorabile. Pe 18 noiembrie, potrivit astrologilor, dorința ta poate deveni realizabilă.

S-ar putea să fie vorba despre un obiect pe care ți-l dorești de mult timp sau despre un proiect pentru care ai economisit. Ai avut timp să analizezi opțiunile și să verifici detaliile, așa că decizia nu este una impulsivă. Acum, lucrurile par să se așeze în favoarea ta.

Capricorn – O discuție sinceră îți va aduce liniștea

Capricornii sunt încurajați să abordeze un subiect delicat, pe care l-au evitat până acum.

S-ar putea să nu fii de acord cu o persoană pe care o respecți foarte mult, dar ai preferat să îți păstrezi opiniile pentru tine, de teama de a nu afecta relația. Nemulțumirea nu a dispărut însă, iar acum simți nevoia să lămurești situația.

Sextilul dintre Mercur și Lilith te poate ajuta să găsești cuvintele potrivite. Vei reuși să îți exprimi punctul de vedere fără reproșuri și să asculți argumentele celuilalt. Discuția poate avea un rezultat favorabil, iar relația rămâne intactă.

Rac – Se clarifică o situație sentimentală

Pentru Raci, ziua de miercuri aduce în prim-plan viața sentimentală. În ultima vreme, o relație te-ar fi putut face să îți pui numeroase întrebări. Poate nu ai înțeles anumite reacții ale partenerului sau ai evitat unele subiecte pentru a nu provoca un conflict.

Pe 18 noiembrie, potrivit astrologilor, ai ocazia să vorbești deschis despre lucrurile care te-au deranjat. Îți vei exprima sentimentele și vei afla, la rândul tău, cum vede partenerul situația.

Această discuție poate risipi neînțelegerile și poate contribui la apropierea dintre voi. Te vei simți mai liberă să comunici și mai sigură pe locul pe care îl ocupi în relație.

Scorpion – Primești sprijin pentru un plan important

Scorpionii ar putea face un pas înainte într-o direcție pe care și-o doresc de ceva vreme.

Ai un plan important, dar până acum ai ezitat să îl pui în practică, pentru că te-ai temut de reacțiile celor din jur. Părerea unei persoane apropiate a cântărit mai mult decât ai fi vrut să recunoști.

Pe 18 noiembrie, hotărăști să vorbești deschis despre intențiile tale. Spre surprinderea ta, persoana respectivă ar putea reacționa favorabil și chiar să îți ofere sprijinul de care ai nevoie.

Încurajarea primită îți va risipi îndoielile și îți va da încredere să îți urmezi planurile, fără să te mai preocupe atât de mult opiniile celorlalți.

Editor: Raluca Toma